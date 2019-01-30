Пюэль: "Ван Дейк — лучший защитник в мире"

Виргил Ван Дейк Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим защитником в мире.

В случае победы над командой Пюэля в среду вечером "красные" смогут увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков и приблизиться к своему первому титулу за 29 последних лет.

Залогом успешного выступления "Ливерпуля" в этом сезоне является надежная оборона — только 13 пропущенных мячей в 23 матчах — и заслуга Ван Дейка в этом огромна. Пюэль восхищается игрой Виргила, которого он знает еще по совместной работе в "Саутгемптоне".

"Когда я пришел в "Саутгемптон", он, конечно, был хорошим игроком, и уже тогда я говорил, что для меня он является лучшим защитником в мире. Однако тогда он находился в зоне комфорта".

"Трансфер в "Ливерпуль" позволил ему выйти на новый уровень. Он великолепный игрок. Мое мнение о нем не изменилось, когда он перебрался в "Ливерпуль".

"Он обладает силой, мощью, скоростью, техникой и может без проблем играть под давлением. В "Саутгемптоне" он был лучшим защитником в мире, и я думаю, в "Ливерпуле" он подтвердил свой статус", — цитирует Пюэля Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Пюэль

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 30.01.2019 15:25 # girasimus
    Усыпляет бдительность сука.

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  2. alexomck 30.01.2019 15:08 # alexomck
    Пике с Рамосом ещё не заканчивали карьеру. его потолок Варан какой-нибудь, даж до Кьеллини, когда тот в форме, далеко.

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  3. xin 30.01.2019 14:44 # xin
    Ну понятное дело, если даже с ловренами не пропускают по 2 мяча от всяких крошечных клубов.

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  4. gidro-met 30.01.2019 14:37 # gidro-met
    да не, Давид Луиз и побыстрее и пасы получше выдаёт..что для результата в атаке приносит немалый КПД.

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  5. vertigo-92 30.01.2019 14:24 # vertigo-92
    Спасибо, кэп)

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  6. silva77 30.01.2019 14:20 # silva77
    уахаахахахахахахахахаххахахахахаххахахахахаххахахахахаххахахахаххаахахахахахахахахахахаххахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххааххахахааххахаахахаххахахахахахахахахахахаахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахаахахахахах

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  7. vyrentz 30.01.2019 14:17 # vyrentz
    Даже назвать некого. Кулибали, но у него нет паса, да и не ясно как он покажет себя в топ чемпе на дистанции.

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  8. smokekush 30.01.2019 14:09 # smokekush
    Пьаэуль явно что-то употребляет

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  9. liverpool-95 30.01.2019 14:07 # liverpool-95
    Нафиг не надо ваши хвалестики в адрес Вирджила)

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  10. pistolero-lfc 30.01.2019 14:07 # pistolero-lfc
    столько чести будущему капитану Ливерпуля.

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  11. firmino9 30.01.2019 14:06 # firmino9
    Все уже поняли)

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