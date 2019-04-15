Гвардиола: "Сити" будет в полуфинале Лиги Чемпионов"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его команда отыграется против "Тоттенхэма" и выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов.
На прошлой неделе "горожане" потерпели поражение 1:0 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Не реализовав пенальти в начале матча, "Сити" поник духом и в дальнейшем демонстрировал очень осторожный футбол, который некоторые даже сочли трусливым.
В преддверии ответного четвертьфинального матча на "Этихад" Гвардиола выразил уверенность, что "горожане" отыграются, однако поражение не стало бы трагедией для Хосепа, чья команда также может завоевать титул Премьер-Лиги и Кубок Англии
"Единственная причина паниковать — если тебя не будет в этом соревновании. Я практически уверен, что мы примем участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов".
"Если мы проиграем в четвертьфинале, нам будет грустно один-два дня, но затем мы продолжим борьбу за победу в Премьер-Лиге. Также нас ждет финал Кубка Англии, а в следующем сезоне мы снова будем здесь. Это не поддается сомнению".
"Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы будем в полуфинале. Таково мое ощущение прямо сейчас".
"Это то, что я чувствую после первого матча, пересмотрев первый матч. Возможно, я ошибаюсь, но сейчас у меня есть ощущение, что мы пройдем в полуфинал", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
15.04.2019 16:00
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Последние комментарии:
Чёт это не похожа на Пепа, никогда не слышал от него такой уверенности.
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ждём пруфа на поле)
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ебать что за обоссаные хуергыи в ветке
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ТИПИЧНЫЙ ЛОСЕРПУЛ
https://imgur.com/6XymPSn
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НУ... ЭТО ДАВНО ИЗВЕСТНО
А ВАМ БОНУС https://www.youtube.com/watch?v=YUCo3nKgvQo
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КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Конечно выйдут. Шитюки уничтожат шпор в ответке.
(ответить)
лысая шарлатанка уже проротировала
(ответить)
Че-то дохуя уверен Лысый.
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Ноттингем Форрест - Обладатель ЛЧ 1979,1980г.
Астон Вилла - Обладатель ЛЧ 1982г.
Голубая голубятня - потрачено 500 000 фунтов
ЛЧ - 0
Финалы ЛЧ - 0
"Если мы проиграем в четвертьфинале, нам будет грустно один-два дня, но затем мы продолжим борьбу за победу в Премьер-Лиге. Также нас ждет финал Кубка Англии, а в следующем сезоне мы снова будем здесь.
Им не будет грустно..им не привыкать сосать в ЛЧ.
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что то поплыл физорг по моему
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КОРОЛЬ!!!
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Предоплатил чтоли гиены
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Чемодан готов уже
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Забавно будет, если куры лишат арабских мешков и ЛЧ и титула АПЛ. Ахах.
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