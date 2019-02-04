Инс: "Ван Дейк может стать своим Кантона для "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Пол Инс считает, что защитник Виргил Ван Дейк может стать своим Эриком Кантона для мерсисайдцев.

В 1993 году именно Кантона, приглашенный из "Лидса", помог "Юнайтед" прервать затянувшееся ожидание чемпионского титула.

Инс, который поиграет за "Юнайтед" и "Ливерпуль", считает, что Ван Дейк способен оказать похожий эффект и помочь "красным" завоевать их первый титул за 29 последних лет.

"Когда мы пригласили Эрика Кантона, он стал словно последним элементом в нашем пазле. Когда он впервые зашел в раздевалку, мы увидел большого человека, большую личность, и его настрой соответствовал нашему настрою. Он обладал волей, чтобы выигрывать титулы, и хотел быть успешным".

"Можно ли сказать, что Виргл Ван Дейк является игроком той же категории? Они также купили нового голкипера, который хорошо играет, но я смотрю на Ван Дейка и вижу того, кто делает остальных игроков возле себя лучше".

"С ним "Ливерпуль" выглядит грозно. Так было и с нами. Команды боятся, когда их ждет матч против тебя".

"Люди смотрят на календарь и восклицают: "О, Боже! Нас ждет "Ливерпуль" на следующей неделе". Эта команда обладает соответствующим качеством, и это хорошее качество, когда ты сражаешься за титул", — сообщил Инс The Times.


Метки Ван Дейк, Инс, Кантона, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 04.02.2019 22:22 # frisby
    Кантона это тот посредственный актер лягушатник?

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  2. silva77 04.02.2019 22:20 # silva77
    Надоел этот Наемник https://imgur.com/HpmX80C

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  3. yela 04.02.2019 22:16 # yela
    Что-то он в последнее время пиздит много

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  4. ccchelsea 04.02.2019 22:13 # ccchelsea
    Уже новым Кантона блять. До чего же эти "эксперты" ебонутые.

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  5. xin 04.02.2019 22:03 # xin
    Влетит ногами в лысого физрука

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