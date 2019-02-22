"Челси" разгромил "Мальме"

"Челси" одержал разгромную победу в домашних стенах над "Мальме" со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри все-таки убрал из опорной зоны Жоржиньо, но отправил туда не Нголо Канте, а Матео Ковачича. Получили свой шанс Вилли Кабальеро, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Виллан, Каллум Хадсон-Одои и Оливье Жиру.



В первом тайме "Челси" имел значительное преимущество по владению мячом и проблесками показывал весьма неплохую игру, но реально опасных моментов создал очень мало. Мог открыть счет Сесар Аспиликуэта, замыкая прострел Виллиана, однако голкипер отразил этот удар испанца в упор.



На 55-й минуте хозяева все-таки открыли счет, организовав контратаку усилиями Канте. Нголо протащил мяч вперед, отдал налево Виллиану, а тот идеально вложил снаряд в ногу Жиру перед воротами — 1:0.



После пропущенного гола "Мальме" выглядел разочарованным, что привело к удалению Расмуса Бенгтссона на 73-й минуте. А спустя минуту Росс Баркли великолепно исполнил штрафной, половив мяч в ворота как рукой — 2:0.



На 84-й минуте счет стал разгромным. Хадсон-Одои получил мяч в одиночестве на правом фланге, вошел в штрафную и пробил — 3:0.



"Челси" одержал ожидаемую победу и продолжает свой путь в Лиге Европы. Сарри выполнил первую часть задачи по спасению своей работы, но на очереди вторая и гораздо более сложная — финал Кубка Лиги.



"Челси" (Англия) — "Мальме" (Швеция) — 3:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:1



Голы: Жиру 55, Баркли 74, Хадсон-Одои 84.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду 79), Кристенсен, Рюдигер, Палмери, Баркли (Жоржиньо 76), Канте (Лофтус-Чик 76), Ковачич, Виллиан, Жиру, Хадсон-Одои.



"Мальме": Далин, Виннхейм, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Траустасон (Голл 72), Кристиансен (Левицки 72), Баширу, Рикс, Антонссон, Розенберг (Страндберг 62).



Предупреждения: Баркли — Сафари, Кристиансен, Розенберг, Бенгтссон.



Удаление: Бенгтссон 73.