"Челси" разгромил "Мальме"
"Челси" одержал разгромную победу в домашних стенах над "Мальме" со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Главный тренер "синих" Маурицио Сарри все-таки убрал из опорной зоны Жоржиньо, но отправил туда не Нголо Канте, а Матео Ковачича. Получили свой шанс Вилли Кабальеро, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Виллан, Каллум Хадсон-Одои и Оливье Жиру.
В первом тайме "Челси" имел значительное преимущество по владению мячом и проблесками показывал весьма неплохую игру, но реально опасных моментов создал очень мало. Мог открыть счет Сесар Аспиликуэта, замыкая прострел Виллиана, однако голкипер отразил этот удар испанца в упор.
На 55-й минуте хозяева все-таки открыли счет, организовав контратаку усилиями Канте. Нголо протащил мяч вперед, отдал налево Виллиану, а тот идеально вложил снаряд в ногу Жиру перед воротами — 1:0.
После пропущенного гола "Мальме" выглядел разочарованным, что привело к удалению Расмуса Бенгтссона на 73-й минуте. А спустя минуту Росс Баркли великолепно исполнил штрафной, половив мяч в ворота как рукой — 2:0.
На 84-й минуте счет стал разгромным. Хадсон-Одои получил мяч в одиночестве на правом фланге, вошел в штрафную и пробил — 3:0.
"Челси" одержал ожидаемую победу и продолжает свой путь в Лиге Европы. Сарри выполнил первую часть задачи по спасению своей работы, но на очереди вторая и гораздо более сложная — финал Кубка Лиги.
"Челси" (Англия) — "Мальме" (Швеция) — 3:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:1
Голы: Жиру 55, Баркли 74, Хадсон-Одои 84.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду 79), Кристенсен, Рюдигер, Палмери, Баркли (Жоржиньо 76), Канте (Лофтус-Чик 76), Ковачич, Виллиан, Жиру, Хадсон-Одои.
"Мальме": Далин, Виннхейм, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Траустасон (Голл 72), Кристиансен (Левицки 72), Баширу, Рикс, Антонссон, Розенберг (Страндберг 62).
Предупреждения: Баркли — Сафари, Кристиансен, Розенберг, Бенгтссон.
Удаление: Бенгтссон 73.
22.02.2019 00:55
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Последние комментарии:
Значит Короли вынесли бы эту помойку 18-0. Ну, чуть слабее ливерпуля нынешнего, по факту
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обоя топ? а вот и замена азару подъехала!
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Годфаза и Безвиз - за Челси всех порви!з
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Ребята, тут раньше один фрукт заседал с Джеком Николсоном на Аве. Кто это был и за кого болел?
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Сосидж прийди - астера подорви!
А мы пока поорем,эхехехехех
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Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:2)
Источник: http://fapl.ru/posts/68897/
Шестьнольси претендует на трофеи...
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жаль болельщиков тридцатьлетпуля на самом деле.
Челси даже в кризисе претендует на трофеи, а они на пике не могут даже аплку выиграть и лч.
вот мы щас вместе с гриткой сидим орем с тридцатьлетпульцев...ахахахаа
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Челси Ле на изи.
просто изи. Хадсон.
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Играл щленще
Выиграл щленще
А пенсы все про залупуль да залупуль
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ШЕСТЬНОЛЬСИ в состоянии только Хаддерсфилды и Мальмё громить))
(ответить)
Баркли(15 млн) > фабиньо(45 млн)+КЕКейта (60 млн)+Оксана(40 млн)
Су.ка орууууууу)))))))
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ТОПАРИИ !! Однозначно
Сарри контракт на 10 лет
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зачем напрягаться в чемпе, если можно просто поднапрячься на пару-тройку матчей в ЛЕ 1/2 и финал
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Даёшь Зенит-Челси или Краснодар - Челси!!!
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Ура, мы теперь гордо можем себя называть ТРИНОЛЬСИ.
Ура товарищи, УРА!
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5 удивительных фактов, для болельщиков Челси
1. У Ливерпуля сильнее состав, чем у Челси
2. У Ливерпуля лучше тренер, чем у Челси
3. Ливерпуль титулованнее, чем Челси
4. Ливерпуль популярнее, чем Челси
5. Кейта лучше Баркли
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Вылетят от Краснодара
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Саребол в действии
Ехехехехехехехе
А кого там в конце дед искал?
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Ну вы поняли, ЛЕ можно заканчивать, выносите этим топарям кубок
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