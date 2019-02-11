Вейналдум рассказал, что сыграл против "Борнмута" с диареей

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум признался, что провел матч с "Борнмутом" в субботу, несмотря на проблемы с животом.

Именно Вейналдум на 34-й минуте субботнего матча забил гол, классно перебросив мяч через голкипера, благодаря чему "красные" одержали важнейшую победу (3:0) и реабилитировались за два ничейных результата подряд, а сам Джорджиньо был признан лучшим игроком встречи.

При этом участие 28-летнего голландца в матче было под большим вопросом. Сперва Вейналдума беспокоило колено, из-за которого он не сыграл с "Вест Хэмом", а затем Джорджиньо столкнулся с побочным эффектом лекарственных препаратов.

"В четверг вечером я принял таблетку, что прописал доктор, для моего колена. В качестве побочного эффекта эта таблетка могла вызывать боли в животе. Я принял ее, и боль действительно появилась, хотя я знал, что это от таблетки. В конце концов меня стало рвать, и каждому было немного страшно. Я не тренировался в пятницу и не ночевал в отеле, потому что они думали, что я могу заразить других игроков".

"Тренер позвонил мне и спросил, смогу ли я сыграть. Я ответил, что я максимально позитивен насчет этого. Но утром я все еще чувствовал слабость, и меня беспокоила диарея. Таблетки очень помогли, но после свистка на перерыв мне пришлось быстро рвануть в туалет. Я даже подумал в тот момент: "О, нет". Однако я успел добежать и сделал дело!" — цитирует Вейналдума The Guardian.


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. makaku 11.02.2019 09:12 # makaku
    Ахахаха жиза ска

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  2. rap-woiska 11.02.2019 09:09 # rap-woiska
    В конце концов меня стало рвать, и каждому было немного страшно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68732/

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  3. oldsky 11.02.2019 09:07 # oldsky
    Да что этот нигер себе позволяет?

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  4. akadam 11.02.2019 09:02 # akadam
    Ахахах! Кто ж такое озвучивает?

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  5. keane16 11.02.2019 09:01 # keane16
    Поэтому и лупанул так, чтоб просраться?)

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