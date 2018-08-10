"Юнайтед" мог купить Магуайра за 15 миллионов фунтов

Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" отверг возможность прибрести защитника Харри Магуайра всего за 15 миллионов фунтов.

Как известно, Магуайр был одной из целей "красных дьяволов" на исходе летнего трансферного окна. Если верить The Guardian, "Юнайтед" мог заполучить Харри, только сделав его самым дорогим защитником мира.



Для покупки Магуайра, "дьяволам" пришлось бы выложить более 75 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" в январе купил Виргила Ван Дейка, однако руководство "Юнайтед" посчитало подобную инвестицию неоправданной.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, всего год назад клуб с "Олд Траффорд" уже интересовался Магуайром, когда тот собирался уходить из покинувшего Премьер-Лигу "Халла". Тогда "дьяволам" была названа цена в 15 млн.



Помимо Харри, "Юнайтед" тогда рассматривал кандидатуру своего бывшего игрока Майкла Кина, впоследствии ушедшего из "Бернли" в "Эвертон", однако оба этих варианта Жозе Моуриньо забраковал. Руководство "дьяволов" пошло на поводу у португальского тренера, заплатив 31 млн. фунтов "Бенфике" за Виктора Линделефа.



Как показало время, Линделеф до сих пор не адаптировался в полной мере к Премьер-Лиге, тогда как 25-летний Магуайр зарекомендовал себя одним из лучших игроков дивизиона на своей позиции и блестяще выступил на Чемпионате Мира в России за сборную Англии.



Возможно, этот промах Моуриньо и стал одной из причин, почему на сей раз руководство "Юнайтед" его не поддержало на трансферном рынке. Кредит доверия Жозе значительно сократился за последние 12 месяцев.