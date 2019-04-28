Гвардиола: "Мы наберем три очка против "Лестера"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его команда обыграет "Лестер" в следующем туре Премьер-Лиги.
После минимальной победы над "Бернли" подопечным Гвардиолы остается провести всего два матча в Премьер-Лиге, выиграв которые, они гарантированно станут чемпионами.
6 мая "горожане" проведут свой заключительный домашний поединок в этом сезоне, и Гвардиола уверен, что команда не ударит в грязь лицом перед публикой "Этихад".
"Во втором тайме этого матча мы показывали игру другого уровня. Мы создали три, четыре или пять моментов, что против такого соперника не бывает просто — но мы сделали это".
"Мы не получили пенальти, а также имели другие явные моменты. Мы могли победить крупнее, но я рад просто победить".
"Теперь нам остается сыграть два матча. Нам нужно запастись терпением до следующего понедельника, и мы наберем три очка против "Лестера", чтобы затем отправиться к "Брайтону" за победой в лиге", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
28.04.2019 22:00
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Последние комментарии:
ну вот наконец-то поволокло пепку.
бытует мнение дескать не говори гоп пока не перепрыгнешь.
а если говоришь то говори наоборот, дядя
типа лестер опасен, ой-ё-ёй, будем биться.
после сегодняшнего избиения арсенала сдается мне что не все так гладко у голубятни
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Гвардиола: "Сити" будет в полуфинале Лиги Чемпионов"
Источник: http://fapl.ru/posts/70101/
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КОРОЛЬ!!!
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Зря он недооценивает Лестер)
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