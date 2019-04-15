Гвардиола: "Сити" будет в полуфинале Лиги Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда отыграется против "Тоттенхэма" и выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "горожане" потерпели поражение 1:0 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Не реализовав пенальти в начале матча, "Сити" поник духом и в дальнейшем демонстрировал очень осторожный футбол, который некоторые даже сочли трусливым.

В преддверии ответного четвертьфинального матча на "Этихад" Гвардиола выразил уверенность, что "горожане" отыграются, однако поражение не стало бы трагедией для Хосепа, чья команда также может завоевать титул Премьер-Лиги и Кубок Англии

"Единственная причина паниковать — если тебя не будет в этом соревновании. Я практически уверен, что мы примем участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов".

"Если мы проиграем в четвертьфинале, нам будет грустно один-два дня, но затем мы продолжим борьбу за победу в Премьер-Лиге. Также нас ждет финал Кубка Англии, а в следующем сезоне мы снова будем здесь. Это не поддается сомнению".

"Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы будем в полуфинале. Таково мое ощущение прямо сейчас".

"Это то, что я чувствую после первого матча, пересмотрев первый матч. Возможно, я ошибаюсь, но сейчас у меня есть ощущение, что мы пройдем в полуфинал", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1874

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Последние комментарии:




  1. firmino9 15.04.2019 17:08 # firmino9
    Чёт это не похожа на Пепа, никогда не слышал от него такой уверенности.

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  2. pistolero-lfc 15.04.2019 17:05 # pistolero-lfc
    ждём пруфа на поле)

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  3. blackdreamer 15.04.2019 16:48 # blackdreamer
    ебать что за обоссаные хуергыи в ветке

    (ответить)

  4. silva77 15.04.2019 16:39 # silva77
    ТИПИЧНЫЙ ЛОСЕРПУЛ
    https://imgur.com/6XymPSnПользователь получил предупреждение

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  5. silva77 15.04.2019 16:33 # silva77
    НУ... ЭТО ДАВНО ИЗВЕСТНО

    А ВАМ БОНУС https://www.youtube.com/watch?v=YUCo3nKgvQoПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  6. mancityman 15.04.2019 16:25 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!Пользователь получил предупреждение

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  7. chelsea88 15.04.2019 16:25 # chelsea88
    Конечно выйдут. Шитюки уничтожат шпор в ответке.

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  8. kos9k 15.04.2019 16:24 # kos9k
    лысая шарлатанка уже проротировала

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  9. slash-lfc 15.04.2019 16:18 # slash-lfc
    Че-то дохуя уверен Лысый.

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  10. frisby 15.04.2019 16:14 # frisby
    Ноттингем Форрест - Обладатель ЛЧ 1979,1980г.
    Астон Вилла - Обладатель ЛЧ 1982г.

    Голубая голубятня - потрачено 500 000 фунтов
    ЛЧ - 0
    Финалы ЛЧ - 0

    "Если мы проиграем в четвертьфинале, нам будет грустно один-два дня, но затем мы продолжим борьбу за победу в Премьер-Лиге. Также нас ждет финал Кубка Англии, а в следующем сезоне мы снова будем здесь.

    Им не будет грустно..им не привыкать сосать в ЛЧ.

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  11. osivori 15.04.2019 16:12 # osivori
    что то поплыл физорг по моему

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  12. griezmann 15.04.2019 16:06 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  13. chr1s8rown 15.04.2019 16:05 # chr1s8rown
    Предоплатил чтоли гиены

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  14. chebrec 15.04.2019 16:04 # chebrec
    Чемодан готов уже

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  15. xin 15.04.2019 16:04 # xin
    Забавно будет, если куры лишат арабских мешков и ЛЧ и титула АПЛ. Ахах.

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