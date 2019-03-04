Гари Невилл советует "Ливерпулю" проиграть "Баварии"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл рекомендовал "Ливерпулю" вылететь из Лиги Чемпионов, чтобы сохранить шансы на победу в Премьер-Лиге.
В определенный момент в конце декабря преимущество "Ливерпуля" во главе Премьер-Лиги составляло 10 очков. После безголевого матча против "Эвертона" накануне "красные" оказались в одном балле позади "Манчестер Сити".
Однако Невилл считает, что команда Юргена Клоппа все еще может опередить "горожан". Для этого Гари предлагает "красным" избавиться от помехи в виде Лиги Чемпионов, как раньше в этом сезоне они поступили с Кубком Англии и Кубком Лиги.
"Я всегда думал, что для победы в Премьер-Лиге "Ливерпулю" нужен свободный от прочих матчей график".
"Я все-таки наберусь смелости и скажу это: возьмите и проиграйте "Баварии". Знаю, это звучит как безумие. Нельзя играть на поражение. Однако я правда считаю, это может пойти "Ливерпулю" на пользу, ведь тогда они расчистят свой график", — сообщил Невилл в эфире.
04.03.2019 14:00
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И так то график пустой. Пусть борются до конца
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Ебать советчик, ахахаха, куда мир катится
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Шел бы ты нах со своими советами.
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Можно не советовать ... Итак прое..бут. Получат пару-тройку сарделек...
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вот именно так этот трусливый скамовский гавноглататель тренировал валенсию. сморщенному коле лукое советуй трудовик
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портовые дэлбики теперь будут жилы рвать, но выцарапают себе эти дополнительные 2 матча
изи байт от Гарри, на самом деле)
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Норм Гарик тралит
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Они и так соснут у Баварии
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трусливый крысенок, что можно с него взять?
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Норм отмаза появилась на случай неудачи
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Гарри просто знает, что смешнее будет, когда и после вылета из ЛЧ все равно не получится апл взять
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епатиь сколько тупых примитивных людей
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в глубине души Гари все равно траллит
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Совсем ёбнулся, болезный. Не хейтил его никогда, но тут уж край, такую фигню нести.
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Да Бавария сама обыграет их
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Навига??? Гарик сиди и молчи! Остался один матч с Баварией и зачем ей пройгрывать? Дегенерат короче
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Ты не переживай, и вылетят, и в чемпионате соснут.
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