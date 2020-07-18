Сульшер ответил Лэмпарду насчет VAR

Оле Гуннар Сульшер и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил своему коллеге из "Челси" Фрэнку Лэмпарду, который отметил, что система VAR излишне благосклонна к "красным дьяволам".

В преддверии воскресного полуфинала Кубка Англии Лэмпард указал на то, что в последнее время VAR слишком часто принимает решения в пользу "Юнайтед".

Однако Сульшер так не считает и может привести кучу других эпизодов, когда его команде не хватило вмешательства VAR.

"Сколько у нас времени? Потому что я бы мог сидеть часами и говорить на эту тему. Такое впечатление, что люди пытаются найти объяснение и хотят воздействовать на тех, кто принимает решения. Я слышал, люди говорят об удаче и о том, что нам везет — больше, чем везет".

"Но посмотрите на фактические решения. Это банальные вещи, но если ты в офсайде, значит ты в офсайде".

"Если говорить об удаче, то я бы мог вспомнить, как на последней минуте матча против "Тоттенхэма" нас лишили пенальти — мы могли бы иметь два дополнительных очка".

"Я бы мог вспомнить о красной карточке, которую стоило показать Ромеу, едва не сделавшему Мейсона Гринвуда калекой. Там должна была быть красная карточка, и это могло бы помочь нам".

"Я бы мог вспомнить о Марке Нобле, которого следовало удалить, когда мы проиграли в гостях у "Вест Хэма".

"Я бы мог вспомнить об ошибочных решениях, которые принимались против "Юнайтед", и лишь затем были изменены на правильные".

"Так что это я должен жаловаться по поводу решений, которые принимают в отношении нас рефери в поле".

"Это попытка придумать объяснение, но мы должны сосредоточиться на своей игре, и пускай люди говорят. Я не хочу чересчур вдаваться в эту тему, потому что могу оказаться в беде! Надеюсь, этого еще не произошло!"

"Я вполне расслаблен насчет этого, и рефери будут принимать объективные решения, не поддаваясь эмоциям, поэтому я не думаю, что они прочитают слова Фрэнка", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки VAR, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2020 14:00

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  1. thegodfather 18.07.2020 14:10 # thegodfather
    "Если говорить об удаче, то я бы мог вспомнить, как на последней минуте матча против "Тоттенхэма" нас лишили пенальти — мы могли бы иметь два дополнительных очка".

    Источник: http://fapl.ru/posts/79737/


    хаххахпхахпхах, это когда крысино-утиное ебало на фернандеше в очередной раз пыталось симульнуть пенку?
    пхахахах, сульшер, нажми выйти, ты долбоеб)))

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  2. sausage 18.07.2020 14:09 # sausage
    Подобная пикировка перед топовым матчем конечно хороша, но эти двое реально загнались. Не смотрел эти вью, но, опять же, надеюсь, что цитаты - это ответы на конкретные вопросы, а не отсебятина Лэмпса и Сульшера. С уважением отношусь к обоим, но этот базар насчёт ВАР и везёт-не везёт ну совсем не для них.

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  3. frisby 18.07.2020 14:08 # frisby
    абосранная памойка:
    Уволен Маур - 5 место
    Пришёо куколд - 5 место
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    Взяли в аренду супернапа Игало - 5место
    Вернулся пахба инстаграмная - 5 место
    Купили цыгана Пенальдиша - 5 место
    Пахба и Пенальдиш играют вместе - 5 место
    Вау Мы обыгоали членси трижды - 5 место
    Вау вау мы обыграли сосите и дома и в гостях - 5 место
    Мартиаль забил хеттрик - 5 место
    выиграли немотивированный Кристал Пэллас - 5 место
    бестрофейный куколд -"Мы заслужили право улибаться блять" - 5 место
    бестрофейный куколд ответил сутулому троллю - 5 место
    вечное 5 место абосранной памойки

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  4. ask 18.07.2020 14:07 # ask
    Два физрука убогих

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  5. scholes18 18.07.2020 14:03 # scholes18
    по фактам заткнул горящих пенсов получается))

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  6. dragonishka 18.07.2020 14:03 # dragonishka
    По фактам раскидал, но недоброжелатели видят только ошибки в пользу МЮ, в другую сторону не видят.

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