Лэмпард спокойно отнесся к восстановлению "Сити" в Лиге Чемпионов

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что никогда не связывал свои надежды на попадание в Лигу Чемпионов с возможной дисквалификацией "Манчестер Сити".

Ранее в понедельник Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити". "Горожане" были восстановлены в качестве участника Лиги Чемпионов, а значит пятая команда Премьер-Лиги попадет только в Лигу Европы.

Лэмпард абсолютно спокойно воспринял вердикт CAS, по-прежнему рассчитывая только на свои силы. Фрэнк намерен удержаться в топ-4 в трех оставшихся турах.

"Я отнесся к этому вполне нейтрально, правда. Я просто услышал о вердикте в новостях этим утром".

"Я искренне говорю, что не заглядываю дальше, чем наши оставшиеся матчи. Мы хотим выиграть их, а там посмотрим, хватит ли этого для попадания в Лигу Чемпионов. Я никогда не связывал свои надежды с вердиктом. Если мы выиграем достаточное количество матчей, мы попадем в Лигу Чемпионов".

"Мы занимаем третье место, и все в наших руках. Я бы не хотел, чтобы мои игроки думали: "О, будет еще одна дополнительная путевка, мы можем чуть расслабиться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Также Фрэнк подтвердил, что полузащитник Нголо Канте остается в лазарете и против "Норвича" не сыграет.


Метки CAS, Лэмпард, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 18:00

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  1. scholes22 13.07.2020 19:07 # scholes22
    Не даром, ведь поиграл за КОРОЛЕЙ!!!

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  2. largo-winch 13.07.2020 18:45 # largo-winch
    Попрощайся с ЛЧ Френки

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  3. suddenly 13.07.2020 18:40 # suddenly
    Понятное дело, он же бывший игрок Сити.

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  4. alexomck 13.07.2020 18:12 # alexomck
    столько оправданий от лампарда.

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  5. jirrort 13.07.2020 18:11 # jirrort
    Топарь

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  6. highneken 13.07.2020 18:09 # highneken
    Еще одна причина симпатизировать этому человеку. Да и Челси в целом, не плохо выбрались из ситуации с баном. Надеюсь не просрут место в лч, было бы обидно под конец съехать.

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  7. master-fakaster 13.07.2020 18:09 # master-fakaster
    Легенда Этихад

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  8. thegodfather 13.07.2020 18:07 # thegodfather
    Босссс

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