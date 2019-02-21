"Арсенал" разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Исправившись за осечку в Борисове и разгромив БАТЭ у себя дома со счетом 3:0, "Арсенал" уверенно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
По сравнению с первым матчем у "канониров" произошло три изменения в старте. Влились в команду Штефан Лихтштайнер, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Хозяева "Эмирейтс" сразу принялись давить и уже на четвертой минуте открыли счет. Обамеянг сыграл как заправский вингер, прострелив с правого фланга, а Захар Волков в безобидной ситуации отправил мяч в собственные ворота — 1:0.
На девятой минуте БАТЭ огрызнулся — только вынос мяча Лихтштайнером с линии ворот помешал Станиславу Драгуну сравнять счет.
Этим моментом гости и ограничились, затем уйдя в глухую оборону. "Арсенал" отчаянно давил и в итоге добился своего. На 39-й минуте Шкодран Мустафи буквально вколотил мяч в ворота, выиграв второй этаж после исполнения Гранитом Джакой углового — 2:0.
На 60-й минуте интрига окончательно умерла. Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий ошибся на выходе при подаче углового, позволив Сократису Папастатопулосу поразить головой пустые ворота — 3:0.
На этом команды успокоились, хотя в остатке матча "канониры" легко могли забить еще.
За исключением момента в начале матча, БАТЭ оказался беззуб. "Арсенал" не испытал никаких проблем, легко исправившись за осечку в первом матче.
"Арсенал" (Англия) — БАТЭ (Белоруссия) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 3:1
Голы: Волков 4 (авт), Мустафи 39, Папастатопулос 60.
"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Мустафи, Косьелни (Папастатопулос 56), Монреаль, Гендузи (Торрейра 64), Джака, Мхитарян (Суарес 78), Озил, Ивоби, Обамеянг.
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Симович, Драгун (Березкин 64), Милич, Бага (Глеб 58), Стасевич, Скавыш (Дубайич 72).
21.02.2019 22:50
Просмотров: 1512
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Занятный факт: чем меньше крыс в основе - тем больше забивает команда.
(ответить)
сук, я не знаю почему, но мне почему-то жаль сарри
хуй его знает, мнительный я )
но чет жаль
надеюсь эти клоуны подарят ему трофей кубка лиги...и пусть дед уходит
(ответить)
оляля саррибол
(ответить)
Когда уходите на пять минут
Не забывайте оставлять тепло в ладонях
В ладонях тех, которые вас ждут,
В ладонях тех, которые вас помнят.
Не забывайте заглянуть в глаза,
С улыбкой робкой и покорною надеждой.
Они в пути заменят образа
Святых, даже неведомых вам прежде.
Когда уходите на пять минут
Не закрывайте за собою двери-
Оставьте это тем, которые поймут,
Которые сумеют в вас поверить.
Когда уходите на пять минут,
Не опоздайте вовремя вернуться,
Чтобы ладони тех, которые вас ждут,
За это время не успели фКогда уходите на пять минут
Не забывайте оставлять тепло в ладонях
В ладонях тех, которые вас ждут,
В ладонях тех, которые вас помнят.
Не забывайте заглянуть в глаза,
С улыбкой робкой и покорною надеждой.
Они в пути заменят образа
Святых, даже неведомых вам прежде.
Когда уходите на пять минут
Не закрывайте за собою двери-
Оставьте это тем, которые поймут,
Которые сумеют в вас поверить.
Когда уходите на пять минут,
Не опоздайте вовремя вернуться,
Чтобы ладони тех, которые вас ждут,
За это время не успели разомкнуться.
(ответить)
Ниче, думаю во втором тайме не раскиснут и продолжат в том же духе и сохранят сухарь Вилли.
(ответить)
Сарри тот тренер, которого я бы уволил в перерыве) норм горим ))
(ответить)
радует что перестройка потихоньку идет и вместо виллиана и педро в основе на следующий сезон будут играть талантливейшие молодые топари Хадсон Одои и Пулишич, а те пускай на лавке сидят
(ответить)
пацаны уже против мальме не могут момент создать, и пох что резервисты
я уже забыл когда подачи угловых были опасными, когда со штрафных хотя бы опасность какае-то была...что уже говорить о моментах с игры.
я помню, как челси вдавливал соперника в штрафную, зажимал буквально...мур мур
(ответить)
и вперде еще игра с таким же Мальмё только посерьёзнее)
(ответить)
Мне кажется здесь какой угодно вид спорта, но только не футбол. Спасибо Челси, в этот раз смогли укачать меня за 45 минут. Туда сюда, туда сюда катают.
(ответить)
унылота пздц, невозможно смотреть на это, увольняйте сосарри сегодня же, или минус КАЛ будет...
(ответить)
мусор
(ответить)
Какой прекрасный саррибол. Щас кровь из глаз только вытру и ещё посмотрю..
(ответить)
Жаль белорусов, теперь топим за Краснодар и сцым на хохлов. Сук, аугсбургу 4-1 влететь, а потом еще говорить, что на Донбассе или в Луганске все ок, ну хохлы типичные дауны
(ответить)
Палмэри тоже норм игрок, нахер он в этот мусор перешёл хз
(ответить)
Челси молодцы, пока держутся
(ответить)
Теперь сотон размазать бы. Пока ливер убьет мю в иих же логове
(ответить)
Хадцн Адое надо валить с этого ведра срочно.
(ответить)
Поздравляю Ггешки!
Желаю в следующем раунде продвинуться дальше на север.
(ответить)
Думал, у Сарри наконец появился пресловутый план Б. Типа, не было счастья да несчастье помогло - не купили замену Сеску, пришлось вариант с Канте в опорке пробовать. Ан нет - Ковачич, который на позиции реджисты не просто хуже Жоржиньо, а минусовой абсолютно. Ну, для Мальмё сойдёт конечно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий