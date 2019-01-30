Пюэль: "Ван Дейк — лучший защитник в мире"
Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим защитником в мире.
В случае победы над командой Пюэля в среду вечером "красные" смогут увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков и приблизиться к своему первому титулу за 29 последних лет.
Залогом успешного выступления "Ливерпуля" в этом сезоне является надежная оборона — только 13 пропущенных мячей в 23 матчах — и заслуга Ван Дейка в этом огромна. Пюэль восхищается игрой Виргила, которого он знает еще по совместной работе в "Саутгемптоне".
"Когда я пришел в "Саутгемптон", он, конечно, был хорошим игроком, и уже тогда я говорил, что для меня он является лучшим защитником в мире. Однако тогда он находился в зоне комфорта".
"Трансфер в "Ливерпуль" позволил ему выйти на новый уровень. Он великолепный игрок. Мое мнение о нем не изменилось, когда он перебрался в "Ливерпуль".
"Он обладает силой, мощью, скоростью, техникой и может без проблем играть под давлением. В "Саутгемптоне" он был лучшим защитником в мире, и я думаю, в "Ливерпуле" он подтвердил свой статус", — цитирует Пюэля Sky Sports.
30.01.2019 14:00
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Последние комментарии:
Усыпляет бдительность сука.
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Пике с Рамосом ещё не заканчивали карьеру. его потолок Варан какой-нибудь, даж до Кьеллини, когда тот в форме, далеко.
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Ну понятное дело, если даже с ловренами не пропускают по 2 мяча от всяких крошечных клубов.
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да не, Давид Луиз и побыстрее и пасы получше выдаёт..что для результата в атаке приносит немалый КПД.
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Спасибо, кэп)
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Даже назвать некого. Кулибали, но у него нет паса, да и не ясно как он покажет себя в топ чемпе на дистанции.
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Пьаэуль явно что-то употребляет
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Нафиг не надо ваши хвалестики в адрес Вирджила)
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столько чести будущему капитану Ливерпуля.
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Все уже поняли)
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