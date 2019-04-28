Гвардиола: "Мы наберем три очка против "Лестера"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его команда обыграет "Лестер" в следующем туре Премьер-Лиги.

После минимальной победы над "Бернли" подопечным Гвардиолы остается провести всего два матча в Премьер-Лиге, выиграв которые, они гарантированно станут чемпионами.

6 мая "горожане" проведут свой заключительный домашний поединок в этом сезоне, и Гвардиола уверен, что команда не ударит в грязь лицом перед публикой "Этихад".

"Во втором тайме этого матча мы показывали игру другого уровня. Мы создали три, четыре или пять моментов, что против такого соперника не бывает просто — но мы сделали это".

"Мы не получили пенальти, а также имели другие явные моменты. Мы могли победить крупнее, но я рад просто победить".

"Теперь нам остается сыграть два матча. Нам нужно запастись терпением до следующего понедельника, и мы наберем три очка против "Лестера", чтобы затем отправиться к "Брайтону" за победой в лиге", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лестер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 22:00

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  1. superperez101 28.04.2019 22:11 # superperez101
    ну вот наконец-то поволокло пепку.
    бытует мнение дескать не говори гоп пока не перепрыгнешь.
    а если говоришь то говори наоборот, дядя

    типа лестер опасен, ой-ё-ёй, будем биться.
    после сегодняшнего избиения арсенала сдается мне что не все так гладко у голубятни

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  2. zubast 28.04.2019 22:04 # zubast
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Гвардиола: "Сити" будет в полуфинале Лиги Чемпионов"

    Источник: http://fapl.ru/posts/70101/

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  3. griezmann 28.04.2019 22:02 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  4. star69 28.04.2019 22:01 # star69
    Зря он недооценивает Лестер)

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