Лэмпард спокойно отнесся к восстановлению "Сити" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что никогда не связывал свои надежды на попадание в Лигу Чемпионов с возможной дисквалификацией "Манчестер Сити".

Ранее в понедельник Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити". "Горожане" были восстановлены в качестве участника Лиги Чемпионов, а значит пятая команда Премьер-Лиги попадет только в Лигу Европы.



Лэмпард абсолютно спокойно воспринял вердикт CAS, по-прежнему рассчитывая только на свои силы. Фрэнк намерен удержаться в топ-4 в трех оставшихся турах.



"Я отнесся к этому вполне нейтрально, правда. Я просто услышал о вердикте в новостях этим утром".



"Я искренне говорю, что не заглядываю дальше, чем наши оставшиеся матчи. Мы хотим выиграть их, а там посмотрим, хватит ли этого для попадания в Лигу Чемпионов. Я никогда не связывал свои надежды с вердиктом. Если мы выиграем достаточное количество матчей, мы попадем в Лигу Чемпионов".



"Мы занимаем третье место, и все в наших руках. Я бы не хотел, чтобы мои игроки думали: "О, будет еще одна дополнительная путевка, мы можем чуть расслабиться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.



Также Фрэнк подтвердил, что полузащитник Нголо Канте остается в лазарете и против "Норвича" не сыграет.