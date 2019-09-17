Джек Грилиш ночует на базе "Астон Виллы"

Джек Грилиш Наставник "Астон Виллы" Дин Смит рассказал, что полузащитник Джек Грилиш настолько помешан на футболе, что порой ночует на тренировочной базе клуба.

24-летний Грилиш является ключевым игроком своей родной "Астон Виллы" в этом сезоне, целиком сыграв все пять первых матчей нового сезона Премьер-Лиги.

Смит восхищается тем, с каким профессионалом ему приходится работать, а также желанием Джека совершенствоваться.

"Джек помешан на футболе. Он тренируется, затем находит здесь комнату, чтобы переночевать. Затем он просыпается и снова идет на занятие в тренажерный зал. В этом весь он. Такой личностью он является".

"Я удивлен, что его девушка до сих пор с ним! Когда он возвращается домой, то и там смотрит футбол. Иногда приходится выталкивать его с тренировочной базы. Однако это от желания стать лучше. В этом его большой плюс", — цитирует Смита The Sun.


Метки Астон Вилла, Грилиш

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2019 10:00

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  1. liverpool1892est 17.09.2019 11:05 # liverpool1892est
    Бомжара и импотент...

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  2. armaha 17.09.2019 10:50 # armaha
    Если холост... то похуй где ночуешь!!

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