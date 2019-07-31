"Астон Вилла" согласовала стоимость Тома Хитона

"Астон Вилла" согласовала стоимость голкипера "Бернли" и сборной Англии Тома Хитона в размере 8 миллионов фунтов.

Оформив повышение в классе через победу в плей-офф Чемпионшипа, "вилланы" развернули бурную деятельность на трансферном рынке.



"Астон Вилла" потратила уже более 100 млн. фунтов на укрепление состава, и вратарская позиция не будет исключением.



Как сообщает The Telegraph, в ближайшие 48 часов 33-летний Хитон пройдет медицинское обследование в бирмингемском клубе и станет 12-м новичком коллектива Дина Смита в это окно.



"Астон Вилла" также проявляла интерес к Джеку Батленду из "Стоука" и Нилу Этериджу из "Кардиффа", однако опыт Хитона вкупе со вменяемой ценой из-за истекающего через год контракта Тома предопределили выбор новичка Премьер-Лиги.