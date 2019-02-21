"Арсенал" разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Исправившись за осечку в Борисове и разгромив БАТЭ у себя дома со счетом 3:0, "Арсенал" уверенно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

По сравнению с первым матчем у "канониров" произошло три изменения в старте. Влились в команду Штефан Лихтштайнер, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Хозяева "Эмирейтс" сразу принялись давить и уже на четвертой минуте открыли счет. Обамеянг сыграл как заправский вингер, прострелив с правого фланга, а Захар Волков в безобидной ситуации отправил мяч в собственные ворота — 1:0.



На девятой минуте БАТЭ огрызнулся — только вынос мяча Лихтштайнером с линии ворот помешал Станиславу Драгуну сравнять счет.



Этим моментом гости и ограничились, затем уйдя в глухую оборону. "Арсенал" отчаянно давил и в итоге добился своего. На 39-й минуте Шкодран Мустафи буквально вколотил мяч в ворота, выиграв второй этаж после исполнения Гранитом Джакой углового — 2:0.



На 60-й минуте интрига окончательно умерла. Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий ошибся на выходе при подаче углового, позволив Сократису Папастатопулосу поразить головой пустые ворота — 3:0.



На этом команды успокоились, хотя в остатке матча "канониры" легко могли забить еще.



За исключением момента в начале матча, БАТЭ оказался беззуб. "Арсенал" не испытал никаких проблем, легко исправившись за осечку в первом матче.



"Арсенал" (Англия) — БАТЭ (Белоруссия) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 3:1



Голы: Волков 4 (авт), Мустафи 39, Папастатопулос 60.



"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Мустафи, Косьелни (Папастатопулос 56), Монреаль, Гендузи (Торрейра 64), Джака, Мхитарян (Суарес 78), Озил, Ивоби, Обамеянг.



БАТЭ: Щербицкий, Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Симович, Драгун (Березкин 64), Милич, Бага (Глеб 58), Стасевич, Скавыш (Дубайич 72).