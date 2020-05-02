"Челси" — новый фаворит в борьбе за Вернера

"Челси" стал новым фаворитом в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Издание Evening Standard подтверждает информацию своих коллег из Daily Mirror, что "Ливерпуль" охладел к Вернеру в свете ухудшившейся экономической ситуации.



Еще одним большим претендентом на Тимо, помимо "Ливерпуля", считалась "Бавария", однако этот вариант лично исключил 24-летний игрок сборной Германии.



"Бесспорно, "Бавария" является отличным клубом, а Ханси Флик доказал в этом сезоне, что он очень хороший тренер".



"Но если в какой-то момент встанет такой вопрос, то я предпочту отправиться за рубеж, чем в "Баварию". Просто возможность поиграть в зарубежной лиге привлекает меня чуть больше, нежели переход внутри Бундеслиги", — приводит слова Вернера Bild.



Если Вернер не поменяет своих предпочтений, а "Ливерпуль" — наиболее желанный вариант для самого Тимо — не пересмотрит свои платы, то самые высокие шансы заполучить немца будут у "Челси".



"Синие" делали запрос насчет Вернера еще в январе и с тех пор продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг нападающего, в контракте которого с "РБ Лейпциг" есть пункт об отступных.