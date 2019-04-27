"Тоттенхэм" впервые проиграл на новом стадионе

"Тоттенхэм" потерпел свое первое поражение на новом стадионе, проиграв со счетом 0:1 "Вест Хэму".

Маурисио Почеттино освежил стартовый состав "шпор" с помощью Давинсона Санчеса, Хуана Фойта, Бена Дэвиса и Эрика Дайера, которые заменили Яна Вертонгена, Кирана Триппьера, Виктора Ваньяму и Фернандо Льоренте.



В старт "молотобойцев" влились Исса Диоп и Райан Фредерикс, заменив Анджело Огбонну и Пабло Сабалету.



Несмотря на ранее начало матча, команды очень бодро вошли в игру, принявшись отвечать атакой на атаку и нанеся по одному неплохому удару в створ.



Однако постепенно хозяева взяли игру под свой контроль, лишив "Вест Хэм" мяча. На 25-й минуте Лукас Моура нанес опаснейший удар с дистанции — рядом со штангой!



На 36-й минуте Кристиан Эриксен подкараулил отскок мяча на линии вратарской, однако голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански вовремя вышел навстречу и заблокировал удар датчанина в упор.



Дальше этого дело у "Тоттенхэма" не пошло — "Вест Хэм" адаптировался под стиль соперника и стал играть на сдерживание, ожидая возможностей для контратак.



Такая же игра сохранилась и после перерыва. Гости ждали, ждали и, наконец, дождались. На 67-й минуте Марко Арнаутович с правого фланга забросил мяч в штрафную за спину Тоби Алдервейрелду, а Мичейл Антонио технично обработал эту передачу грудью и затем расстрелял ворота Уго Льориса с острого угла — 0:1.



Поведя в счете, "молотобойцы" лишь добавили в уверенности и стали еще чаще огрызаться. "Шпоры", несмотря на оказываемое давление, Фабиански не напрягали.



В заключительной стадии матча Арнаутович, Антонио и Диоп имели по неплохому моменту, чтобы удвоить счет, но Льорис все три раза сыграл надежно. "Тоттенхэму" было нечем на это ответить — лишь Винсент Янссен на исходе компенсированного времени опасно бил головой, однако мяч был остановлен на линии ворот защитником.



В итоге "шпоры" впервые пропустили и впервые проиграли на своем новом стадионе. "Тоттенхэму" не хватило ни свежести, ни мотивации, учитывая обременение в виде Лиге Чемпионов. Тем не менее, никакой трагедии нет, и лондонцы остаются в топ-4.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче