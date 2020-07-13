Лэмпард спокойно отнесся к восстановлению "Сити" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что никогда не связывал свои надежды на попадание в Лигу Чемпионов с возможной дисквалификацией "Манчестер Сити".
Ранее в понедельник Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити". "Горожане" были восстановлены в качестве участника Лиги Чемпионов, а значит пятая команда Премьер-Лиги попадет только в Лигу Европы.
Лэмпард абсолютно спокойно воспринял вердикт CAS, по-прежнему рассчитывая только на свои силы. Фрэнк намерен удержаться в топ-4 в трех оставшихся турах.
"Я отнесся к этому вполне нейтрально, правда. Я просто услышал о вердикте в новостях этим утром".
"Я искренне говорю, что не заглядываю дальше, чем наши оставшиеся матчи. Мы хотим выиграть их, а там посмотрим, хватит ли этого для попадания в Лигу Чемпионов. Я никогда не связывал свои надежды с вердиктом. Если мы выиграем достаточное количество матчей, мы попадем в Лигу Чемпионов".
"Мы занимаем третье место, и все в наших руках. Я бы не хотел, чтобы мои игроки думали: "О, будет еще одна дополнительная путевка, мы можем чуть расслабиться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
Также Фрэнк подтвердил, что полузащитник Нголо Канте остается в лазарете и против "Норвича" не сыграет.
13.07.2020 18:00
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Последние комментарии:
Не даром, ведь поиграл за КОРОЛЕЙ!!!
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Попрощайся с ЛЧ Френки
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Понятное дело, он же бывший игрок Сити.
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столько оправданий от лампарда.
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Топарь
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Еще одна причина симпатизировать этому человеку. Да и Челси в целом, не плохо выбрались из ситуации с баном. Надеюсь не просрут место в лч, было бы обидно под конец съехать.
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Легенда Этихад
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Босссс
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