Сульшер ответил Лэмпарду насчет VAR

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил своему коллеге из "Челси" Фрэнку Лэмпарду, который отметил, что система VAR излишне благосклонна к "красным дьяволам".

В преддверии воскресного полуфинала Кубка Англии Лэмпард указал на то, что в последнее время VAR слишком часто принимает решения в пользу "Юнайтед".



Однако Сульшер так не считает и может привести кучу других эпизодов, когда его команде не хватило вмешательства VAR.



"Сколько у нас времени? Потому что я бы мог сидеть часами и говорить на эту тему. Такое впечатление, что люди пытаются найти объяснение и хотят воздействовать на тех, кто принимает решения. Я слышал, люди говорят об удаче и о том, что нам везет — больше, чем везет".



"Но посмотрите на фактические решения. Это банальные вещи, но если ты в офсайде, значит ты в офсайде".



"Если говорить об удаче, то я бы мог вспомнить, как на последней минуте матча против "Тоттенхэма" нас лишили пенальти — мы могли бы иметь два дополнительных очка".



"Я бы мог вспомнить о красной карточке, которую стоило показать Ромеу, едва не сделавшему Мейсона Гринвуда калекой. Там должна была быть красная карточка, и это могло бы помочь нам".



"Я бы мог вспомнить о Марке Нобле, которого следовало удалить, когда мы проиграли в гостях у "Вест Хэма".



"Я бы мог вспомнить об ошибочных решениях, которые принимались против "Юнайтед", и лишь затем были изменены на правильные".



"Так что это я должен жаловаться по поводу решений, которые принимают в отношении нас рефери в поле".



"Это попытка придумать объяснение, но мы должны сосредоточиться на своей игре, и пускай люди говорят. Я не хочу чересчур вдаваться в эту тему, потому что могу оказаться в беде! Надеюсь, этого еще не произошло!"



"Я вполне расслаблен насчет этого, и рефери будут принимать объективные решения, не поддаваясь эмоциям, поэтому я не думаю, что они прочитают слова Фрэнка", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.