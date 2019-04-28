Гвардиола: "Мы наберем три очка против "Лестера"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его команда обыграет "Лестер" в следующем туре Премьер-Лиги.

После минимальной победы над "Бернли" подопечным Гвардиолы остается провести всего два матча в Премьер-Лиге, выиграв которые, они гарантированно станут чемпионами.



6 мая "горожане" проведут свой заключительный домашний поединок в этом сезоне, и Гвардиола уверен, что команда не ударит в грязь лицом перед публикой "Этихад".



"Во втором тайме этого матча мы показывали игру другого уровня. Мы создали три, четыре или пять моментов, что против такого соперника не бывает просто — но мы сделали это".



"Мы не получили пенальти, а также имели другие явные моменты. Мы могли победить крупнее, но я рад просто победить".



"Теперь нам остается сыграть два матча. Нам нужно запастись терпением до следующего понедельника, и мы наберем три очка против "Лестера", чтобы затем отправиться к "Брайтону" за победой в лиге", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.