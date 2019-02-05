Клопп назвал две причины, почему "Ливерпуль" потерял очки против "Вест Хэма"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил потерю очков в выездном противостоянии с "Вест Хэмом" обилием травм и "странным" судейством.

Открыть счет на 22-й минуте матча против "молотобойцев" подопечным Клоппа удалось благодаря ошибке лайнсмена, который прозевал явный офсайд у Джейма Милнера, автора результативной передачи на Садио Мане.



Юрген подозревает, что весь второй тайм рефери Кевин Френд слегка подсуживал домашней команде, пытаясь реабилитироваться за грубейший ляп своей бригады. Также Клопп сетует на эпидемию травм.



"Мы имели хорошие моменты, играли через фланги и забили гол, который, как мне теперь сказали, был забит из офсайда. Это немного объясняет второй тайм, потому что, думаю, в перерыве рефери узнал о своей ошибке".



"Он совершенно точно узнал об этом в перерыве, и затем вы увидели кучу странных ситуаций. Это были не определяющие моменты, но просто нарушающие ритм игры моменты. Естественно, нам это не помогло".



"Если бы я совершил ошибку в первом тайме, чисто по человечески я бы не захотел усугублять свое положение".



"Конечно, это была не лучшая наша игра, и нам противостоял сложный соперник. Это заслуженная ничья, и мы принимаем результат. Посмотрим, на кого мы сможем рассчитывать на выходных".



"Мы вынужденно сыграли по другой схеме, потому что относительно последней тренировки нам пришлось сделать три перестановки. Это не идет на пользу ритму".



"Мы сдерживали соперника, за исключением стандартов. Соперник очень силен в этом элементе игры, поэтому после трех вынужденных перестановок нам пришлось тяжело", — сообщил Клопп Sky Sports.