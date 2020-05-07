Светская хроника за четверг

"Ювентус" обсуждает покупку Жоржиньо. "Арсенал" лидирует в борьбе за Дайо Упамекано. Маурисио Почеттино все ближе к назначению в "Ньюкасле". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ювентус" начал переговоры о покупке полузащитника "Челси" Жоржиньо за 35 миллионов фунтов. Летом 2018 игрок обошелся "синим" в 57 млн. (The National)



Полузащитник Тьемуэ Бакайоко, которым владеет "Челси", хочет вернуться в "Милан". (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед" готов возобновить интерес к вингеру "Наполи" Ирвингу Лосано. (Corriere dello Sport)



"Арсенал" — фаворит в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано, который также интересен "Тоттенхэму" и "Юнайтед". (Football.London)



Защитник "Ривер Плейт" Лукас Мартинес Куарта может заменить Николаса Отаменди в "Манчестер Сити". (Daily Mail)



"Сити" готовится предложить 28 млн. фунтов за защитника "Марселя" Бубакара Камару. (Le 10 Sport)



"Ливерпуль" и "Сити" заинтересованы в 17-летнем полузащитнике "Мехелена" Астере Вранксе. (Daily Mirror)



"Ливерпуль", "Саутгемптон" и "РБ Лейпциг" сражаются за вингера "Вердера" Милота Рашицу. (Bild)



Неплохо проявив себя в "Зюлте Варегем", нападающий Сэйдо Берахино готов вернуться в английский футбол. (Daily Mail)



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Возобновление сезона Премьер-Лиги может быть отменено, если идея о нейтральных полях не наберет необходимого количества голосов. (Daily Star)



Премьер-Лига запретит праздновать голы всей командой, меняться футболками и плеваться после возобновления сезона. (The Telegraph)



Розыгрыш Лиги Чемпионов возобновится в уикенд 8-9 августа. (Daily Mirror)



Бундеслига вернется 15 мая. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" возобновит переговоры со своими игроками о понижении зарплат. (ESPN)



Потенциальные владельцы "Ньюкасла" хотят пригласить Маурисио Почеттино на должность главного тренера, а в качестве запасных вариантов рассматривают Массимилиано Аллегри, Рафаэля Бенитеса и Юлиана Нагельсманна. (Daily Express)



Почеттино все ближе к назначению в "Ньюкасле". (Le 10 Sport)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро рассказал, что отказался от употребления барбекю и стейков ради улучшения своей физической формы. (Daily Mail)