Пюэль: "Ван Дейк — лучший защитник в мире"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим защитником в мире.

В случае победы над командой Пюэля в среду вечером "красные" смогут увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков и приблизиться к своему первому титулу за 29 последних лет.



Залогом успешного выступления "Ливерпуля" в этом сезоне является надежная оборона — только 13 пропущенных мячей в 23 матчах — и заслуга Ван Дейка в этом огромна. Пюэль восхищается игрой Виргила, которого он знает еще по совместной работе в "Саутгемптоне".



"Когда я пришел в "Саутгемптон", он, конечно, был хорошим игроком, и уже тогда я говорил, что для меня он является лучшим защитником в мире. Однако тогда он находился в зоне комфорта".



"Трансфер в "Ливерпуль" позволил ему выйти на новый уровень. Он великолепный игрок. Мое мнение о нем не изменилось, когда он перебрался в "Ливерпуль".



"Он обладает силой, мощью, скоростью, техникой и может без проблем играть под давлением. В "Саутгемптоне" он был лучшим защитником в мире, и я думаю, в "Ливерпуле" он подтвердил свой статус", — цитирует Пюэля Sky Sports.