Гвардиола признал, что "Ливерпуль" недосягаем, и упрекнул экс-главу Премьер-Лиги

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Ливерпуль" уже не остановить, а также упрекнул бывшего главу Премьер-Лиги Ричарда Скадамора.

После поражения 2:0 от "Тоттенхэма" подопечные Гвардиолы отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на 22 очка, и такой отрыв Хосеп считает слишком большим.



В августе 2018, вскоре после чемпионства "Сити" со 100 очками, Скадамор говорил, что хочет видеть, чтобы другие команды прервали доминирование "горожан". По мнению Гвардиолы, теперь боссам Премьер-Лиги стоит переживать насчет "Ливерпуля".



"Они ("Ливерпуль") далеко, их не остановить, у них много очков преимущества. Конечно, сейчас наша цель — это другие соревнования и обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон".



"Два сезона назад, когда мы набрали 100 очков, мы на 19 очков опередили "Юнайтед". "Ливерпуль" был силен в тот период".



"У нас хорошая команда, и мне нравится, как она играет, но этого недостаточно — мы слишком далеко, отставание слишком велико. Такова реальность".



"Два года назад босс Премьер-Лиги сказал, что два титула "Сити" подряд — это не есть хорошо для Премьер-Лиги, и такого не должно повториться".



"Так что теперь лидирует "Ливерпуль", и боссу Премьер-Лиги стоит волноваться насчет них", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.