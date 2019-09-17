Джек Грилиш ночует на базе "Астон Виллы"

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит рассказал, что полузащитник Джек Грилиш настолько помешан на футболе, что порой ночует на тренировочной базе клуба.

24-летний Грилиш является ключевым игроком своей родной "Астон Виллы" в этом сезоне, целиком сыграв все пять первых матчей нового сезона Премьер-Лиги.



Смит восхищается тем, с каким профессионалом ему приходится работать, а также желанием Джека совершенствоваться.



"Джек помешан на футболе. Он тренируется, затем находит здесь комнату, чтобы переночевать. Затем он просыпается и снова идет на занятие в тренажерный зал. В этом весь он. Такой личностью он является".



"Я удивлен, что его девушка до сих пор с ним! Когда он возвращается домой, то и там смотрит футбол. Иногда приходится выталкивать его с тренировочной базы. Однако это от желания стать лучше. В этом его большой плюс", — цитирует Смита The Sun.