Гари Невилл советует "Ливерпулю" проиграть "Баварии"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл рекомендовал "Ливерпулю" вылететь из Лиги Чемпионов, чтобы сохранить шансы на победу в Премьер-Лиге.

В определенный момент в конце декабря преимущество "Ливерпуля" во главе Премьер-Лиги составляло 10 очков. После безголевого матча против "Эвертона" накануне "красные" оказались в одном балле позади "Манчестер Сити".



Однако Невилл считает, что команда Юргена Клоппа все еще может опередить "горожан". Для этого Гари предлагает "красным" избавиться от помехи в виде Лиги Чемпионов, как раньше в этом сезоне они поступили с Кубком Англии и Кубком Лиги.



"Я всегда думал, что для победы в Премьер-Лиге "Ливерпулю" нужен свободный от прочих матчей график".



"Я все-таки наберусь смелости и скажу это: возьмите и проиграйте "Баварии". Знаю, это звучит как безумие. Нельзя играть на поражение. Однако я правда считаю, это может пойти "Ливерпулю" на пользу, ведь тогда они расчистят свой график", — сообщил Невилл в эфире.