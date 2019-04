Прогнозы на матчи субботы 34-го тура Премьер-Лиги

34-й тур Премьер-Лиги открылся пятничным матчем "Лестера" и "Ньюкасла", а продолжится шестью поединками субботы. Важнейшим среди них для команд, сражающихся за выживание, станет противостояние "Бернли" и "Кардиффа". В этой же плоскости интересна игра "Саутгемптона" и "Вулверхэмптона", а самой громкой вывеской будет встреча "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма".





ТОТТЕНХЭМ — ХАДДЕРСФИЛД

Суббота, 13 апреля, 14:30



Между европейскими матчами с "Манчестер Сити" у "Тоттенхэма" будет возможность спокойно пополнить свой очковый запас с уже вылетевшим "Хаддерсфилдом". Для команды Маурисио Почеттино важно взять три балла малой кровью, избежав травм, так как потеря Харри Кейна в первой игре с "Сити" уже стала большой проблемой для "шпор".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Хаддерсфилд" проиграл 10 из 11 последних матчей в Премьер-Лиге;

- "терьерам" не удавалось забить в шести из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- "шпоры" выиграли три последних встречи с "Хаддерсфилдом", не пропустив в них ни одного гола.



Прогноз Who Scored: 3:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.5 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



Перед вылетом из Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" сможет сыграть на новом стадионе "Тоттенхэма", но сколько пройдет времени, прежде чем они сюда вернутся? "Терьерам" уже не за что бороться, так как 30 марта они официально вылетели. На прошлой неделе они крупно проиграли "Лестеру" и вполне могут столкнуться с аналогичным счетом в Северном Лондоне".



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0



Пол Мерсон



"Шпоры" хорошо начали на новом стадионе — в этом нет никаких сомнений. Они выиграли два матча, не пропустив ни одного гола. Они должны выиграть и эту встречу, так как на следующей неделе у них будет большая игра. Травма Кейна не повлияет на них в этом матче, и я вообще не уверен, что Харри играл бы против "Хаддерсфилда", если бы был здоров. Это будет легкая прогулка для "шпор".



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



БРАЙТОН — БОРНМУТ

Суббота, 13 апреля, 17:00



"Брайтон" увлекся Кубком Англии, но и в чемпионате у команды Криса Хьютона появилась мотивация — "чайки" опустились к зоне вылета и сейчас находятся в опасной близости от "Кардиффа". Матч с "Борнмутом" — отличная возможность набрать очки перед очной встречей с валлийским клубом, настрой которого во многом будет зависеть от того, насколько близко будет располагаться к "Кардиффу" после 34-го тура "Брайтон".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Борнмут" проиграл 10 из 11 последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- также "вишни" проиграли семь из девяти последних выездных матчей и в первом тайме, и по сумме поединка;

- в шести из семи последних домашних матчей "Брайтона" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Брайтона" — 2.3 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Это начало большой недели для "Брайтона", который играет во вторник с "Кардиффом", и я думаю, это удачное время для "чаек", чтобы встретиться с "Борнмутом". "Вишни" очень плохо защищаются, а травма Чарли Дэниэлса еще больше усложняет жизнь Эдди Хау. "Брайтон" пыхтел, защищаясь с "Манчестер Сити" в Кубке Англии, но так и не решился пойти вперед большими силами, понимая, что можно получить много голов от "горожан". Сейчас же "чайки" должны проявить себя в атаке и изменить свою домашнюю форму — в этом году "Брайтон" обыграл на "Амекс" только "Хаддерсфилд", хотя ранее домашний стадион всегда помогал команде".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Это будет большой матч для "Брайтона", чьи игроки одним глазом будут следить за "Кардиффом", так как ничья здесь не будет для "чаек" хорошим результатом, если валлийцы выиграют на "Терф Мур". Но я хочу поставить на ничью — "Борнмут" разочаровал с "Бернли", но у них есть моменты, где бы они не играли".



Прогноз Пола Мерсона: 2:2



БЕРНЛИ — КАРДИФФ

Суббота, 13 апреля, 17:00



Матч "Бернли" и "Кардиффа" будет ключевым в борьбе за выживание, где валлийский клуб остается единственным представителем зоны вылета, сохраняющим надежду на спасение. Валлийцы имели возможность целую неделю готовиться к этой игре, и нет сомнений в том, что они дадут ожесточенный бой одному из конкурентов. "Бернли" убежал от команды Нила Уорнока на восемь очков, но впереди у "кларетовых" сложнейший график — матчи с "Челси", "Манчестер Сити", "Эвертоном" и "Арсеналом". Потому — для "Бернли" этот матч также имеет ключевое значение, и нас ждет классический "шестиочковый" поединок с повышенными премиальными за победу.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Бернли" сыграл вничью на своем поле во встречах с "Кардиффом" шесть раз подряд;

- в четырех последних домашних матчах "Бернли" с "Кардиффом" забивалось меньше 2.5 голов;

- "Кардифф" не проиграл ни одного из шести последних матчей на стадионе "Бернли" "Терф Мур".



Прогноз Who Scored: 2:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Бернли" — 1.9 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Кардифф" — это команда, которая делает все возможное, чтобы выбраться из зоны вылета, и для них матч с "Бернли" — это большая игра, за которой через четыре дня последует еще одна такая же. Этот матч действительно может или окрылить, или сломать "синих птичек". Им нужно выигрывать хотя бы в одном из двух ближайших матчей — на "Терф Мур" или стадионе "Брайтона" во вторник. Победа "Бернли" на поле "Борнмута" имеет огромный вес, и "кларетовые" уже набрали 36 очков, но впереди у них сложный график, потому — матч с "Кардиффом" в следующем туре имеет большой вес и для них. "Кардифф" даст бой, но я не вижу, откуда возьмутся голы валлийской команды".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Кардиффу" нужно побеждать — тут все просто. "Бернли" добился большого результата на прошлой неделе в Борнмуте, и они вернулись к своим старым традициям — с ними играть непросто. Когда матч заканчивается, и вы говорите себе "это была сложная игра", это именно то, чего я жду от данного матча. "Кардиффу" нужно побеждать, но их соперник — "Бернли", а с ними это сделать сложно".



