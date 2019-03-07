Гари Невилл считает, что "Юнайтед" нужно купить пять игроков летом

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" нужно совершить пять приобретений грядущим летом, чтобы в следующем сезоне побороться за победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиги.

Накануне вечером "Юнайтед" стал первой в истории командой, сумевшей выйти в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча или более.



Возвышает достижение "дьяволов" тот факт, что в гости к ПСЖ они прибыли без кучи травмированных игроков и дисквалифицированного Поля Погба, а в первом тайме дополнительно потеряли с повреждением Эрика Байи.



Победа 1:3, как ожидается, обеспечит Оле Гуннару Сульшеру постоянный контракт, однако Невилл считает, что норвежскому тренеру затем придется хорошо поработать на трансферном рынке.



"Манчестер Юнайтед" нуждается в двух центральных защитниках. Я искренне в это верю. Если вы хотите, чтобы "Юнайтед" выиграл Премьер-Лигу или попытался достичь финала Лиги Чемпионов, вам нужны центральные защитники топ-уровня".



"Они нуждаются в двух новых центральных защитниках и в правом защитнике. Думаю, это необходимый минимум на лето. Они уже интересовались игроками этих позиций в прошлом и будут делать это снова. Тренер нуждается в новой четверке защитников, это не подлежит сомнению".



"Им нужен кто-то с авторитетом, вроде Виргила Ван Дейка или Тиаго Силвы — центральных защитников мирового уровня".



"Я бы сказал, что всего им нужно купить трех защитников, одного полузащитника и одного нападающего, учитывая форму Алексиса Санчеса. Если Санчес полностью не поменяет то, что он делает, "Юнайтед" потребуется другой нападающий".



"Я бы сказал, что их составу нужны пять новичков. Тогда состав будет хорошо сбалансирован, и они смогут сражаться за награды", — сообщил Невилл в эфире beIN Sports.