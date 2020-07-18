Сульшер ответил Лэмпарду насчет VAR
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил своему коллеге из "Челси" Фрэнку Лэмпарду, который отметил, что система VAR излишне благосклонна к "красным дьяволам".
В преддверии воскресного полуфинала Кубка Англии Лэмпард указал на то, что в последнее время VAR слишком часто принимает решения в пользу "Юнайтед".
Однако Сульшер так не считает и может привести кучу других эпизодов, когда его команде не хватило вмешательства VAR.
"Сколько у нас времени? Потому что я бы мог сидеть часами и говорить на эту тему. Такое впечатление, что люди пытаются найти объяснение и хотят воздействовать на тех, кто принимает решения. Я слышал, люди говорят об удаче и о том, что нам везет — больше, чем везет".
"Но посмотрите на фактические решения. Это банальные вещи, но если ты в офсайде, значит ты в офсайде".
"Если говорить об удаче, то я бы мог вспомнить, как на последней минуте матча против "Тоттенхэма" нас лишили пенальти — мы могли бы иметь два дополнительных очка".
"Я бы мог вспомнить о красной карточке, которую стоило показать Ромеу, едва не сделавшему Мейсона Гринвуда калекой. Там должна была быть красная карточка, и это могло бы помочь нам".
"Я бы мог вспомнить о Марке Нобле, которого следовало удалить, когда мы проиграли в гостях у "Вест Хэма".
"Я бы мог вспомнить об ошибочных решениях, которые принимались против "Юнайтед", и лишь затем были изменены на правильные".
"Так что это я должен жаловаться по поводу решений, которые принимают в отношении нас рефери в поле".
"Это попытка придумать объяснение, но мы должны сосредоточиться на своей игре, и пускай люди говорят. Я не хочу чересчур вдаваться в эту тему, потому что могу оказаться в беде! Надеюсь, этого еще не произошло!"
"Я вполне расслаблен насчет этого, и рефери будут принимать объективные решения, не поддаваясь эмоциям, поэтому я не думаю, что они прочитают слова Фрэнка", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
18.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
"Если говорить об удаче, то я бы мог вспомнить, как на последней минуте матча против "Тоттенхэма" нас лишили пенальти — мы могли бы иметь два дополнительных очка".
Источник: http://fapl.ru/posts/79737/
хаххахпхахпхах, это когда крысино-утиное ебало на фернандеше в очередной раз пыталось симульнуть пенку?
пхахахах, сульшер, нажми выйти, ты долбоеб)))
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Подобная пикировка перед топовым матчем конечно хороша, но эти двое реально загнались. Не смотрел эти вью, но, опять же, надеюсь, что цитаты - это ответы на конкретные вопросы, а не отсебятина Лэмпса и Сульшера. С уважением отношусь к обоим, но этот базар насчёт ВАР и везёт-не везёт ну совсем не для них.
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Вау Мы обыгоали членси трижды - 5 место
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бестрофейный куколд ответил сутулому троллю - 5 место
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Два физрука убогих
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по фактам заткнул горящих пенсов получается))
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По фактам раскидал, но недоброжелатели видят только ошибки в пользу МЮ, в другую сторону не видят.
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