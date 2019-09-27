Гвардиола: "Жезус играет как зверь"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не видит проблемы в жалобе своего нападающего Габриэля Жезуса на дефицит игровых минут.

В своем свежем интервью Жезус признался, что становится нетерпелив из-за невозможности играть регулярно. Габриэль намекнул, что устал быть дублером для Серхио Агуэро.



Однако Гвардиола не видит здесь никакого повода для беспокойства и очень доволен тем, как 22-летний бразилец проявляет себя в отведенные минуты.



"Он страстный игрок. Я читал его интервью, и оно превосходно. Это невероятно вежливое интервью, как и сам Габриэль. Совершенно не вижу никаких проблем. Конечно, он хочет играть. Он "девятка" в сборной Бразилии".



"Недавно я уже говорил, что он, возможно, является единственным нападающим в мире у которого есть этот настрой одновременно с дружбой с Серхио и всеми партнерами по команде".



"Каждый раз, когда он на поле, он играет как зверь, и неважно, играет он одну секунду, две минуты или 90 минут. В каждом своем действии он стремится сыграть как можно лучше".



"Все игроки хотят играть во всех матчах, не только Габриэль. Это нормально. Это не проблема", — цитирует Гвардиолу Goal.