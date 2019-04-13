Сульшер пока не определился с новым капитаном "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что все еще думает, кто будет капитаном команды в следующем сезоне.

Как известно, "красные дьяволы" приняли решение не продлевать истекающий в конце этого сезона контракт Антонио Валенсии. "Юнайтед" попрощается не только со своим основным правым защитником последних лет, но и с капитаном.

Таким образом, теперь Сульшеру предстоит решить, кому передать повязку на постоянной основе. В первую очередь Оле Гуннар присматривается к своим вице-капитанам Эшли Янгу, Полю Погба, Давиду Де Хеа и Крису Смоллингу, которые подменяют Валенсию в этом сезоне.

"Мы еще посмотрим, кто будет нашим капитаном в следующем сезоне. У меня на уме есть пара игроков, которые могут исполнять эту роль".

"Как вы знаете, Антонио от нас уходит. Прежде повязку носил Эшли, как и Поль с Давидом. Крису доводилось быть капитаном. У нас есть игроки, которые могут быть капитаном на поле. Нам просто нужно решить, кто будет нашим голосом в раздевалке и за ее пределами".

"Капитан всегда должен соответствовать определенным критериям. Он должен быть своего рода культурным архитектором, умея вставить слово в нужный момент. Это должен быть кто-то, на кого ты будешь равняться и кто обладает правильными привычками, стандартами и характером", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 13.04.2019 13:38 # quavo
    В этой хуйне даже нет чела харизматичного, который мог бы быть капитаном, хуита сплошная

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  2. vetal1973 13.04.2019 13:26 # vetal1973
    Рука темненькая

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  3. mkcfc 13.04.2019 13:13 # mkcfc
    Бля вот смотрю щас и не вижу таких капитанов как рой кин,Терри джерард пуйоль лемпард Рауль,

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