"Лестер" оценил Магуайра в 90 миллионов фунтов

Харри Магуайр "Лестер" отпустит своего защитника Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" только за 90 миллионов фунтов.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поддержал кандидатуру Магуайра как цели номер один для укрепления центра обороны.

Сообщалось, что теперь клуб с "Олд Траффорд" будет готов раскошелиться на 65 млн. фунтов ради 26-летнего игрока сборной Англии.

Однако издание Daily Star Sunday в эксклюзивном материале утверждает, что еще прошлым летом, после яркого выступления Харри на ЧМ-2018, "Юнайтед" предлагал "лисам" 75 млн. фунтов в качестве компенсации.

То предложение было немедленно отклонено, а "Лестер" оценил Магуайра в 80 млн. фунтов. Спустя год аппетиты "лис" выросли, и теперь они хотят за свою звезду 90 млн. фунтов, что сделало бы Харри самым дорогим защитником в мире.

В сложившейся ситуации "Юнайтед" может обратиться к своей альтернативной цели в лице Калиду Кулибали из "Наполи".


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 24.03.2019 11:48 # pistolero-lfc
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Юнайтед" мог купить Магуайра за 15 миллионов фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/64450/#reply

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  2. superglor 24.03.2019 11:41 # superglor
    90?
    А че не 190?
    Или 590.
    Точно, вот 590 самое зае6ись.

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  3. pistolero-lfc 24.03.2019 11:33 # pistolero-lfc
    МЮ за такие деньги лучше купить 3х Клаванов и выпускать поочередно. Толку болтше будет и сэкономят

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  4. frisby 24.03.2019 10:05 # frisby
    90 млн эта ушастая деревяшка? ахаха... или кулебяка за 150млн евро.. ахахах ....помойку будут доить по полной

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