Грилиш: "Олд Траффорд" — мой любимый стадион в Премьер-Лиге"

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш признался, что обожает играть на стадионе "Манчестер Юнайтед".

До сих пор Грилиш всегда был предан родной "Астон Вилле", однако в этом сезоне стало очевидно, что 24-летний полузащитник перерос свою команду, и его уход на повышение — это вопрос времени.



Ранее Грилиша связывали с переходом в "Тотенхэм", однако большие шансы заманить Джека, учитывая его предпочтения, имеет и "Юнайтед".



"Тот гол против "Юнайтед" (2:2 ранее в декабре) — мой самый любимый гол, что я когда-либо забивал. Я всегда хотел сыграть на "Олд Траффорд".



"Я уже играл там прежде, в финале турнира резервных команд, но это другое. Это мой любимый стадион в Премьер-Лиге", — сообщил Грилиш Sky Sports.