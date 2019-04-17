"Тоттенхэм" хочет принять на своем новом стадионе финал Лиги Чемпионов
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что хочет принять на новом стадионе своего клуба финал Лиги Чемпионов.
Новая 62-тысячная арена, на которой "шпоры" одержали уже три "сухих" победы, стала настоящим поводом для гордости для каждого, кто имеет отношение с лондонскому клубу.
По мнению Леви, этот стадион достаточно хорош, чтобы в будущем принять главный матч европейского футбола.
"Мы довольны откликом наших фанатов и всех посетителей с момента официального открытия нашего нового дома две недели назад. Мы всегда стремились создать мультифункциональную арену, которая сможет принимать мероприятия мирового уровня".
"Наш стадион соответствует высшей категории УЕФА, а значит он может принимать матчи любой стадии европейских турниров. Кроме того, обеспеченная выдвижным полем гибкость позволяет нам быть площадкой для различных спортивных и развлекательных мероприятий мирового уровня".
"Мы открыты к переговорам с уполномоченными организациями, если те заинтересованы в использовании нашего стадиона".
"Мы хотим, чтобы эту арену посещали миллионы людей ежегодно. Выступление здесь "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге и "Сарацинов" в НФЛ только укрепит экономику Лондона", — сообщил Леви Evening Standard.
17.04.2019 17:00
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Последние комментарии:
красивый стадион, завидую
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"Тоттенхэм" хочет принять на своем новом стадионе
Источник: http://fapl.ru/posts/70144/
скоро будет
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Чо то шаурмы из курицы захотелось...
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Примут в будущем ,а сегодня трахнут сити)
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