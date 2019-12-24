"Юнайтед" готов платить Холанду 200 тысяч фунтов в неделю
"Манчестер Юнайтед" собирается предложить 19-летнему нападающему "Ред Булл" Эрлингу Бреуту Холанду новый контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусы.
В этом сезоне юный норвежец наколотил 24 гола за "Ред Булл" в австрийской Бундеслиге и Лиге Чемпионов, став лакомой целью практически для всех больших клубов Европы.
В отличие от конкурентов, "красные дьяволы" не могут предложить Холанду возможность выступать в Лиге Чемпионов, зато манят юниора возможностью воссоединиться со своим бывшим тренером по "Мольде" Оле Гуннаром Сульшером.
Еще один козырь в рукаве "Юнайтед" — это роскошный контракт. Клуб с "Олд Траффорд" готов десятикратно увеличить текущую зарплату Холанда в 20 тыс. фунтов в неделю.
Как утверждает The Sun, речь идет только о базовой зарплате. Забивая голы, выигрывая командные и индивидуальные награды в "Юнайтед", Холанд сможет получать еще больше.
Также сообщается, что "Юнайтед" собирается приобрести Холанда уже в январе, чтобы затем позволить Эрлингу Бреуту остаться в Зальцбурге до конца сезона на правах аренды.
24.12.2019 07:00
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Последние комментарии:
19 лет -200 000 по другому игрока в помойку не завлечь..
8 место
ЛЧ в мечтах
тренер куколд
деньги и только деньги сектантов помойки что ходят на стадион и покупают майки..Рэшфорд, Погба, Де Хейя и конечно же Райола говорят вам спасибо опущенные)))
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через пол года запросит зп как у покпа и тогда начнутся проблемы
муму такой муму
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Одного взяли топаря молодцы, осталось ещё 10 игроков купить.. а потом ещё и подружить их.. ну думаю лет 5 минимум
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Ухахах. Помойка не отступает от своих принципов.
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