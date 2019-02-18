Сульшер сравнил Санчеса с бутылкой кетчупа
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Алексиса Санчесу с бутылкой кетчупа, которую нужно встряхнуть, чтобы дело пошло.
В этом сезоне Санчес забил только два гола в 19 матчах за "красных дьяволов", проигрывая конкуренцию Антони Мартиалю, Маркусу Рэшфорду и Джесси Лингарду. В отличие от некоторых своих партнеров по команде, Алексис не смог преобразиться после назначения Сульшера.
Тем не менее, Оле Гуннар не теряет надежд вывести из тупика карьеру самого высокооплачиваемого игрока в истории Премьер-Лиги. Сульшер считает, что 30-летнему чилийцу просто нужно забить гол.
"Думаю, он очень хороший игрок. Он очень талантлив, но, конечно, существует много вещей, которые ты можешь обсудить и подправить".
"Вы видели это против "Фулхэма": когда он получает свой шанс, он резок и активно участвует в игре с мячом, отбирая его и используя всю свою энергию".
"Если он просто сможет забить этот гол, уверен, это придаст ему уверенности в себе. Именно к этому ты стремишься в периоды, когда играешь ниже своих стандартов".
"Мы понимаем, что в его лице обладаем здесь очень, очень хорошим игроком. Это как бутылка с кетчупом, который никак не выходит наружу, а затем внезапно начинает поступать в огромном количестве", — цитирует Сульшера Sky Sports.
18.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
думаю санчес положит сегодня голешник пенсам
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кетчуп кончился, бутылка осталась.
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Мастер аналогий, пора менять область.
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А звуки издавать он как банка кетчупа будет?
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его не реанимировать, середняк
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"Вы видели это против "Фулхэма": когда он получает свой шанс, он резок и активно участвует в игре с мячом, отбирая его и используя всю свою энергию".
Источник: http://fapl.ru/posts/68881/
Такое себе. Ещё мы его видели в игре с ПСЖ. Ну, в смысле, на поле, говорят он был.
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Скорее засор унитаза.
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Мастер аналогий! Гений!
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горлум уже не знает как получить работу
санчеса ничего не ранимирует уже
будет сидеть доить мешок и не дуть в хуй
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