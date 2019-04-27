"Тоттенхэм" впервые проиграл на новом стадионе
"Тоттенхэм" потерпел свое первое поражение на новом стадионе, проиграв со счетом 0:1 "Вест Хэму".
Маурисио Почеттино освежил стартовый состав "шпор" с помощью Давинсона Санчеса, Хуана Фойта, Бена Дэвиса и Эрика Дайера, которые заменили Яна Вертонгена, Кирана Триппьера, Виктора Ваньяму и Фернандо Льоренте.
В старт "молотобойцев" влились Исса Диоп и Райан Фредерикс, заменив Анджело Огбонну и Пабло Сабалету.
Несмотря на ранее начало матча, команды очень бодро вошли в игру, принявшись отвечать атакой на атаку и нанеся по одному неплохому удару в створ.
Однако постепенно хозяева взяли игру под свой контроль, лишив "Вест Хэм" мяча. На 25-й минуте Лукас Моура нанес опаснейший удар с дистанции — рядом со штангой!
На 36-й минуте Кристиан Эриксен подкараулил отскок мяча на линии вратарской, однако голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански вовремя вышел навстречу и заблокировал удар датчанина в упор.
Дальше этого дело у "Тоттенхэма" не пошло — "Вест Хэм" адаптировался под стиль соперника и стал играть на сдерживание, ожидая возможностей для контратак.
Такая же игра сохранилась и после перерыва. Гости ждали, ждали и, наконец, дождались. На 67-й минуте Марко Арнаутович с правого фланга забросил мяч в штрафную за спину Тоби Алдервейрелду, а Мичейл Антонио технично обработал эту передачу грудью и затем расстрелял ворота Уго Льориса с острого угла — 0:1.
Поведя в счете, "молотобойцы" лишь добавили в уверенности и стали еще чаще огрызаться. "Шпоры", несмотря на оказываемое давление, Фабиански не напрягали.
В заключительной стадии матча Арнаутович, Антонио и Диоп имели по неплохому моменту, чтобы удвоить счет, но Льорис все три раза сыграл надежно. "Тоттенхэму" было нечем на это ответить — лишь Винсент Янссен на исходе компенсированного времени опасно бил головой, однако мяч был остановлен на линии ворот защитником.
В итоге "шпоры" впервые пропустили и впервые проиграли на своем новом стадионе. "Тоттенхэму" не хватило ни свежести, ни мотивации, учитывая обременение в виде Лиге Чемпионов. Тем не менее, никакой трагедии нет, и лондонцы остаются в топ-4.
"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче
27.04.2019 16:25
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Последние комментарии:
так выглядит борьба клубов за топ 4 в этом сезоне
https://t.me/arsenalnews2/12576
(ответить)
Аххххххаха
(ответить)
барусия летит дома шальке, боже такие же неудачники как лузерные, просто орево, чемпик был в кармане...)))
(ответить)
Притопдб за аяксик, шансы у них велики. Но бля... В финале проебут, к гадалке не ходи.
(ответить)
гран-при баку это канеш пздц))))
ну кубица это бля бомба на трассе
(ответить)
На ветке батл между: 6-нольси и муму
(ответить)
И что с того? Хоспаде, +4 от арса и +3 от челси.
Даже если челси вы грает мю, челси их не обойдёт. С арсом и того ясней.
У шпор все изи, просто челики играли на рассслабоне перед важным полуфиналом лч. Не поверю, что шпоры ещё раз потеряют очки, а челси выиграет все свои матчи с арсом. Просто не верю. Возможно все, но не верю.
Арсенал конкурент челси за 4ку, но никак не шпоры. Хотя будет забавно, если шпоры и лч не выиграют (что вероятнее всего) и из 4ки вывалятся. Но повторю, для этого им нужно ещё 1 раз потерять очки, а арсу и челси выиграть все свои матчи.
(ответить)
Вот это прикол!
(ответить)
соссарри проиграет завтра
(ответить)
Ничего неожиданного, петушкам не хватает состава и свежести. учитывая, что тоттен не каждый год имеет шансы выйти в финал, то этим матчем можно было и пренебречь
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ну что за помойка, только переехали, а уже сливают, видимо насест то не по душе пришелся
(ответить)
Вест Хэм вообще безбашенные, отбирают очки у сильных и раздают аутсайдерам
(ответить)
Но ссари этим не воспользуется проиграв завтра помойке. Я на сезоне синих уже крест поставил. Очередной слитый сезон.
(ответить)
Ахахахахахахаха!!!
Мичел Антонио дал игрокам Тоттенхэма за мямяйку подержаться
(ответить)
Кектус.
(ответить)
ах ах ах петушары облажались эпикал
но пенсы этим шансом все равно не воспользуются
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завтра Челси выносит безнадежную помойку и железобетонно занимает место в 4-ке, арсиноль просрет выезды и останется в перде вместе с мю, шпоры 4-е место, просто 6лять изи для величайшего клуба АПЛ!!
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Куры сами дарят нам подарки - при нашей-то невнятной игре у нас есть шансы финишировать как обычно выше курятника)
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ну как там ваш новый курятнэк, петушня???)))))0)00))0
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Чёрный властелин
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