"Арсенал" разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сократис Папастатопулос Исправившись за осечку в Борисове и разгромив БАТЭ у себя дома со счетом 3:0, "Арсенал" уверенно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

По сравнению с первым матчем у "канониров" произошло три изменения в старте. Влились в команду Штефан Лихтштайнер, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Хозяева "Эмирейтс" сразу принялись давить и уже на четвертой минуте открыли счет. Обамеянг сыграл как заправский вингер, прострелив с правого фланга, а Захар Волков в безобидной ситуации отправил мяч в собственные ворота — 1:0.

На девятой минуте БАТЭ огрызнулся — только вынос мяча Лихтштайнером с линии ворот помешал Станиславу Драгуну сравнять счет.

Этим моментом гости и ограничились, затем уйдя в глухую оборону. "Арсенал" отчаянно давил и в итоге добился своего. На 39-й минуте Шкодран Мустафи буквально вколотил мяч в ворота, выиграв второй этаж после исполнения Гранитом Джакой углового — 2:0.

На 60-й минуте интрига окончательно умерла. Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий ошибся на выходе при подаче углового, позволив Сократису Папастатопулосу поразить головой пустые ворота — 3:0.

На этом команды успокоились, хотя в остатке матча "канониры" легко могли забить еще.

За исключением момента в начале матча, БАТЭ оказался беззуб. "Арсенал" не испытал никаких проблем, легко исправившись за осечку в первом матче.

"Арсенал" (Англия) — БАТЭ (Белоруссия) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 3:1

Голы: Волков 4 (авт), Мустафи 39, Папастатопулос 60.

"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Мустафи, Косьелни (Папастатопулос 56), Монреаль, Гендузи (Торрейра 64), Джака, Мхитарян (Суарес 78), Озил, Ивоби, Обамеянг.

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Симович, Драгун (Березкин 64), Милич, Бага (Глеб 58), Стасевич, Скавыш (Дубайич 72).


Метки Арсенал, БАТЭ, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 22:50

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Последние комментарии:




  1. ry-l 22.02.2019 00:15 # ry-l
    Занятный факт: чем меньше крыс в основе - тем больше забивает команда.

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  2. thegodfather 22.02.2019 00:13 # thegodfather
    сук, я не знаю почему, но мне почему-то жаль сарри
    хуй его знает, мнительный я )
    но чет жаль

    надеюсь эти клоуны подарят ему трофей кубка лиги...и пусть дед уходит

    (ответить)

  3. thegodfather 22.02.2019 00:12 # thegodfather
    оляля саррибол

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  4. barstreetboy 21.02.2019 23:59 # barstreetboy
    Когда уходите на пять минут
    Не забывайте оставлять тепло в ладонях
    В ладонях тех, которые вас ждут,
    В ладонях тех, которые вас помнят.
    Не забывайте заглянуть в глаза,
    С улыбкой робкой и покорною надеждой.
    Они в пути заменят образа
    Святых, даже неведомых вам прежде.
    Когда уходите на пять минут
    Не закрывайте за собою двери-
    Оставьте это тем, которые поймут,
    Которые сумеют в вас поверить.
    Когда уходите на пять минут,
    Не опоздайте вовремя вернуться,
    Чтобы ладони тех, которые вас ждут,
    За это время не успели фКогда уходите на пять минут
    Не забывайте оставлять тепло в ладонях
    В ладонях тех, которые вас ждут,
    В ладонях тех, которые вас помнят.
    Не забывайте заглянуть в глаза,
    С улыбкой робкой и покорною надеждой.
    Они в пути заменят образа
    Святых, даже неведомых вам прежде.
    Когда уходите на пять минут
    Не закрывайте за собою двери-
    Оставьте это тем, которые поймут,
    Которые сумеют в вас поверить.
    Когда уходите на пять минут,
    Не опоздайте вовремя вернуться,
    Чтобы ладони тех, которые вас ждут,
    За это время не успели разомкнуться.

    (ответить)

  5. ry-l 21.02.2019 23:55 # ry-l
    Ниче, думаю во втором тайме не раскиснут и продолжат в том же духе и сохранят сухарь Вилли.

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  6. johnny1905 21.02.2019 23:54 # johnny1905
    Сарри тот тренер, которого я бы уволил в перерыве) норм горим ))

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  7. bezviz 21.02.2019 23:52 # bezviz
    радует что перестройка потихоньку идет и вместо виллиана и педро в основе на следующий сезон будут играть талантливейшие молодые топари Хадсон Одои и Пулишич, а те пускай на лавке сидят

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  8. thegodfather 21.02.2019 23:50 # thegodfather
    пацаны уже против мальме не могут момент создать, и пох что резервисты

    я уже забыл когда подачи угловых были опасными, когда со штрафных хотя бы опасность какае-то была...что уже говорить о моментах с игры.

    я помню, как челси вдавливал соперника в штрафную, зажимал буквально...мур мур

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  9. mancunia-planet 21.02.2019 23:49 # mancunia-planet
    и вперде еще игра с таким же Мальмё только посерьёзнее)

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  10. johnny1905 21.02.2019 23:48 # johnny1905
    Мне кажется здесь какой угодно вид спорта, но только не футбол. Спасибо Челси, в этот раз смогли укачать меня за 45 минут. Туда сюда, туда сюда катают.

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  11. bezviz 21.02.2019 23:48 # bezviz
    унылота пздц, невозможно смотреть на это, увольняйте сосарри сегодня же, или минус КАЛ будет...

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  12. thegodfather 21.02.2019 23:47 # thegodfather
    мусор

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  13. lampard78 21.02.2019 23:42 # lampard78
    Какой прекрасный саррибол. Щас кровь из глаз только вытру и ещё посмотрю..

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  14. lexa-arsenal 21.02.2019 23:42 # lexa-arsenal
    Жаль белорусов, теперь топим за Краснодар и сцым на хохлов. Сук, аугсбургу 4-1 влететь, а потом еще говорить, что на Донбассе или в Луганске все ок, ну хохлы типичные дауны

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  15. mancunia-planet 21.02.2019 23:39 # mancunia-planet
    Палмэри тоже норм игрок, нахер он в этот мусор перешёл хз

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  16. firmino9 21.02.2019 23:35 # firmino9
    Челси молодцы, пока держутся

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  17. tot35 21.02.2019 23:34 # tot35
    Теперь сотон размазать бы. Пока ливер убьет мю в иих же логове

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  18. mancunia-planet 21.02.2019 23:31 # mancunia-planet
    Хадцн Адое надо валить с этого ведра срочно.

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  19. girasimus 21.02.2019 23:24 # girasimus
    Поздравляю Ггешки!
    Желаю в следующем раунде продвинуться дальше на север.

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  20. sausage 21.02.2019 23:23 # sausage
    Думал, у Сарри наконец появился пресловутый план Б. Типа, не было счастья да несчастье помогло - не купили замену Сеску, пришлось вариант с Канте в опорке пробовать. Ан нет - Ковачич, который на позиции реджисты не просто хуже Жоржиньо, а минусовой абсолютно. Ну, для Мальмё сойдёт конечно.

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