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



ФУЛХЭМ — ЭВЕРТОН

Суббота, 13 апреля, 17:00



"Фулхэм" уже официально оформил вылет после поражения от "Уотфорда" и в оставшихся играх имеет возможность лишь прервать уже девятиматчевую серию поражений. "Эвертон" набрал оптимальную форму и победил "Челси" с "Арсеналом", демонстрируя ту игру, которую хотят видеть в исполнении команды ее поклонники и руководство клуба.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Фулхэм" проиграл девять последних матчей в Премьер-Лиге;

- в четырех последних домашних матчах "дачники" проиграли и первый тайм, и весь поединок;

- "Эвертон" забивал как минимум дважды в трех последних выездных матчах.



Прогноз Who Scored: 0:3



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Эвертона" — 1.75 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Эвертон" хорошо играет и побеждает. Когда они показывают свою лучшую игру, особенно на "Гудисон Парк", они максимально усложняют жизнь сопернику, играя в действительно высоком темпе. Им следует повторить это на "Крэйвен Коттадж".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



Пол Мерсон



"Фулхэм" играет за свой престиж, но они недостаточно хороши. В конце концов можно просто посмотреть на них и понять это. Они пропускают по два гола в каждой игре, и я тут не вижу ничего, кроме победы "Эвертона".



Прогноз Пола Мерсона: 0:3



САУТГЕМПТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Суббота, 13 апреля, 17:00



"Саутгемптон" находится в хорошей форме, стабильно набирая очки, но команде Ральфа Хазенхюттля еще рано думать об отпуске. Зону вылета "святые" опережают всего на пять очков, и как бы ни сыграл с "Бернли" "Кардифф", самому "Сотону" нужно продолжать набирать очки, чтобы обезопасить себя от вылета как можно скорее.



Ключевая статистика от Who Scored



-в восьми из 10 последних домашних матчей "Саутгемптона" забивалось больше 2.5 голов;

- но в семи из восьми последних домашних матчей "святых" с "Вулверхэмптоном" зрители не увидели трех голов;

- "Волки" забивали как минимум дважды в пяти из шести последних встреч с "Саутгемптоном" во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Саутгемптона" — 2.6 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Святые" проиграли "Ливерпулю", но если бы Шейн Лонг реализовал отличный шанс при счете 1:0 в пользу своей команды, это была бы другая история. У "волков" также есть несколько "если", если оглянуться на выходные. Им было больно вести 2:0 и проиграть в дополнительное время полуфинала Кубка Англии. Произошедшее на "Уэмбли" — один из немногих случаев, когда можно сказать по отношению к команде Нуну: "Это не похоже на вас". Будет интересно посмотреть, смогут ли "волки" оправиться от разочарования. Я думаю, что "Саутгемптон" выиграет, но даже если этого не случится, я не вижу для них проблемы обеспечить себе выживание. Они едут в гости к "Ньюкаслу" и "Вест Хэму", принимают у себя "Уотфорд" и в последнем туре — "Хаддерсфилд".



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:0



Пол Мерсон



"Вопрос в следующем: есть ли у "волков" похмелье после полуфинала Кубка Англии. Как они будут себя чувствовать после того как проиграли, ведя в счете 2:0 после 10 минут игры? Я не думаю, что они уже успели выбросить мысли о том матче. Кроме того, мне нравится "Саутгемптон".



Прогноз Пола Мерсона: 2:1



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ

Суббота, 13 апреля, 19:30



В последних пяти матчах во всех турнирах "Манчестер Юнайтед" выиграл всего раз, не без труда и везения одолев "Уотфорд". Подписав постоянный контракт с Оле Гуннаром Сульшером, руководство МЮ не смогло стабилизировать положение команды, так как одновременно поползли слухи и большом количестве игроков, с которыми расстанется клуб летом. Все это не могло сказаться на настрое команды и ее моральном состоянии, которое еще недавно было на высоте. "Юнайтед" нельзя терять очки с "Вест Хэмом", так как положение команды в борьбе за места в топ-4 уже не кажется перспективным, а впереди матчи с "Эвертоном", "Манчестер Сити" и "Челси".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Вест Хэм" не может забить в шести из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- в последних восьми из девяти домашних матчей "Юнайтед" было забито больше 2.5 голов;

- "Вест Хэм" пропускал как минимум дважды в четырех последних матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.55 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Вест Хэм" снова проиграл в понедельник, хотя, по крайней мере, во втором тайме матча с "Челси" был не так уж плох. "Манчестер Юнайтед" не сумел ничего поделать с "Барселоной", которая держала команду Сульшера на расстоянии вытянутой руки. Выступления МЮ против "Барсы", ПСЖ, "Юве" показали, что "дьяволы" далеки от лучших команд Европы, но их класса хватит, чтобы обыграть "Вест Хэм".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Я ожидаю, что МЮ победит в этом матче. Это игра, в которой МЮ нужно побеждать. Они должны пока что отложить мысли о "Барселоне" и сосредоточиться на этом матче. "Вест Хэм" плох, и они уже ни за что не борются. У них были хорошие отрезки в матче с "Челси", но в целом это была очередная плохая игра для "молотков". Их сезон окончен".



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru