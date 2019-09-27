Гвардиола: "Жезус играет как зверь"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не видит проблемы в жалобе своего нападающего Габриэля Жезуса на дефицит игровых минут.
В своем свежем интервью Жезус признался, что становится нетерпелив из-за невозможности играть регулярно. Габриэль намекнул, что устал быть дублером для Серхио Агуэро.
Однако Гвардиола не видит здесь никакого повода для беспокойства и очень доволен тем, как 22-летний бразилец проявляет себя в отведенные минуты.
"Он страстный игрок. Я читал его интервью, и оно превосходно. Это невероятно вежливое интервью, как и сам Габриэль. Совершенно не вижу никаких проблем. Конечно, он хочет играть. Он "девятка" в сборной Бразилии".
"Недавно я уже говорил, что он, возможно, является единственным нападающим в мире у которого есть этот настрой одновременно с дружбой с Серхио и всеми партнерами по команде".
"Каждый раз, когда он на поле, он играет как зверь, и неважно, играет он одну секунду, две минуты или 90 минут. В каждом своем действии он стремится сыграть как можно лучше".
"Все игроки хотят играть во всех матчах, не только Габриэль. Это нормально. Это не проблема", — цитирует Гвардиолу Goal.
27.09.2019 23:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/73678/
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Все по делу сказал Пеп, не то что пустомеля насекомое
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