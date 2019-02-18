Сульшер сравнил Санчеса с бутылкой кетчупа

Алексис Санчес и Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Алексиса Санчесу с бутылкой кетчупа, которую нужно встряхнуть, чтобы дело пошло.

В этом сезоне Санчес забил только два гола в 19 матчах за "красных дьяволов", проигрывая конкуренцию Антони Мартиалю, Маркусу Рэшфорду и Джесси Лингарду. В отличие от некоторых своих партнеров по команде, Алексис не смог преобразиться после назначения Сульшера.

Тем не менее, Оле Гуннар не теряет надежд вывести из тупика карьеру самого высокооплачиваемого игрока в истории Премьер-Лиги. Сульшер считает, что 30-летнему чилийцу просто нужно забить гол.

"Думаю, он очень хороший игрок. Он очень талантлив, но, конечно, существует много вещей, которые ты можешь обсудить и подправить".

"Вы видели это против "Фулхэма": когда он получает свой шанс, он резок и активно участвует в игре с мячом, отбирая его и используя всю свою энергию".

"Если он просто сможет забить этот гол, уверен, это придаст ему уверенности в себе. Именно к этому ты стремишься в периоды, когда играешь ниже своих стандартов".

"Мы понимаем, что в его лице обладаем здесь очень, очень хорошим игроком. Это как бутылка с кетчупом, который никак не выходит наружу, а затем внезапно начинает поступать в огромном количестве", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1155

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. myu99 18.02.2019 10:00 # myu99
    думаю санчес положит сегодня голешник пенсам

    (ответить)

  2. largo-winch 18.02.2019 09:58 # largo-winch
    кетчуп кончился, бутылка осталась.

    (ответить)

  3. makeewadim 18.02.2019 09:52 # makeewadim
    Мастер аналогий, пора менять область.

    (ответить)

  4. dim4ik 18.02.2019 09:51 # dim4ik
    А звуки издавать он как банка кетчупа будет?

    (ответить)

  5. osivori 18.02.2019 09:49 # osivori
    его не реанимировать, середняк

    (ответить)

  6. lahmatyj 18.02.2019 09:42 # lahmatyj
    "Вы видели это против "Фулхэма": когда он получает свой шанс, он резок и активно участвует в игре с мячом, отбирая его и используя всю свою энергию".

    Источник: http://fapl.ru/posts/68881/

    Такое себе. Ещё мы его видели в игре с ПСЖ. Ну, в смысле, на поле, говорят он был.

    (ответить)

  7. brown-ale 18.02.2019 09:31 # brown-ale
    Скорее засор унитаза.

    (ответить)

  8. knvlay 18.02.2019 09:20 # knvlay
    Мастер аналогий! Гений!

    (ответить)

  9. blackdreamer 18.02.2019 09:14 # blackdreamer
    горлум уже не знает как получить работу
    санчеса ничего не ранимирует уже
    будет сидеть доить мешок и не дуть в хуй

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: