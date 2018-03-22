Вейналдум рассказал о "жесткой диарее"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум объяснил причину своего отсутствия на протяжении почти целого месяца. Игрок сборной Голландии стал жертвой "жесткой диареи".

В этом сезоне Премьер-Лиги 27-летний голландец сыграл 26 матчей, но отрезок с середины февраля по начало марта пропустил. По словам Вейналдума, он не был травмирован, а подвергся инфекции, которая привела к упадку формы и потере нескольких килограммов веса.



"Меня сразила жесткая инфекция, из-за которой я потерял вес".



"Однажды я проснулся ночью из-за диареи. На следующее утро я позвонил доктору и спросил, могу ли я приехать в клуб. Позже живот вновь напомнил о себе, и доктор немедленно отправил меня домой. Он опасался, что я могу заразить других игроков".



"Это длилось на протяжении двух недель. Спустя пять дней у меня взяли кровь, но анализ ничего не показал. Бактерию удалось обнаружить лишь после исследования моего кала".



"Я был слаб после антибиотиков, но затем мое состояние улучшилось. Мне пришлось упорно поработать над возвращением в форму. Я действительно упорно трудился, но в субботу заметил, что все еще должен войти в ритм. Я чувствую себя лучше, но пока не вернулся в свою форму до болезни", — сообщил Вейналдум De Telegraaf.