"Юнайтед" выбил кризисный "Челси" из Кубка Англии

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка Англии, убедительно переиграв на выезде кризисный "Челси" — 0:2.

В стартовом составе у "синих" можно было заметить лишь одно изменение относительно поражения 6:0 от "Манчестер Сити". Это Матео Ковачич вышел вместо Росса Баркли.

В ворота "красных дьяволов" вернулся кубковый вратарь Серхио Ромеро, а Хуан Мата и Ромелу Лукаку заменили травмированных Джесси Лингарда с Антони Мартиалем. Крис Смоллинг стал партнером Виктора Линделефа по центру обороны.

Гости очень бодро провели первые минуты. Давид Луис, прессингуемый Маркусом Рэшфордом, едва не поразил собственные ворота, а затем немного неточным ударом отметился Лукаку.

На 11-й минуте последовал ответ хозяев, однако Ромеро справился и с ударом Луиса со штрафного, и с добиванием Педро.

Игра была открытой, и обмен полумоментами продолжился, пока на 31-й минуте "Юнайтед" не удалось создать реальный голевой шанс. Поль Погба выполнил прекрасную подачу с левого фланга на линию вратарской, где Андер Эррера легко ускользнул от Маркоса Алонсо и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

Затем "Челси" провел пару неплохих атак, но вместо того, чтобы сравнять счет, под занавес тайма пропустил еще раз. Рэшфорд классно сыграл на правом фланге, откуда навесил к воротам, а там Погба опередил всех на втором этаже — 0:2.

С началом второго тайма "синие" навалились, надеясь поскорее забить свой первый гол. Команда Маурицио Сарри много владела мячом и оказывала давление, но никаких проблем Ромеро не создавала.

Вскоре "дьяволам" удалось сбить этот натиск соперника на старте второго тайма. "Юнайтед" не позволял "Челси" взвинтить темп и всегда был готов убежать в контратаку.

Ближе к окончанию матча у хозяев просто опустились руки. Гости комфортно довели дело до победы.

Кризис в "Челси" продолжается и лишь набирает обороты, тогда как "Юнайтед" показал, что осечка против ПСЖ не вывела команду из колеи. "Дьяволы" отпраздновали уверенную победу, сохранив шансы завершить этот сезон с трофеем. "Синие" за весь матч нанесли только два удара в створ, причем второй — еще на 11-й минуте.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:2)

Голы: Эрррера 31, Погба 45.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста 82), Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 71), Педро (Виллиан 58), Игуаин, Азар.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Смоллинг, Линдлеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (Перейра 76), Рэшфорд (Мактоминей 90), Лукаку (Санчес 73).

Предупреждения: Рюдигер, Канте — Матич, Янг.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 00:25

Количество просмотров Просмотров: 2062

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. shymkentski 19.02.2019 00:43 # shymkentski
    Надеюсь завтра выгонит эту никчемную собаку, развалил клуб и превратил в худшего аналога Арсенала, бездарь из всех бездарей, вот китайский комментаторы сказали щас Баркли выйдет вместо Ковы,Виллиан вместо Педро, типичные ходы никакой остроты и запасного плана, почти 6 утра сука, наихудший тренер в истории Челси, полнейший бездарь и сводный брат алфавита по философии, никакой идеологии и супер игры, одна лишь упёртость и слепая вера в свою говно философию, он настолько днище что при счёте 0:2 меняет Аспи на Дзапу, пора валит его и пригласить императора Конте, у него контракт ещё действующий

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  2. gidro-met 19.02.2019 00:43 # gidro-met
    Сарри, верим!

    еще пару лет и у тебя всё получится!

    РАзогнать всю шушеру, что не умеют в атаку - их сразу стало видно

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  3. thegodfather 19.02.2019 00:42 # thegodfather
    эм, кстати, а кто пел жузе маниньо, пенсы или скумы?
    если пенсы, то это кагбэ намек руководству, имхо. Не на возвращение моура офк, а на увал сосари. Мол вы уволили жозе, увольте и этого дауна)

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  4. keane16 19.02.2019 00:41 # keane16
    Пздц жеребьевка уже заебала

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  5. mancunia-planet 19.02.2019 00:41 # mancunia-planet
    Ну наконец то в_ебаны на своем же д_рьмовом поле, рентбои, мешки, выскочки, пенсобл_ди, уисосы всех мастей! просто кам он Членси и всё.

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  6. gidro-met 19.02.2019 00:41 # gidro-met
    Молоконосы.

    просто веселые молочники.

    Мю с победой, нашли свою игру. Вопросов нет, мужики!

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  7. jesus33 19.02.2019 00:40 # jesus33
    Свонси на выезде в 1 4

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  8. mr-s1n1st3r 19.02.2019 00:40 # mr-s1n1st3r
    Хотели пенсы КА,
    Соснули залупка.

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  9. van-der-slav 19.02.2019 00:40 # van-der-slav
    сука волки, ну и нахуя мы пахали против пенсов?

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  10. keane16 19.02.2019 00:39 # keane16
    Янг-ГуаноЖуй снова схавал азарку, а Эррера весь центр, классика уже против пенсов.

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  11. thegodfather 19.02.2019 00:39 # thegodfather
    Зидан прыды, порядок навэды

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  12. ian 19.02.2019 00:37 # ian
    После 6:0 0:2
    Видно Ссари неплохо поработал над обороной, оба Манчестера сейчас на одном уровне
    Челси повезло пропустить всего 2 гола

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  13. novocaine 19.02.2019 00:35 # novocaine
    Голы: Эрррера 31, Погба 45.

    Эррррррон дон дон блеать

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  14. alex-maradona 19.02.2019 00:35 # alex-maradona
    Ну и жребий ждем теперь МС на выезде

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  15. only--liverpool 19.02.2019 00:35 # only--liverpool
    Ладно поржал отдуши))) Сделали мой день))) Пойду спать завтра будут играть НОРМАЛЬНЫЕ клубы!!!

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  16. sausage 19.02.2019 00:35 # sausage
    А эти недоразумения, которые называются здесь болельщиками Челси, уже вовсю ждут Зидана) Я таких ебланов даже на просторах инета не встречал. Сразу отмечу, не все, но около 80% процентов отписывающихся.

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  17. alexomck 19.02.2019 00:34 # alexomck
    ну ничо, пенсы, КАЛ будет ваш, особливо, после 6:0:))

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  18. miracle 19.02.2019 00:34 # miracle
    Одни соснули. Следующие лузерпуль под каток попадут -.-

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  19. lexa-arsenal 19.02.2019 00:33 # lexa-arsenal
    Знать бы, дорогая
    Что поступит так сурово
    С Астера мечтами
    Ебаный Рома!

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  20. alex-maradona 19.02.2019 00:33 # alex-maradona
    Сульшер только и может издеваясь над аутсайдерами свою самооценку поднимать. Посмотрим что покажет в матче с грандом АПЛ - МС.

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