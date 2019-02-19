"Юнайтед" выбил кризисный "Челси" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка Англии, убедительно переиграв на выезде кризисный "Челси" — 0:2.

В стартовом составе у "синих" можно было заметить лишь одно изменение относительно поражения 6:0 от "Манчестер Сити". Это Матео Ковачич вышел вместо Росса Баркли.



В ворота "красных дьяволов" вернулся кубковый вратарь Серхио Ромеро, а Хуан Мата и Ромелу Лукаку заменили травмированных Джесси Лингарда с Антони Мартиалем. Крис Смоллинг стал партнером Виктора Линделефа по центру обороны.



Гости очень бодро провели первые минуты. Давид Луис, прессингуемый Маркусом Рэшфордом, едва не поразил собственные ворота, а затем немного неточным ударом отметился Лукаку.



На 11-й минуте последовал ответ хозяев, однако Ромеро справился и с ударом Луиса со штрафного, и с добиванием Педро.



Игра была открытой, и обмен полумоментами продолжился, пока на 31-й минуте "Юнайтед" не удалось создать реальный голевой шанс. Поль Погба выполнил прекрасную подачу с левого фланга на линию вратарской, где Андер Эррера легко ускользнул от Маркоса Алонсо и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



Затем "Челси" провел пару неплохих атак, но вместо того, чтобы сравнять счет, под занавес тайма пропустил еще раз. Рэшфорд классно сыграл на правом фланге, откуда навесил к воротам, а там Погба опередил всех на втором этаже — 0:2.



С началом второго тайма "синие" навалились, надеясь поскорее забить свой первый гол. Команда Маурицио Сарри много владела мячом и оказывала давление, но никаких проблем Ромеро не создавала.



Вскоре "дьяволам" удалось сбить этот натиск соперника на старте второго тайма. "Юнайтед" не позволял "Челси" взвинтить темп и всегда был готов убежать в контратаку.



Ближе к окончанию матча у хозяев просто опустились руки. Гости комфортно довели дело до победы.



Кризис в "Челси" продолжается и лишь набирает обороты, тогда как "Юнайтед" показал, что осечка против ПСЖ не вывела команду из колеи. "Дьяволы" отпраздновали уверенную победу, сохранив шансы завершить этот сезон с трофеем. "Синие" за весь матч нанесли только два удара в створ, причем второй — еще на 11-й минуте.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:2)



Голы: Эрррера 31, Погба 45.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста 82), Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 71), Педро (Виллиан 58), Игуаин, Азар.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Смоллинг, Линдлеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (Перейра 76), Рэшфорд (Мактоминей 90), Лукаку (Санчес 73).



Предупреждения: Рюдигер, Канте — Матич, Янг.