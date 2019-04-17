"Тоттенхэм" хочет принять на своем новом стадионе финал Лиги Чемпионов

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что хочет принять на новом стадионе своего клуба финал Лиги Чемпионов.

Новая 62-тысячная арена, на которой "шпоры" одержали уже три "сухих" победы, стала настоящим поводом для гордости для каждого, кто имеет отношение с лондонскому клубу.



По мнению Леви, этот стадион достаточно хорош, чтобы в будущем принять главный матч европейского футбола.



"Мы довольны откликом наших фанатов и всех посетителей с момента официального открытия нашего нового дома две недели назад. Мы всегда стремились создать мультифункциональную арену, которая сможет принимать мероприятия мирового уровня".



"Наш стадион соответствует высшей категории УЕФА, а значит он может принимать матчи любой стадии европейских турниров. Кроме того, обеспеченная выдвижным полем гибкость позволяет нам быть площадкой для различных спортивных и развлекательных мероприятий мирового уровня".



"Мы открыты к переговорам с уполномоченными организациями, если те заинтересованы в использовании нашего стадиона".



"Мы хотим, чтобы эту арену посещали миллионы людей ежегодно. Выступление здесь "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге и "Сарацинов" в НФЛ только укрепит экономику Лондона", — сообщил Леви Evening Standard.