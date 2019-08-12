"Галатасарай" договаривается о покупке Ваньямы

Делегация "Галатасарая" прибыла в Лондон договариваться о приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньмы.

Матч первого тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы" капитан сборной Кении целиком провел на скамейке запасных "шпор". Перспективы Ваньямы получать регулярную игровую практику в Северном Лондоне выглядят сомнительно после появления в команде Маурисио Почеттино дорогостоящего Танги Ндомбеле.



Впрочем, Виктор был ограничен в игровых минутах еще в прошлом сезоне, отметившись лишь четырьмя стартами в 13 матчах Премьер-Лиги. Теперь этой ситуацией пытается воспользоваться "Галатасарай".



Как сообщает Goal, в данный момент турецкий гранд ожидает ответ "Тоттенхэма" на свое предложение по 28-летнему кенийцу, в котором в Стамбуле видят альтернативу Тьемуэ Бакайоко из "Челси".