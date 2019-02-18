Сульшер сравнил Санчеса с бутылкой кетчупа

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Алексиса Санчесу с бутылкой кетчупа, которую нужно встряхнуть, чтобы дело пошло.

В этом сезоне Санчес забил только два гола в 19 матчах за "красных дьяволов", проигрывая конкуренцию Антони Мартиалю, Маркусу Рэшфорду и Джесси Лингарду. В отличие от некоторых своих партнеров по команде, Алексис не смог преобразиться после назначения Сульшера.



Тем не менее, Оле Гуннар не теряет надежд вывести из тупика карьеру самого высокооплачиваемого игрока в истории Премьер-Лиги. Сульшер считает, что 30-летнему чилийцу просто нужно забить гол.



"Думаю, он очень хороший игрок. Он очень талантлив, но, конечно, существует много вещей, которые ты можешь обсудить и подправить".



"Вы видели это против "Фулхэма": когда он получает свой шанс, он резок и активно участвует в игре с мячом, отбирая его и используя всю свою энергию".



"Если он просто сможет забить этот гол, уверен, это придаст ему уверенности в себе. Именно к этому ты стремишься в периоды, когда играешь ниже своих стандартов".



"Мы понимаем, что в его лице обладаем здесь очень, очень хорошим игроком. Это как бутылка с кетчупом, который никак не выходит наружу, а затем внезапно начинает поступать в огромном количестве", — цитирует Сульшера Sky Sports.