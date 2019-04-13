Хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"

"Тоттенхэм" продлил свою победную серию на новом стадионе до трех матчей, разгромив "Хаддерсфилд" со счетом 4:0 благодаря хет-трику Лукаса Моуры.

По сравнению с минимальной победой над "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов в старте у "шпор" уцелели лишь Уго Льорис, Ян Вертонген, Мусса Сиссоко и Кристиан Эриксен. Травмированного Харри Кейна заменил на острие Фернандо Льоренте.



Относительно домашнего поражения 1:4 от "Лестера" в стартовом составе "терьеров" появились Леандро Бакуна, Флоран Хадерджонаж и Элиас Качунга.



"Хаддерсфилд" весьма уверенно выдержал стартовый натиск хозяев, а затем отодвинул игру от своих ворот и тоже попробовал атаковать.



Начав раскрываться, гости быстро были за это наказаны. В середине первого тайма Льоренте сделал скидку на Виктора Ваньяму, который проскочил по центру мимо голкипера и завел мяч уже в пустые ворота — 1:0.



Спустя три минуты "Тоттенхэм" и вовсе удвоил счет. Мусса Сиссоко протащил мяч вперед, отдал на правый край штрафной площади Лукасу Моуре, а тот нанес пушечный удар мимо голкипера — 2:0.



Вскоре игра до предела успокоилась, затихли и трибуны. "Шпоры" полностью контролировали игру, но особого рвения к третьему голу не демонстрировали.



В начале второго тайма Льоренте приблизился к тому, чтобы сделать счет разгромным, но его удар на себя приняла перекладина.



После момента Льоренте игра вернулась в прежнее унылое русло. Обе команды перемещались по полю пешком, не желая напрягаться под слепящим весенним солнышком.



В концовке матча "Хаддерсфилд" неожиданно активизировался и совершил несколько подходов к воротам Уго Льориса, в ответ на что "Тоттенхэм" провел на 81-й минуте контратаку, завершившуюся попаданием Кристиана Эриксена в штангу.



На 87-й минуте счет все-таки стал крупным. Моура технично обработал передачу Эриксена с правого фланга, а вторым касанием из района 11-метровой отметки послал мяч в ворота — 3:0.



Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда вышедший на замену Сон Хен Мин помог Моуре оформить хет-трик ударом с правого края штрафной — 4:0.



"Тоттенхэм" получил столь необходимую передышку посреди двух матчей Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" и одержал победу малой кровью. "Хаддерсфилд" временами неплохо атаковал, но лишь потому, что ему это позволял соперник.



"Тоттенхэм" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче