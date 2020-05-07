"Ньюкасл" хочет сделать Коутиньо своим первым приобретением в новую эру

Потенциальные владельцы "Ньюкасла" собираются сделать полузащитника Филиппе Коутиньо своим первым приобретением.

В данный момент Суверенный фонд Саудовской Аравии все еще ожидает, пока Премьер-Лига одобрит сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Как только сделка состоится, саудовские инвесторы позовут на должность главного тренера Маурисио Почеттино, который, как ранее сообщало издание Sky Sports, заинтересован в столь амбициозном проекте, а также выйдут на трансферный рынок.



"Ньюкасл" обещает стать одним из немногих крупных игроков на рынке в ближайшее трансферное окно, и своей первой целью саудиты избрали именно Коутиньо.



Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo на своей первой полосе в четверг утром, "сороки" уверены в своих шансах заполучить Филиппе, которого "Барселона" оценивает в 70 млн. фунтов.



"Барселона" более чем заинтересована в расставании с 27-летним бразильцем, потому что нуждается в деньгах для приобретения Лаутаро Мартинеса из "Интера" и, возможно, Неймара из ПСЖ.