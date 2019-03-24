"Лестер" оценил Магуайра в 90 миллионов фунтов
"Лестер" отпустит своего защитника Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" только за 90 миллионов фунтов.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поддержал кандидатуру Магуайра как цели номер один для укрепления центра обороны.
Сообщалось, что теперь клуб с "Олд Траффорд" будет готов раскошелиться на 65 млн. фунтов ради 26-летнего игрока сборной Англии.
Однако издание Daily Star Sunday в эксклюзивном материале утверждает, что еще прошлым летом, после яркого выступления Харри на ЧМ-2018, "Юнайтед" предлагал "лисам" 75 млн. фунтов в качестве компенсации.
То предложение было немедленно отклонено, а "Лестер" оценил Магуайра в 80 млн. фунтов. Спустя год аппетиты "лис" выросли, и теперь они хотят за свою звезду 90 млн. фунтов, что сделало бы Харри самым дорогим защитником в мире.
В сложившейся ситуации "Юнайтед" может обратиться к своей альтернативной цели в лице Калиду Кулибали из "Наполи".
24.03.2019 10:00
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Юнайтед" мог купить Магуайра за 15 миллионов фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/64450/#reply
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90?
А че не 190?
Или 590.
Точно, вот 590 самое зае6ись.
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МЮ за такие деньги лучше купить 3х Клаванов и выпускать поочередно. Толку болтше будет и сэкономят
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90 млн эта ушастая деревяшка? ахаха... или кулебяка за 150млн евро.. ахахах ....помойку будут доить по полной
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