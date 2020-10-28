Моуриньо сравнил голевую засуху Лукаку с кетчупом
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сравнил голевую засуху своего нападающего Ромелу Лукаку с бутылкой кетчупа.
К противостоянию со своим бывшим клубом "Эвертоном" в воскресенье Лукаку подходит с одной их худших серий в своей карьере — восемь матчей без голов с учетом всех соревнований. Однако Моуриньо не переживает на этот счет и верит, что вскоре бельгийца прорвет.
"Кажется, один из лучших бомбардиров в истории футбола произнес забавные слова на этот счет. Я имею ввиду Криштиану Роналду, который говорил, что это как бутылка с кетчупом, которую нужно встряхнуть. И тогда голы будут идти, идти и идти".
"Убежден, так будет и с Лукаку, но реальность такова, что в данный момент он не забивает. Однако важно не только забивать, но и получать удовольствие от своей игры. Думаю, проблема в этом".
"Тем не менее, он хороший игрок, и я думаю, лучший способ прервать эту серию — просто продолжать упорно трудиться", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
28.10.2018 11:00
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Последние комментарии:
Мората и Лукака - два говна
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очень хороший игрок, но среднего уровня
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Лукаку больше похож на застывший холодец.
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Тут будет уместнее сравнение с запором, при котором необходима хорошая клизма, чтобы прорвало. Причём, в отношении всей команды, а может быть и клуба в целом.
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"Shaken, not stirred".
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...смешать но не взбалтывать!
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