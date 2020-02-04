"Юнайтед" готов переключиться с Мэддисона на Грилиша
"Манчестер Юнайтед" готов переключить свое внимание с Джеймса Мэддисона из "Лестера" на Джека Грилиша из "Астон Виллы".
На протяжении нескольких последних месяцев пресса твердила, что Мэддисон будет трансферной целью номер один для "красных дьяволов" грядущим летом.
Однако во вторник утром стало известно, что Джеймс находится на пороге нового контракта с "Лестером". Если сделка состоится, "Юнайтед" будет гораздо сложнее переманить Мэддисона — особенно если при этом "дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов, а "лисы" попадут.
В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, клуб с "Олд Траффорд" готов переключиться с Мэддисона на Грилиша, чей трансфер значительно бы упростил вылет "Астон Виллы" из Премьер-Лиги.
Джек на высоком уровне проводит этот сезон и, как ожидается, в следующем месяце дебютирует за сборную Англии. Однако в борьбе за 24-летнего атакующего полузащитника "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией других больших клубов, включая "Тоттенхэм".
04.02.2020 21:00
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Последние комментарии:
А с Грилиша на продление Лингарда
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Нахуй медисона, берите грилиша.
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Они уже купили Фернандеша, летом они будут искать более сбалансированного полузащитника или говоря просто центрального полузащитника. У вас ещё в обойме есть Лингард, Перейра и Мата. В последнего как в игрока я не верю, но дриге два парня могут приносить пользу на поле.
Думаю, летом у Сульшера будет около 150 млн на 2-3 точечных приобретения. А вот как продать Погба за желаемую для клуба сумму для меня загадка. За него больше 100 млн любой здравомыслящий клуб не захочет отдавать.
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абосранный бестрофейный куколд как обычно сам не знает чего хочет..ибо ума нет тактики нет стратегии нет характера нет чувства юмора нет опыта нет мастерства нет трофеев нет. никто адекватный в эту помойку не пойдёт..только наёмники за баблом.
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Зная об этом:
http://fapl.ru/posts/73452/
и об этом:
http://fapl.ru/posts/75650/
грех не купить
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Джеймс получше всё таки
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Грилишь по мощьнее и по лучше Медисона!
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Новые хендерсоны
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