"Юнайтед" готов переключиться с Мэддисона на Грилиша

Джеймс Мэддисон и Джек Грилиш "Манчестер Юнайтед" готов переключить свое внимание с Джеймса Мэддисона из "Лестера" на Джека Грилиша из "Астон Виллы".

На протяжении нескольких последних месяцев пресса твердила, что Мэддисон будет трансферной целью номер один для "красных дьяволов" грядущим летом.

Однако во вторник утром стало известно, что Джеймс находится на пороге нового контракта с "Лестером". Если сделка состоится, "Юнайтед" будет гораздо сложнее переманить Мэддисона — особенно если при этом "дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов, а "лисы" попадут.

В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, клуб с "Олд Траффорд" готов переключиться с Мэддисона на Грилиша, чей трансфер значительно бы упростил вылет "Астон Виллы" из Премьер-Лиги.

Джек на высоком уровне проводит этот сезон и, как ожидается, в следующем месяце дебютирует за сборную Англии. Однако в борьбе за 24-летнего атакующего полузащитника "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией других больших клубов, включая "Тоттенхэм".


Метки Астон Вилла, Грилиш, Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 695

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 04.02.2020 21:42 # vyrentz
    А с Грилиша на продление Лингарда

    (ответить)

  2. muaxaxaxa 04.02.2020 21:42 # muaxaxaxa
    Нахуй медисона, берите грилиша.

    (ответить)

  3. liverpool888 04.02.2020 21:39 # liverpool888
    Они уже купили Фернандеша, летом они будут искать более сбалансированного полузащитника или говоря просто центрального полузащитника. У вас ещё в обойме есть Лингард, Перейра и Мата. В последнего как в игрока я не верю, но дриге два парня могут приносить пользу на поле.
    Думаю, летом у Сульшера будет около 150 млн на 2-3 точечных приобретения. А вот как продать Погба за желаемую для клуба сумму для меня загадка. За него больше 100 млн любой здравомыслящий клуб не захочет отдавать.

    (ответить)

  4. frisby 04.02.2020 21:36 # frisby
    абосранный бестрофейный куколд как обычно сам не знает чего хочет..ибо ума нет тактики нет стратегии нет характера нет чувства юмора нет опыта нет мастерства нет трофеев нет. никто адекватный в эту помойку не пойдёт..только наёмники за баблом.

    (ответить)

  5. ilovemanutd 04.02.2020 21:32 # ilovemanutd
    Зная об этом:
    http://fapl.ru/posts/73452/
    и об этом:
    http://fapl.ru/posts/75650/
    грех не купить

    (ответить)

  6. mancunia-planet 04.02.2020 21:11 # mancunia-planet
    Джеймс получше всё таки

    (ответить)

  7. chelsiukpro 04.02.2020 21:05 # chelsiukpro
    Грилишь по мощьнее и по лучше Медисона!

    (ответить)

  8. hammersmith 04.02.2020 21:01 # hammersmith
    Новые хендерсоны

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: