"Юнайтед" готов платить Холанду 200 тысяч фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить 19-летнему нападающему "Ред Булл" Эрлингу Бреуту Холанду новый контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусы.

В этом сезоне юный норвежец наколотил 24 гола за "Ред Булл" в австрийской Бундеслиге и Лиге Чемпионов, став лакомой целью практически для всех больших клубов Европы.



В отличие от конкурентов, "красные дьяволы" не могут предложить Холанду возможность выступать в Лиге Чемпионов, зато манят юниора возможностью воссоединиться со своим бывшим тренером по "Мольде" Оле Гуннаром Сульшером.



Еще один козырь в рукаве "Юнайтед" — это роскошный контракт. Клуб с "Олд Траффорд" готов десятикратно увеличить текущую зарплату Холанда в 20 тыс. фунтов в неделю.



Как утверждает The Sun, речь идет только о базовой зарплате. Забивая голы, выигрывая командные и индивидуальные награды в "Юнайтед", Холанд сможет получать еще больше.



Также сообщается, что "Юнайтед" собирается приобрести Холанда уже в январе, чтобы затем позволить Эрлингу Бреуту остаться в Зальцбурге до конца сезона на правах аренды.