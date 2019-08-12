"Галатасарай" договаривается о покупке Ваньямы

Виктор Ваньяма Делегация "Галатасарая" прибыла в Лондон договариваться о приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньмы.

Матч первого тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы" капитан сборной Кении целиком провел на скамейке запасных "шпор". Перспективы Ваньямы получать регулярную игровую практику в Северном Лондоне выглядят сомнительно после появления в команде Маурисио Почеттино дорогостоящего Танги Ндомбеле.

Впрочем, Виктор был ограничен в игровых минутах еще в прошлом сезоне, отметившись лишь четырьмя стартами в 13 матчах Премьер-Лиги. Теперь этой ситуацией пытается воспользоваться "Галатасарай".

Как сообщает Goal, в данный момент турецкий гранд ожидает ответ "Тоттенхэма" на свое предложение по 28-летнему кенийцу, в котором в Стамбуле видят альтернативу Тьемуэ Бакайоко из "Челси".


Метки Ваньяма, Галатасарай, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 18:25

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  1. chebrec 12.08.2019 18:39 # chebrec
    12.08.2019 18:33 #
    melwood-lfc

    "Галатасарай" договаривается о покупке Ваньямы


    Источник: http://fapl.ru/posts/72711/



    эх, были времена, когда кинка мечтал о такой полузащите в параше
    каттермол ваньяма браун
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    Источник: http://fapl.ru/posts/72703/

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