Гранит Джака — новый капитан "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назначил полузащитника Гранита Джаку новым капитаном команды.
Напомним, на текущей неделе защитник "канониров" Роб Холдинг рассказал, что Эмери устроил голосование среди игроков насчет выбора капитана и вице-капитанов.
При этом голосование было закрытым — Эмери не огласил его результаты, а лишь принял их к сведению, после чего принял свое решение.
Как стало известно BBC, новым постоянным капитаном "Арсенала" теперь является Джака, сменив в этой роли Лорана Косьелни, который минувшим летом ушел в "Бордо".
А вот с заместителями 27-летнего швейцарца Эмери пока не определился. Фаворитами на вице-капитанскую роль являются нападающие Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Добавим, что Джака выступает за "канониров" после перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году. После покупки Гранита "Арсеналу" никак не удается попасть в Лигу Чемпионов.
27.09.2019 13:40
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Подсудимому назначены девять лет колонии строгого режима
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заeбись, съeбет летом
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Вылетят вместе с Эмери из клуба. Надо было Холдинга назначать.
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Хаха, дауны
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еее, бой!
значит, в следующем сезоне его не будет. Надеюсь, и Эмери тоже)
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ЛОЛита!
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Ну наконец то. Заслужил как никто другой
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А чене луиз?
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