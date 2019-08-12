Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 стартовал! "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" ожидаемо добились крупных и внешне легких побед, а вот большинству других команд пришлось попотеть ради достижения результата. Давайте проанализируем, как сложились первые матчи.





"Ливерпуль" потерял Алиссона



Стартовая игра с "Норвичем" не заставила слишком волноваться Юргена Клоппа. "Ливерпуль" мог сыграть лучше в обороне, но против такого соперника чемпионы Европы ощущали себя комфортно в передней линии и закрыли вопрос о победителе еще до перерыва.



Другое дело, что "Ливерпуль" после этой игры остался без своего основного вратаря Алиссона. Бразилец может пропустить до шести недель. Подписание испанца Адриана за несколько дней до старта сезона было экстренным (после продажи Симона Миньоле), и экс-вратарю "Вест Хэма" пришлось быстро вступить в дело. В голе Теему Пукки вины Адриана не было, и мерсисайдцы надеются, что испанец не растерял талантов, которые недолгое время делали его героем для болельщиков "Вест Хэма". Заменить Алиссона несколько недель ему по силам, но тревожит тот факт, что в прошлом сезоне Адриан сыграл всего пять (кубковых) матчей в составе своей бывшей команды.



"Вест Хэм" снова тяжело начинает



В прошлом сезоне команда Мануэля Пеллегрини проиграла четыре стартовых матча, после чего принялась исправлять свое положение. Сейчас проигран только один поединок, но начинать с поражения 5:0 на своем поле — очень тревожно, даже если в соперниках "Манчестер Сити".



Пеллегрини справедливо говорит, что матч мог сложиться по-другому. Сейв Эдерсона сохранил "Сити" преимущество в два мяча, после чего чемпионы на классе добили раскрывшегося соперника. Рахим Стерлинг оформил внешне простой хет-трик, и проблема, в первую очередь, в том, как просто "Вест Хэм" давал забивать сопернику. В этом сезоне требования от "молотобойцев" будут выше. Для Пеллегрини опасен как плохой старт, так и подобные унижения в играх с грандами.



Билл Шарп теперь забивает в Премьер-Лиге



Третий период в родном "Шеффилд Юнайтед" для Билли Шапра складывается особенно хорошо. Лучший бомбардир "клинков" в возрасте 33-х лет, наконец, получил шанс сыграть в Премьер-Лиге — пусть кто-то и сомневается в его способности забивать на этом уровне.



Шарп забил не просто в первой же игре, он забил первым касанием. Менеджер Крис Уайлдер выпустил его на поле во втором тайме, когда команда уступала "Борнмуту" 0:1. И Шарп лучше всех среагировал на отскок в штрафной соперника, забив также первый гол "Шеффилд Юнайтед" после возвращения в элиту. Стоит ли сомневаться в Билли Шарпе? В Премьер-Лиге на свои привычные показатели ветеран атаки не выйдет, но все же речь идет о человеке, забившем 228 голов в Футбольной Лиге. Никто на всех четырех уровнях пирамиды в этом столетии не забивал больше.



Поттер меняет "Брайтон"



Решение уволить Криса Хьютона далось руководству "Брайтона" непросто. И решение назначить вместо него Грэма Поттера — это вызов для технического директора Дэна Эшуорта, только недавно получившего свою должность. Тем более это вызов для самого Поттера. Бывший наставник шведского "Эстерсунда" отработал в английском футболе всего год, проведя (неплохо) предыдущий сезон в "Суонси".



Поттер благодарит Хьютона за фундамент, но говорит о медленной перестройке команды. Игра с тремя центральными защитниками в первом туре — один из элементов. Но важнее всего результат. Для "Брайтона", так бледно игравшего в прошлом сезоне, победить 0:3 на выезде — это праздник. "Уотфорд" выглядел фаворитом домашнего матча, но гости успешно нейтрализовали соперника и использовали свои шансы у чужих ворот. Особенно Поттера должны радовать голы нападающих — почти списанного Флорина Андоне и новичка Нила Мопе. Зависимость от ветерана Гленна Маррея в прошлом сезоне была чрезмерной, и эту ситуацию нужно исправлять.



"Тоттенхэм" справляется с первой сложностью



"Шпорам" в первом туре было тяжелее, чем их потенциальным конкурентам. Как и "Ливерпуль", команда Почеттино играла дома с новичком, но с новичком серьезным. "Астон Вилла" Дина Смита в прошлом сезоне финишировала ниже "Норвича", хотя ее общий потенциал впечатляет больше.



Играть "вторым номером" для команды Смита непривычно, но с этой задачей она справлялась неплохо. Гол Джоша Макгина, казалось, вел бирмингемцев к сенсационному результату, но "Тоттенхэм" постоянно наращивал давление, и спасать гостей не мог уже и блистательный Том Хитон. В итоге все закончилось для "Тоттенхэма" наилучшим образом. Победа — хорошо, а ее подробности оказались еще лучше. Команда проявила характер, Танги Ндомбеле забил в своей первой игре, а Харри Кейн отличился дважды, не обращая внимания на месяц в календаре. Пока "Сити" и "Ливерпуль" разминаются, "Тоттенхэм" уже справляется с первой сложностью.



"Ньюкасл" Брюса начинает с поражения



Судить менеджера "Ньюкасла" строго по первой игре будет неправильно. "Ньюкасл" проиграл дома, но проиграл "Арсеналу", показав при этом достаточно неплохую игру. Ничего выдающегося, но оборона "сорок", которую Брюс перестраивает на игру с тремя защитниками, достойно справлялась с более классными оппонентами. По крайней мере, до гола Пьер-Эмерика Обамеянга, использовавшего редкий шанс у ворот Мартина Дубравки.



В атаке "Ньюкасла" все не так однозначно, но новичков можно похвалить за желание. Жоэлинтон боролся, а Аллан Сен-Максимен до определенной степени обострил игру со скамейки. Нужно больше, и, вероятно, от адаптации и взаимодействия новых игроков "Ньюкасла" будут зависеть как перспективы команда в таблицы, так и перспективы Брюса в клубе.



Лэмпард кошмарно дебютировал в "Челси"



Фрэнк Лэмпард прав: результат 4:0 и близко не отражает происходившего на поле в матче его команды с "Манчестер Юнайтед". "Челси" был заметно лучше до перерыва, владелец инициативой в начале второго тайма, но игра была закрыта в течение двух минут, когда МЮ из ничего сделал счет разгромным. Лондонцы сами создали свое поражение, упустив возможности у чужих ворот и допустив глупые ошибки в обороне.



Подробности эти не будут иметь большого значения. Дебют Лэмпарда во главе "Челси" всегда будет ассоциироваться с таким результатом. Тем не менее, тренеру "синих" нужно сохранять хладнокровие и здраво оценивать первый матч. "Челси" в атаке точно не был плох, но Лэмпарду стоит пересмотреть выбор игроков в задней линии и в центре поля, потому что такой авантюризм может довести команду до новых кошмаров. И точно не стоит витать в облаках его коллеге Оле Гуннару Сульшеру. Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака дебютировали солидно, но удача не сможет настолько же сопутствовать "Юнайтед" в дальнейшем.



Иван Громиков специально для FAPL.ru