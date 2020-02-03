Гвардиола признал, что "Ливерпуль" недосягаем, и упрекнул экс-главу Премьер-Лиги

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Ливерпуль" уже не остановить, а также упрекнул бывшего главу Премьер-Лиги Ричарда Скадамора.

После поражения 2:0 от "Тоттенхэма" подопечные Гвардиолы отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на 22 очка, и такой отрыв Хосеп считает слишком большим.

В августе 2018, вскоре после чемпионства "Сити" со 100 очками, Скадамор говорил, что хочет видеть, чтобы другие команды прервали доминирование "горожан". По мнению Гвардиолы, теперь боссам Премьер-Лиги стоит переживать насчет "Ливерпуля".

"Они ("Ливерпуль") далеко, их не остановить, у них много очков преимущества. Конечно, сейчас наша цель — это другие соревнования и обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон".

"Два сезона назад, когда мы набрали 100 очков, мы на 19 очков опередили "Юнайтед". "Ливерпуль" был силен в тот период".

"У нас хорошая команда, и мне нравится, как она играет, но этого недостаточно — мы слишком далеко, отставание слишком велико. Такова реальность".

"Два года назад босс Премьер-Лиги сказал, что два титула "Сити" подряд — это не есть хорошо для Премьер-Лиги, и такого не должно повториться".

"Так что теперь лидирует "Ливерпуль", и боссу Премьер-Лиги стоит волноваться насчет них", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2020 12:00

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  1. griezmann 03.02.2020 13:20 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. frisby 03.02.2020 13:14 # frisby
    Красиво полыхает любовница Фигу))) причем тут скадамор и пиздабратия? Ты научи лучше турка пенальти бить, а черножопого дельфина красивее нырять .

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  3. mototroller 03.02.2020 13:00 # mototroller
    Так и есть. Заговор. Иксперты фапла уже такое заключение сделали

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  4. martingor 03.02.2020 12:46 # martingor
    Как обычно виноваты все кроме меня

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  5. alexomck 03.02.2020 12:15 # alexomck
    сделают Пульку чемпиком по отработанной с Лестером схеме - фарс как он есть.

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  6. tursa 03.02.2020 12:05 # tursa
    надеюсь гундоган отработал свои моменты на поле своим очком
    теперь только 2 команды будут делить аплочку
    если только салман с каслом своим не ворвется через 5-6 лет вложений

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  7. januzaj00 03.02.2020 12:03 # januzaj00
    Дайте этому Скамадору и всему судейскому корпусу медали апл в конце сезона. Не меньше ливерпука заслужили

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