Итоги зимнего трансферного окна-2020 в Премьер-Лиге

В январе 2020 клубы Премьер-Лиги потратили на новичков 230 миллионов фунтов, и это второе крупнейшее зимнее трансферное окно в истории.

При этом в день трансферного дедлайна — 31 января — клубы высшего английского дивизиона совершили приобретений только на 25 млн. фунтов, что является худшим показателем с 2010 года. Статистика была бы еще удручающе, если бы не переход нападающего Джаррона Боуэна из "Халла" в "Вест Хэм" за 18 млн. фунтов.



Предыдущий раз клубы Премьер-Лиги потратили в заключительный день зимнего трансферного окна еще меньше в 2010 году — только 10 млн. фунтов. Ну, а рекорд был установлен 31 января 2018 — 180 млн. фунтов.



Если учитывать и летнее трансферное окно, то в сезоне 2019/20 клубы Премьер-Лиги потратили на укрепление состава 1.6 млрд. фунтов, и это второй крупнейший результат после кампании 2017/18 (1.9 млрд. фунтов).



В январе 2020 три клуба не совершили ни одного приобретения, даже на правах аренды: "Челси", "Манчестер Сити" и "Борнмут".



Примечательно, что два из трех крупнейших январских трансфера состоялись в предпоследний день окна. Так Бруну Фернандеш перешел из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" за 47 млн. фунтов, а Сандер Берге отправился из "Генка" в "Шеффилд Юнайтед" за 22 млн. фунтов.



"Два сезона назад клубы Премьер-Лиги потратили рекордные 430 млн. фунтов в январе. Однако в два последних январских окна шаблон трат вернулся к нормальному состоянию. Клубы сосредоточены на долгосрочной финансовой стабильности и поэтому меньше готовы тратить из своих предварительно согласованных бюджетов ради краткосрочного успеха".



"Это же находит подтверждение в том, что трансферные стратегии клубов становятся более гибкими. Например, клубы стали чаще брать игроков в аренду с опцией выкупа, а также сосредоточили внимание на выращивании молодых талантов из своих академий", — цитирует аналитика Deloitte Тома Бриджа BBC.