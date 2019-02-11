Вейналдум рассказал, что сыграл против "Борнмута" с диареей

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум признался, что провел матч с "Борнмутом" в субботу, несмотря на проблемы с животом.

Именно Вейналдум на 34-й минуте субботнего матча забил гол, классно перебросив мяч через голкипера, благодаря чему "красные" одержали важнейшую победу (3:0) и реабилитировались за два ничейных результата подряд, а сам Джорджиньо был признан лучшим игроком встречи.



При этом участие 28-летнего голландца в матче было под большим вопросом. Сперва Вейналдума беспокоило колено, из-за которого он не сыграл с "Вест Хэмом", а затем Джорджиньо столкнулся с побочным эффектом лекарственных препаратов.



"В четверг вечером я принял таблетку, что прописал доктор, для моего колена. В качестве побочного эффекта эта таблетка могла вызывать боли в животе. Я принял ее, и боль действительно появилась, хотя я знал, что это от таблетки. В конце концов меня стало рвать, и каждому было немного страшно. Я не тренировался в пятницу и не ночевал в отеле, потому что они думали, что я могу заразить других игроков".



"Тренер позвонил мне и спросил, смогу ли я сыграть. Я ответил, что я максимально позитивен насчет этого. Но утром я все еще чувствовал слабость, и меня беспокоила диарея. Таблетки очень помогли, но после свистка на перерыв мне пришлось быстро рвануть в туалет. Я даже подумал в тот момент: "О, нет". Однако я успел добежать и сделал дело!" — цитирует Вейналдума The Guardian.