"Астон Вилла" обратилась насчет Тома Хитона
"Астон Вилла" сделала запрос насчет голкипера "Бернли" и сборной Англии Тома Хитона.
После победы в финале плей-офф Чемпионшипа и завоевания путевки в Премьер-Лигу "Астон Вилла" развернула бурную деятельность на трансферном рынке, стремясь укрепить каждую линию, включая последний рубеж.
Изначально "вилланы" были нацелены на Джека Батленда из "Стоука", однако "гончары" оценили свою звезду в 25 миллионов фунтов, которые бирмингемский клуб платить не готов.
Так "Астон Вилла" обратилась к альтернативному варианту в лице 33-летнего Хитона, у которого остается только один год по действующему контракту и который отказался от новой сделки в прошлом месяце, сообщает Daily Mail.
Помимо Хитона, главный тренер "бордовых" Шон Дайч также располагает Джо Хартом и Ником Поупом, поэтому теоретически может позволить себе продажу Тома.
09.07.2019 11:00
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