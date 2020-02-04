"Юнайтед" готов переключиться с Мэддисона на Грилиша

"Манчестер Юнайтед" готов переключить свое внимание с Джеймса Мэддисона из "Лестера" на Джека Грилиша из "Астон Виллы".

На протяжении нескольких последних месяцев пресса твердила, что Мэддисон будет трансферной целью номер один для "красных дьяволов" грядущим летом.



Однако во вторник утром стало известно, что Джеймс находится на пороге нового контракта с "Лестером". Если сделка состоится, "Юнайтед" будет гораздо сложнее переманить Мэддисона — особенно если при этом "дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов, а "лисы" попадут.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, клуб с "Олд Траффорд" готов переключиться с Мэддисона на Грилиша, чей трансфер значительно бы упростил вылет "Астон Виллы" из Премьер-Лиги.



Джек на высоком уровне проводит этот сезон и, как ожидается, в следующем месяце дебютирует за сборную Англии. Однако в борьбе за 24-летнего атакующего полузащитника "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией других больших клубов, включая "Тоттенхэм".