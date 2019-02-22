"Челси" разгромил "Мальме"

Каллум Хадсон-Одои "Челси" одержал разгромную победу в домашних стенах над "Мальме" со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри все-таки убрал из опорной зоны Жоржиньо, но отправил туда не Нголо Канте, а Матео Ковачича. Получили свой шанс Вилли Кабальеро, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Виллан, Каллум Хадсон-Одои и Оливье Жиру.

В первом тайме "Челси" имел значительное преимущество по владению мячом и проблесками показывал весьма неплохую игру, но реально опасных моментов создал очень мало. Мог открыть счет Сесар Аспиликуэта, замыкая прострел Виллиана, однако голкипер отразил этот удар испанца в упор.

На 55-й минуте хозяева все-таки открыли счет, организовав контратаку усилиями Канте. Нголо протащил мяч вперед, отдал налево Виллиану, а тот идеально вложил снаряд в ногу Жиру перед воротами — 1:0.

После пропущенного гола "Мальме" выглядел разочарованным, что привело к удалению Расмуса Бенгтссона на 73-й минуте. А спустя минуту Росс Баркли великолепно исполнил штрафной, половив мяч в ворота как рукой — 2:0.

На 84-й минуте счет стал разгромным. Хадсон-Одои получил мяч в одиночестве на правом фланге, вошел в штрафную и пробил — 3:0.

"Челси" одержал ожидаемую победу и продолжает свой путь в Лиге Европы. Сарри выполнил первую часть задачи по спасению своей работы, но на очереди вторая и гораздо более сложная — финал Кубка Лиги.

"Челси" (Англия) — "Мальме" (Швеция) — 3:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:1

Голы: Жиру 55, Баркли 74, Хадсон-Одои 84.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду 79), Кристенсен, Рюдигер, Палмери, Баркли (Жоржиньо 76), Канте (Лофтус-Чик 76), Ковачич, Виллиан, Жиру, Хадсон-Одои.

"Мальме": Далин, Виннхейм, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Траустасон (Голл 72), Кристиансен (Левицки 72), Баширу, Рикс, Антонссон, Розенберг (Страндберг 62).

Предупреждения: Баркли — Сафари, Кристиансен, Розенберг, Бенгтссон.

Удаление: Бенгтссон 73.


Метки Лига Европы, Мальме, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. mihajlo-fan 22.02.2019 01:33 # mihajlo-fan
    Значит Короли вынесли бы эту помойку 18-0. Ну, чуть слабее ливерпуля нынешнего, по факту

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  2. kos9k 22.02.2019 01:31 # kos9k
    обоя топ? а вот и замена азару подъехала!

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  3. gidro-met 22.02.2019 01:24 # gidro-met
    Годфаза и Безвиз - за Челси всех порви!з

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  4. oldsky 22.02.2019 01:24 # oldsky
    Ребята, тут раньше один фрукт заседал с Джеком Николсоном на Аве. Кто это был и за кого болел?

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  5. fowler9 22.02.2019 01:20 # fowler9
    Сосидж прийди - астера подорви!

    А мы пока поорем,эхехехехех

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  6. fowler9 22.02.2019 01:17 # fowler9
    Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:2)

    Источник: http://fapl.ru/posts/68897/

    Шестьнольси претендует на трофеи...

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  7. thegodfather 22.02.2019 01:15 # thegodfather
    жаль болельщиков тридцатьлетпуля на самом деле.
    Челси даже в кризисе претендует на трофеи, а они на пике не могут даже аплку выиграть и лч.
    вот мы щас вместе с гриткой сидим орем с тридцатьлетпульцев...ахахахаа

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  8. gidro-met 22.02.2019 01:11 # gidro-met
    Челси Ле на изи.

    просто изи. Хадсон.

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  9. fowler9 22.02.2019 01:07 # fowler9
    Играл щленще
    Выиграл щленще
    А пенсы все про залупуль да залупуль

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  10. slash-lfc 22.02.2019 01:04 # slash-lfc
    ШЕСТЬНОЛЬСИ в состоянии только Хаддерсфилды и Мальмё громить))

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  11. bezviz 22.02.2019 01:03 # bezviz
    Баркли(15 млн) > фабиньо(45 млн)+КЕКейта (60 млн)+Оксана(40 млн)


    Су.ка орууууууу)))))))

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  12. fowler9 22.02.2019 01:02 # fowler9
    ТОПАРИИ !! Однозначно
    Сарри контракт на 10 лет

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  13. gidro-met 22.02.2019 01:02 # gidro-met
    зачем напрягаться в чемпе, если можно просто поднапрячься на пару-тройку матчей в ЛЕ 1/2 и финал

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  14. chebrec 22.02.2019 01:02 # chebrec
    Даёшь Зенит-Челси или Краснодар - Челси!!!

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  15. thegodfather 22.02.2019 01:02 # thegodfather
    Ура, мы теперь гордо можем себя называть ТРИНОЛЬСИ.
    Ура товарищи, УРА!

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  16. rentv 22.02.2019 01:02 # rentv
    5 удивительных фактов, для болельщиков Челси

    1. У Ливерпуля сильнее состав, чем у Челси
    2. У Ливерпуля лучше тренер, чем у Челси
    3. Ливерпуль титулованнее, чем Челси
    4. Ливерпуль популярнее, чем Челси
    5. Кейта лучше Баркли

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  17. vandersexxx 22.02.2019 01:01 # vandersexxx
    Вылетят от Краснодара

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  18. chebrec 22.02.2019 01:01 # chebrec
    Саребол в действии
    Ехехехехехехехе
    А кого там в конце дед искал?

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  19. ry-l 22.02.2019 01:00 # ry-l
    Ну вы поняли, ЛЕ можно заканчивать, выносите этим топарям кубок

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