Гари Невилл посоветовал "Юнайтед" не тратить силы на Лигу Чемпионов

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "красных дьяволов" не тратить силы на Лигу Чемпионов и отдать ПСЖ путевку в четвертьфинал турнира без борьбы.

Накануне вечером "Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Оле Гуннаре Сульшере, уступив дома ПСЖ со счетом 0:2. На ответный матч в Париж "дьяволы" отправятся не только с дефицитом в два гол, но и без дисквалифицированного Поля Погба.



В сложившейся ситуации, как считает Невилл, Сульшеру важно правильно расставить приоритеты и понять, что Лига Чемпионов к ним не относится.



"Не хочу проявить неуважение к "Манчестер Юнайтед" или к соревнованию, но у "Юнайтед" есть гораздо более важные приоритеты, чем Лига Чемпионов. Важно понимать, что завоевание места в топ-4 и возможная победа в Кубке Англии стали бы невероятным достижением для "Юнайтед".



"Я не думаю, что они достаточно хороши для победы в Лиге Чемпионов, независимо от происходившего в последние недели".



"Думаю, если они пройдут ПСЖ, то для этого потребуется невероятная игра, но дальше они могут столкнуться с командами вроде "Барселоны", "Ювентуса", "Ливерпуля" или "Сити", и в такого рода матчах, думаю, им придется тяжело".



"Оле ничего не потеряет без Лиги Чемпионов. Да, это был один из крупнейших матчей для "Юнайтед" за последние сезоны, и болельщики отчаянно жаждали победы, но они понимают, что их команда недостаточно готова".



"Их приоритетом должно быть попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а Лига Чемпионов подождет год-два", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.