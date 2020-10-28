Моуриньо сравнил голевую засуху Лукаку с кетчупом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сравнил голевую засуху своего нападающего Ромелу Лукаку с бутылкой кетчупа.

К противостоянию со своим бывшим клубом "Эвертоном" в воскресенье Лукаку подходит с одной их худших серий в своей карьере — восемь матчей без голов с учетом всех соревнований. Однако Моуриньо не переживает на этот счет и верит, что вскоре бельгийца прорвет.



"Кажется, один из лучших бомбардиров в истории футбола произнес забавные слова на этот счет. Я имею ввиду Криштиану Роналду, который говорил, что это как бутылка с кетчупом, которую нужно встряхнуть. И тогда голы будут идти, идти и идти".



"Убежден, так будет и с Лукаку, но реальность такова, что в данный момент он не забивает. Однако важно не только забивать, но и получать удовольствие от своей игры. Думаю, проблема в этом".



"Тем не менее, он хороший игрок, и я думаю, лучший способ прервать эту серию — просто продолжать упорно трудиться", — цитирует Моуриньо Sky Sports.