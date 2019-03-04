Гари Невилл советует "Ливерпулю" проиграть "Баварии"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл рекомендовал "Ливерпулю" вылететь из Лиги Чемпионов, чтобы сохранить шансы на победу в Премьер-Лиге.

В определенный момент в конце декабря преимущество "Ливерпуля" во главе Премьер-Лиги составляло 10 очков. После безголевого матча против "Эвертона" накануне "красные" оказались в одном балле позади "Манчестер Сити".

Однако Невилл считает, что команда Юргена Клоппа все еще может опередить "горожан". Для этого Гари предлагает "красным" избавиться от помехи в виде Лиги Чемпионов, как раньше в этом сезоне они поступили с Кубком Англии и Кубком Лиги.

"Я всегда думал, что для победы в Премьер-Лиге "Ливерпулю" нужен свободный от прочих матчей график".

"Я все-таки наберусь смелости и скажу это: возьмите и проиграйте "Баварии". Знаю, это звучит как безумие. Нельзя играть на поражение. Однако я правда считаю, это может пойти "Ливерпулю" на пользу, ведь тогда они расчистят свой график", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1723

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Последние комментарии:




  1. firmino9 04.03.2019 15:30 # firmino9
    И так то график пустой. Пусть борются до конца

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  2. mrork 04.03.2019 15:28 # mrork
    Ебать советчик, ахахаха, куда мир катится

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  3. scouser2005 04.03.2019 15:23 # scouser2005
    Шел бы ты нах со своими советами.

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  4. shmanisa 04.03.2019 14:58 # shmanisa
    Можно не советовать ... Итак прое..бут. Получат пару-тройку сарделек...

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  5. frisby 04.03.2019 14:47 # frisby
    вот именно так этот трусливый скамовский гавноглататель тренировал валенсию. сморщенному коле лукое советуй трудовик

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  6. imfake 04.03.2019 14:38 # imfake
    портовые дэлбики теперь будут жилы рвать, но выцарапают себе эти дополнительные 2 матча
    изи байт от Гарри, на самом деле)

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  7. chebrec 04.03.2019 14:34 # chebrec
    Норм Гарик тралит

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  8. fanat-united 04.03.2019 14:33 # fanat-united
    Они и так соснут у Баварии

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  9. gerrard08 04.03.2019 14:24 # gerrard08
    трусливый крысенок, что можно с него взять?

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  10. liverfun 04.03.2019 14:21 # liverfun
    Норм отмаза появилась на случай неудачи

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  11. dnb 04.03.2019 14:16 # dnb
    Гарри просто знает, что смешнее будет, когда и после вылета из ЛЧ все равно не получится апл взять

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  12. dnb 04.03.2019 14:15 # dnb
    епатиь сколько тупых примитивных людей

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  13. lfcynwa 04.03.2019 14:11 # lfcynwa
    в глубине души Гари все равно траллит

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  14. sausage 04.03.2019 14:10 # sausage
    Совсем ёбнулся, болезный. Не хейтил его никогда, но тут уж край, такую фигню нести.

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  15. mancunia-planet 04.03.2019 14:09 # mancunia-planet
    Да Бавария сама обыграет их

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  16. chelsiukpro 04.03.2019 14:08 # chelsiukpro
    Навига??? Гарик сиди и молчи! Остался один матч с Баварией и зачем ей пройгрывать? Дегенерат короче

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  17. ganinilyha 04.03.2019 14:00 # ganinilyha
    Ты не переживай, и вылетят, и в чемпионате соснут.

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