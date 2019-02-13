Гари Невилл посоветовал "Юнайтед" не тратить силы на Лигу Чемпионов
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "красных дьяволов" не тратить силы на Лигу Чемпионов и отдать ПСЖ путевку в четвертьфинал турнира без борьбы.
Накануне вечером "Юнайтед" потерпел свое первое поражение при Оле Гуннаре Сульшере, уступив дома ПСЖ со счетом 0:2. На ответный матч в Париж "дьяволы" отправятся не только с дефицитом в два гол, но и без дисквалифицированного Поля Погба.
В сложившейся ситуации, как считает Невилл, Сульшеру важно правильно расставить приоритеты и понять, что Лига Чемпионов к ним не относится.
"Не хочу проявить неуважение к "Манчестер Юнайтед" или к соревнованию, но у "Юнайтед" есть гораздо более важные приоритеты, чем Лига Чемпионов. Важно понимать, что завоевание места в топ-4 и возможная победа в Кубке Англии стали бы невероятным достижением для "Юнайтед".
"Я не думаю, что они достаточно хороши для победы в Лиге Чемпионов, независимо от происходившего в последние недели".
"Думаю, если они пройдут ПСЖ, то для этого потребуется невероятная игра, но дальше они могут столкнуться с командами вроде "Барселоны", "Ювентуса", "Ливерпуля" или "Сити", и в такого рода матчах, думаю, им придется тяжело".
"Оле ничего не потеряет без Лиги Чемпионов. Да, это был один из крупнейших матчей для "Юнайтед" за последние сезоны, и болельщики отчаянно жаждали победы, но они понимают, что их команда недостаточно готова".
"Их приоритетом должно быть попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а Лига Чемпионов подождет год-два", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
13.02.2019 18:00
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Последние комментарии:
Слить ЛЧ, чтобы попасть в ЛЧ. И зачем ЛЧ, если они все равно опять сольют в ЛЧ? У Гариневила ЛЧ мозга.
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Гарик когда тебя выгонят из телевизора? Меньше хоть базарил бы ерунды!
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Нахер попадать в четверку ради лч, чтобы потом сливаться из неё? Глупый Гари. Только ради премиальных от матчей в группе? Но это явно не главное для МЮ
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Невилл сказал им перед матчем,
так они и сделали ибо надо чтить легенд
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это вью до матча чтоли?))
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Совсем теряет Англия свой авторитет в Европе.
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Каждый матч это сражение. Относиться к турнирам нужно либо так, либо не играть вообще
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проиграл МЮ, а пердаки рвутся у всяких ушлёпков фапловских.
это ж нужно уметь так сделать. вот топари!
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будьте Санчесами, добавил он, доите эту красную корову..
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А вот и топ эксперт, легенда Валенсии с советами подкатил. Непререкаемый авторитет и гуру прогнозов.
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Зачем топ-4 - если команда и на следующий год не будет той, которая сможет выиграть ЛЧ.
Ну что за сыкунн видимо от Карагерра заразился менталитетом лузера и дауна.
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Типикал скюмер. Апххахпхааха
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