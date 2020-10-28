Моуриньо сравнил голевую засуху Лукаку с кетчупом

Ромелу Лукаку Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сравнил голевую засуху своего нападающего Ромелу Лукаку с бутылкой кетчупа.

К противостоянию со своим бывшим клубом "Эвертоном" в воскресенье Лукаку подходит с одной их худших серий в своей карьере — восемь матчей без голов с учетом всех соревнований. Однако Моуриньо не переживает на этот счет и верит, что вскоре бельгийца прорвет.

"Кажется, один из лучших бомбардиров в истории футбола произнес забавные слова на этот счет. Я имею ввиду Криштиану Роналду, который говорил, что это как бутылка с кетчупом, которую нужно встряхнуть. И тогда голы будут идти, идти и идти".

"Убежден, так будет и с Лукаку, но реальность такова, что в данный момент он не забивает. Однако важно не только забивать, но и получать удовольствие от своей игры. Думаю, проблема в этом".

"Тем не менее, он хороший игрок, и я думаю, лучший способ прервать эту серию — просто продолжать упорно трудиться", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2018 11:00

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  1. yela 28.10.2018 11:38 # yela
    Мората и Лукака - два говна

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  2. osivori 28.10.2018 11:37 # osivori
    очень хороший игрок, но среднего уровня

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  3. brown-ale 28.10.2018 11:25 # brown-ale
    Лукаку больше похож на застывший холодец.

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  4. sausage 28.10.2018 11:12 # sausage
    Тут будет уместнее сравнение с запором, при котором необходима хорошая клизма, чтобы прорвало. Причём, в отношении всей команды, а может быть и клуба в целом.

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  5. liverpool1892est 28.10.2018 11:04 # liverpool1892est
    "Shaken, not stirred".

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  6. liverpool1892est 28.10.2018 11:03 # liverpool1892est
    ...смешать но не взбалтывать!

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