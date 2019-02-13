Гари Невилл посоветовал "Юнайтед" не тратить силы на Лигу Чемпионов

Гари Невилл Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "красных дьяволов" не тратить силы на Лигу Чемпионов и отдать ПСЖ путевку в четвертьфинал турнира без борьбы.

Накануне вечером "Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Оле Гуннаре Сульшере, уступив дома ПСЖ со счетом 0:2. На ответный матч в Париж "дьяволы" отправятся не только с дефицитом в два гол, но и без дисквалифицированного Поля Погба.

В сложившейся ситуации, как считает Невилл, Сульшеру важно правильно расставить приоритеты и понять, что Лига Чемпионов к ним не относится.

"Не хочу проявить неуважение к "Манчестер Юнайтед" или к соревнованию, но у "Юнайтед" есть гораздо более важные приоритеты, чем Лига Чемпионов. Важно понимать, что завоевание места в топ-4 и возможная победа в Кубке Англии стали бы невероятным достижением для "Юнайтед".

"Я не думаю, что они достаточно хороши для победы в Лиге Чемпионов, независимо от происходившего в последние недели".

"Думаю, если они пройдут ПСЖ, то для этого потребуется невероятная игра, но дальше они могут столкнуться с командами вроде "Барселоны", "Ювентуса", "Ливерпуля" или "Сити", и в такого рода матчах, думаю, им придется тяжело".

"Оле ничего не потеряет без Лиги Чемпионов. Да, это был один из крупнейших матчей для "Юнайтед" за последние сезоны, и болельщики отчаянно жаждали победы, но они понимают, что их команда недостаточно готова".

"Их приоритетом должно быть попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а Лига Чемпионов подождет год-два", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Невилл, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 13.02.2019 20:17 # fc-oil
    Слить ЛЧ, чтобы попасть в ЛЧ. И зачем ЛЧ, если они все равно опять сольют в ЛЧ? У Гариневила ЛЧ мозга.

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  2. chelsiukpro 13.02.2019 20:11 # chelsiukpro
    Гарик когда тебя выгонят из телевизора? Меньше хоть базарил бы ерунды!

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  3. vladvlad123 13.02.2019 19:49 # vladvlad123
    Нахер попадать в четверку ради лч, чтобы потом сливаться из неё? Глупый Гари. Только ради премиальных от матчей в группе? Но это явно не главное для МЮ

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  4. gidro-met 13.02.2019 19:44 # gidro-met
    Невилл сказал им перед матчем,

    так они и сделали ибо надо чтить легенд

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  5. godlike 13.02.2019 19:10 # godlike
    это вью до матча чтоли?))

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  6. girasimus 13.02.2019 18:49 # girasimus
    Совсем теряет Англия свой авторитет в Европе.

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  7. mrsimph 13.02.2019 18:41 # mrsimph
    Каждый матч это сражение. Относиться к турнирам нужно либо так, либо не играть вообще

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  8. manutd-20champ 13.02.2019 18:32 # manutd-20champ
    проиграл МЮ, а пердаки рвутся у всяких ушлёпков фапловских.
    это ж нужно уметь так сделать. вот топари!

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  9. h22o 13.02.2019 18:19 # h22o
    будьте Санчесами, добавил он, доите эту красную корову..

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  10. frisby 13.02.2019 18:14 # frisby
    А вот и топ эксперт, легенда Валенсии с советами подкатил. Непререкаемый авторитет и гуру прогнозов.

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  11. skychnie-oboi 13.02.2019 18:08 # skychnie-oboi
    Зачем топ-4 - если команда и на следующий год не будет той, которая сможет выиграть ЛЧ.

    Ну что за сыкунн видимо от Карагерра заразился менталитетом лузера и дауна.

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  12. electric 13.02.2019 18:02 # electric
    Типикал скюмер. Апххахпхааха

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