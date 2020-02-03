Гвардиола признал, что "Ливерпуль" недосягаем, и упрекнул экс-главу Премьер-Лиги
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Ливерпуль" уже не остановить, а также упрекнул бывшего главу Премьер-Лиги Ричарда Скадамора.
После поражения 2:0 от "Тоттенхэма" подопечные Гвардиолы отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на 22 очка, и такой отрыв Хосеп считает слишком большим.
В августе 2018, вскоре после чемпионства "Сити" со 100 очками, Скадамор говорил, что хочет видеть, чтобы другие команды прервали доминирование "горожан". По мнению Гвардиолы, теперь боссам Премьер-Лиги стоит переживать насчет "Ливерпуля".
"Они ("Ливерпуль") далеко, их не остановить, у них много очков преимущества. Конечно, сейчас наша цель — это другие соревнования и обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон".
"Два сезона назад, когда мы набрали 100 очков, мы на 19 очков опередили "Юнайтед". "Ливерпуль" был силен в тот период".
"У нас хорошая команда, и мне нравится, как она играет, но этого недостаточно — мы слишком далеко, отставание слишком велико. Такова реальность".
"Два года назад босс Премьер-Лиги сказал, что два титула "Сити" подряд — это не есть хорошо для Премьер-Лиги, и такого не должно повториться".
"Так что теперь лидирует "Ливерпуль", и боссу Премьер-Лиги стоит волноваться насчет них", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
03.02.2020 12:00
Просмотров: 2471
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Красиво полыхает любовница Фигу))) причем тут скадамор и пиздабратия? Ты научи лучше турка пенальти бить, а черножопого дельфина красивее нырять .
(ответить)
Так и есть. Заговор. Иксперты фапла уже такое заключение сделали
(ответить)
Как обычно виноваты все кроме меня
(ответить)
сделают Пульку чемпиком по отработанной с Лестером схеме - фарс как он есть.
(ответить)
надеюсь гундоган отработал свои моменты на поле своим очком
теперь только 2 команды будут делить аплочку
если только салман с каслом своим не ворвется через 5-6 лет вложений
(ответить)
Дайте этому Скамадору и всему судейскому корпусу медали апл в конце сезона. Не меньше ливерпука заслужили
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий