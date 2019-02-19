"Юнайтед" выбил кризисный "Челси" из Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка Англии, убедительно переиграв на выезде кризисный "Челси" — 0:2.
В стартовом составе у "синих" можно было заметить лишь одно изменение относительно поражения 6:0 от "Манчестер Сити". Это Матео Ковачич вышел вместо Росса Баркли.
В ворота "красных дьяволов" вернулся кубковый вратарь Серхио Ромеро, а Хуан Мата и Ромелу Лукаку заменили травмированных Джесси Лингарда с Антони Мартиалем. Крис Смоллинг стал партнером Виктора Линделефа по центру обороны.
Гости очень бодро провели первые минуты. Давид Луис, прессингуемый Маркусом Рэшфордом, едва не поразил собственные ворота, а затем немного неточным ударом отметился Лукаку.
На 11-й минуте последовал ответ хозяев, однако Ромеро справился и с ударом Луиса со штрафного, и с добиванием Педро.
Игра была открытой, и обмен полумоментами продолжился, пока на 31-й минуте "Юнайтед" не удалось создать реальный голевой шанс. Поль Погба выполнил прекрасную подачу с левого фланга на линию вратарской, где Андер Эррера легко ускользнул от Маркоса Алонсо и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
Затем "Челси" провел пару неплохих атак, но вместо того, чтобы сравнять счет, под занавес тайма пропустил еще раз. Рэшфорд классно сыграл на правом фланге, откуда навесил к воротам, а там Погба опередил всех на втором этаже — 0:2.
С началом второго тайма "синие" навалились, надеясь поскорее забить свой первый гол. Команда Маурицио Сарри много владела мячом и оказывала давление, но никаких проблем Ромеро не создавала.
Вскоре "дьяволам" удалось сбить этот натиск соперника на старте второго тайма. "Юнайтед" не позволял "Челси" взвинтить темп и всегда был готов убежать в контратаку.
Ближе к окончанию матча у хозяев просто опустились руки. Гости комфортно довели дело до победы.
Кризис в "Челси" продолжается и лишь набирает обороты, тогда как "Юнайтед" показал, что осечка против ПСЖ не вывела команду из колеи. "Дьяволы" отпраздновали уверенную победу, сохранив шансы завершить этот сезон с трофеем. "Синие" за весь матч нанесли только два удара в створ, причем второй — еще на 11-й минуте.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:2)
Голы: Эрррера 31, Погба 45.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста 82), Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 71), Педро (Виллиан 58), Игуаин, Азар.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Смоллинг, Линдлеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (Перейра 76), Рэшфорд (Мактоминей 90), Лукаку (Санчес 73).
Предупреждения: Рюдигер, Канте — Матич, Янг.
19.02.2019 00:25
Просмотров: 2062
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь завтра выгонит эту никчемную собаку, развалил клуб и превратил в худшего аналога Арсенала, бездарь из всех бездарей, вот китайский комментаторы сказали щас Баркли выйдет вместо Ковы,Виллиан вместо Педро, типичные ходы никакой остроты и запасного плана, почти 6 утра сука, наихудший тренер в истории Челси, полнейший бездарь и сводный брат алфавита по философии, никакой идеологии и супер игры, одна лишь упёртость и слепая вера в свою говно философию, он настолько днище что при счёте 0:2 меняет Аспи на Дзапу, пора валит его и пригласить императора Конте, у него контракт ещё действующий
(ответить)
Сарри, верим!
еще пару лет и у тебя всё получится!
РАзогнать всю шушеру, что не умеют в атаку - их сразу стало видно
(ответить)
эм, кстати, а кто пел жузе маниньо, пенсы или скумы?
если пенсы, то это кагбэ намек руководству, имхо. Не на возвращение моура офк, а на увал сосари. Мол вы уволили жозе, увольте и этого дауна)
(ответить)
Пздц жеребьевка уже заебала
(ответить)
Ну наконец то в_ебаны на своем же д_рьмовом поле, рентбои, мешки, выскочки, пенсобл_ди, уисосы всех мастей! просто кам он Членси и всё.
(ответить)
Молоконосы.
просто веселые молочники.
Мю с победой, нашли свою игру. Вопросов нет, мужики!
(ответить)
Свонси на выезде в 1 4
(ответить)
Хотели пенсы КА,
Соснули залупка.
(ответить)
сука волки, ну и нахуя мы пахали против пенсов?
(ответить)
Янг-ГуаноЖуй снова схавал азарку, а Эррера весь центр, классика уже против пенсов.
(ответить)
Зидан прыды, порядок навэды
(ответить)
После 6:0 0:2
Видно Ссари неплохо поработал над обороной, оба Манчестера сейчас на одном уровне
Челси повезло пропустить всего 2 гола
(ответить)
Голы: Эрррера 31, Погба 45.
Эррррррон дон дон блеать
(ответить)
Ну и жребий ждем теперь МС на выезде
(ответить)
Ладно поржал отдуши))) Сделали мой день))) Пойду спать завтра будут играть НОРМАЛЬНЫЕ клубы!!!
(ответить)
А эти недоразумения, которые называются здесь болельщиками Челси, уже вовсю ждут Зидана) Я таких ебланов даже на просторах инета не встречал. Сразу отмечу, не все, но около 80% процентов отписывающихся.
(ответить)
ну ничо, пенсы, КАЛ будет ваш, особливо, после 6:0:))
(ответить)
Одни соснули. Следующие лузерпуль под каток попадут -.-
(ответить)
Знать бы, дорогая
Что поступит так сурово
С Астера мечтами
Ебаный Рома!
(ответить)
Сульшер только и может издеваясь над аутсайдерами свою самооценку поднимать. Посмотрим что покажет в матче с грандом АПЛ - МС.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий