"Лестер" оценил Магуайра в 90 миллионов фунтов

"Лестер" отпустит своего защитника Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" только за 90 миллионов фунтов.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поддержал кандидатуру Магуайра как цели номер один для укрепления центра обороны.



Сообщалось, что теперь клуб с "Олд Траффорд" будет готов раскошелиться на 65 млн. фунтов ради 26-летнего игрока сборной Англии.



Однако издание Daily Star Sunday в эксклюзивном материале утверждает, что еще прошлым летом, после яркого выступления Харри на ЧМ-2018, "Юнайтед" предлагал "лисам" 75 млн. фунтов в качестве компенсации.



То предложение было немедленно отклонено, а "Лестер" оценил Магуайра в 80 млн. фунтов. Спустя год аппетиты "лис" выросли, и теперь они хотят за свою звезду 90 млн. фунтов, что сделало бы Харри самым дорогим защитником в мире.



В сложившейся ситуации "Юнайтед" может обратиться к своей альтернативной цели в лице Калиду Кулибали из "Наполи".