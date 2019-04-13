Сульшер пока не определился с новым капитаном "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что все еще думает, кто будет капитаном команды в следующем сезоне.

Как известно, "красные дьяволы" приняли решение не продлевать истекающий в конце этого сезона контракт Антонио Валенсии. "Юнайтед" попрощается не только со своим основным правым защитником последних лет, но и с капитаном.



Таким образом, теперь Сульшеру предстоит решить, кому передать повязку на постоянной основе. В первую очередь Оле Гуннар присматривается к своим вице-капитанам Эшли Янгу, Полю Погба, Давиду Де Хеа и Крису Смоллингу, которые подменяют Валенсию в этом сезоне.



"Мы еще посмотрим, кто будет нашим капитаном в следующем сезоне. У меня на уме есть пара игроков, которые могут исполнять эту роль".



"Как вы знаете, Антонио от нас уходит. Прежде повязку носил Эшли, как и Поль с Давидом. Крису доводилось быть капитаном. У нас есть игроки, которые могут быть капитаном на поле. Нам просто нужно решить, кто будет нашим голосом в раздевалке и за ее пределами".



"Капитан всегда должен соответствовать определенным критериям. Он должен быть своего рода культурным архитектором, умея вставить слово в нужный момент. Это должен быть кто-то, на кого ты будешь равняться и кто обладает правильными привычками, стандартами и характером", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.