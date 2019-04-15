Гвардиола: "Сити" будет в полуфинале Лиги Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда отыграется против "Тоттенхэма" и выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "горожане" потерпели поражение 1:0 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Не реализовав пенальти в начале матча, "Сити" поник духом и в дальнейшем демонстрировал очень осторожный футбол, который некоторые даже сочли трусливым.



В преддверии ответного четвертьфинального матча на "Этихад" Гвардиола выразил уверенность, что "горожане" отыграются, однако поражение не стало бы трагедией для Хосепа, чья команда также может завоевать титул Премьер-Лиги и Кубок Англии



"Единственная причина паниковать — если тебя не будет в этом соревновании. Я практически уверен, что мы примем участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов".



"Если мы проиграем в четвертьфинале, нам будет грустно один-два дня, но затем мы продолжим борьбу за победу в Премьер-Лиге. Также нас ждет финал Кубка Англии, а в следующем сезоне мы снова будем здесь. Это не поддается сомнению".



"Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы будем в полуфинале. Таково мое ощущение прямо сейчас".



"Это то, что я чувствую после первого матча, пересмотрев первый матч. Возможно, я ошибаюсь, но сейчас у меня есть ощущение, что мы пройдем в полуфинал", — сообщил Гвардиола Sky Sports.