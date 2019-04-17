"Тоттенхэм" хочет принять на своем новом стадионе финал Лиги Чемпионов

Новый стадион Тоттенхэма Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что хочет принять на новом стадионе своего клуба финал Лиги Чемпионов.

Новая 62-тысячная арена, на которой "шпоры" одержали уже три "сухих" победы, стала настоящим поводом для гордости для каждого, кто имеет отношение с лондонскому клубу.

По мнению Леви, этот стадион достаточно хорош, чтобы в будущем принять главный матч европейского футбола.

"Мы довольны откликом наших фанатов и всех посетителей с момента официального открытия нашего нового дома две недели назад. Мы всегда стремились создать мультифункциональную арену, которая сможет принимать мероприятия мирового уровня".

"Наш стадион соответствует высшей категории УЕФА, а значит он может принимать матчи любой стадии европейских турниров. Кроме того, обеспеченная выдвижным полем гибкость позволяет нам быть площадкой для различных спортивных и развлекательных мероприятий мирового уровня".

"Мы открыты к переговорам с уполномоченными организациями, если те заинтересованы в использовании нашего стадиона".

"Мы хотим, чтобы эту арену посещали миллионы людей ежегодно. Выступление здесь "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге и "Сарацинов" в НФЛ только укрепит экономику Лондона", — сообщил Леви Evening Standard.


Метки Леви, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 628

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  1. pistolero-lfc 17.04.2019 17:48 # pistolero-lfc
    красивый стадион, завидую

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  2. hammersmith 17.04.2019 17:35 # hammersmith
    "Тоттенхэм" хочет принять на своем новом стадионе

    Источник: http://fapl.ru/posts/70144/

    скоро будет

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  3. liverpool1892est 17.04.2019 17:19 # liverpool1892est
    Чо то шаурмы из курицы захотелось...

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  4. edgarkuznetsov 17.04.2019 17:01 # edgarkuznetsov
    Примут в будущем ,а сегодня трахнут сити)

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