"Тоттенхэм" впервые проиграл на новом стадионе

Мичейл Антонио "Тоттенхэм" потерпел свое первое поражение на новом стадионе, проиграв со счетом 0:1 "Вест Хэму".

Маурисио Почеттино освежил стартовый состав "шпор" с помощью Давинсона Санчеса, Хуана Фойта, Бена Дэвиса и Эрика Дайера, которые заменили Яна Вертонгена, Кирана Триппьера, Виктора Ваньяму и Фернандо Льоренте.

В старт "молотобойцев" влились Исса Диоп и Райан Фредерикс, заменив Анджело Огбонну и Пабло Сабалету.

Несмотря на ранее начало матча, команды очень бодро вошли в игру, принявшись отвечать атакой на атаку и нанеся по одному неплохому удару в створ.

Однако постепенно хозяева взяли игру под свой контроль, лишив "Вест Хэм" мяча. На 25-й минуте Лукас Моура нанес опаснейший удар с дистанции — рядом со штангой!

На 36-й минуте Кристиан Эриксен подкараулил отскок мяча на линии вратарской, однако голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански вовремя вышел навстречу и заблокировал удар датчанина в упор.

Дальше этого дело у "Тоттенхэма" не пошло — "Вест Хэм" адаптировался под стиль соперника и стал играть на сдерживание, ожидая возможностей для контратак.

Такая же игра сохранилась и после перерыва. Гости ждали, ждали и, наконец, дождались. На 67-й минуте Марко Арнаутович с правого фланга забросил мяч в штрафную за спину Тоби Алдервейрелду, а Мичейл Антонио технично обработал эту передачу грудью и затем расстрелял ворота Уго Льориса с острого угла — 0:1.

Поведя в счете, "молотобойцы" лишь добавили в уверенности и стали еще чаще огрызаться. "Шпоры", несмотря на оказываемое давление, Фабиански не напрягали.

В заключительной стадии матча Арнаутович, Антонио и Диоп имели по неплохому моменту, чтобы удвоить счет, но Льорис все три раза сыграл надежно. "Тоттенхэму" было нечем на это ответить — лишь Винсент Янссен на исходе компенсированного времени опасно бил головой, однако мяч был остановлен на линии ворот защитником.

В итоге "шпоры" впервые пропустили и впервые проиграли на своем новом стадионе. "Тоттенхэму" не хватило ни свежести, ни мотивации, учитывая обременение в виде Лиге Чемпионов. Тем не менее, никакой трагедии нет, и лондонцы остаются в топ-4.

"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2019 16:25

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Последние комментарии:




  1. reams 27.04.2019 17:32 # reams
    так выглядит борьба клубов за топ 4 в этом сезоне
    https://t.me/arsenalnews2/12576

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  2. lexa-arsenal 27.04.2019 17:19 # lexa-arsenal
    Аххххххаха

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  3. bezviz 27.04.2019 17:11 # bezviz
    барусия летит дома шальке, боже такие же неудачники как лузерные, просто орево, чемпик был в кармане...)))

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  4. thegodfather 27.04.2019 17:10 # thegodfather
    Притопдб за аяксик, шансы у них велики. Но бля... В финале проебут, к гадалке не ходи.

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  5. melwood-lfc 27.04.2019 17:10 # melwood-lfc
    гран-при баку это канеш пздц))))

    ну кубица это бля бомба на трассе

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  6. skychnie-oboi 27.04.2019 17:09 # skychnie-oboi
    На ветке батл между: 6-нольси и муму

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  7. thegodfather 27.04.2019 17:07 # thegodfather
    И что с того? Хоспаде, +4 от арса и +3 от челси.
    Даже если челси вы грает мю, челси их не обойдёт. С арсом и того ясней.

    У шпор все изи, просто челики играли на рассслабоне перед важным полуфиналом лч. Не поверю, что шпоры ещё раз потеряют очки, а челси выиграет все свои матчи с арсом. Просто не верю. Возможно все, но не верю.

    Арсенал конкурент челси за 4ку, но никак не шпоры. Хотя будет забавно, если шпоры и лч не выиграют (что вероятнее всего) и из 4ки вывалятся. Но повторю, для этого им нужно ещё 1 раз потерять очки, а арсу и челси выиграть все свои матчи.

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  8. john-jones 27.04.2019 17:00 # john-jones
    Вот это прикол!

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  9. kingoflondon 27.04.2019 16:51 # kingoflondon
    соссарри проиграет завтра

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  10. liverfun 27.04.2019 16:50 # liverfun
    Ничего неожиданного, петушкам не хватает состава и свежести. учитывая, что тоттен не каждый год имеет шансы выйти в финал, то этим матчем можно было и пренебречь

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  11. reams 27.04.2019 16:46 # reams
    ну что за помойка, только переехали, а уже сливают, видимо насест то не по душе пришелся

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  12. pistolero-lfc 27.04.2019 16:45 # pistolero-lfc
    Вест Хэм вообще безбашенные, отбирают очки у сильных и раздают аутсайдерам

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  13. chelsea88 27.04.2019 16:43 # chelsea88
    Но ссари этим не воспользуется проиграв завтра помойке. Я на сезоне синих уже крест поставил. Очередной слитый сезон.

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  14. chebrec 27.04.2019 16:39 # chebrec
    Ахахахахахахаха!!!
    Мичел Антонио дал игрокам Тоттенхэма за мямяйку подержаться

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  15. slash-lfc 27.04.2019 16:35 # slash-lfc
    Кектус.

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  16. j-silver 27.04.2019 16:34 # j-silver
    ах ах ах петушары облажались эпикал
    но пенсы этим шансом все равно не воспользуются

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  17. bezviz 27.04.2019 16:29 # bezviz
    завтра Челси выносит безнадежную помойку и железобетонно занимает место в 4-ке, арсиноль просрет выезды и останется в перде вместе с мю, шпоры 4-е место, просто 6лять изи для величайшего клуба АПЛ!!

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  18. arsenalekc 27.04.2019 16:28 # arsenalekc
    Куры сами дарят нам подарки - при нашей-то невнятной игре у нас есть шансы финишировать как обычно выше курятника)

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  19. bezviz 27.04.2019 16:28 # bezviz
    ну как там ваш новый курятнэк, петушня???)))))0)00))0

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  20. mufc1994 27.04.2019 16:26 # mufc1994
    Чёрный властелин

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