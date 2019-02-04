Инс: "Ван Дейк может стать своим Кантона для "Ливерпуля"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Пол Инс считает, что защитник Виргил Ван Дейк может стать своим Эриком Кантона для мерсисайдцев.

В 1993 году именно Кантона, приглашенный из "Лидса", помог "Юнайтед" прервать затянувшееся ожидание чемпионского титула.



Инс, который поиграет за "Юнайтед" и "Ливерпуль", считает, что Ван Дейк способен оказать похожий эффект и помочь "красным" завоевать их первый титул за 29 последних лет.



"Когда мы пригласили Эрика Кантона, он стал словно последним элементом в нашем пазле. Когда он впервые зашел в раздевалку, мы увидел большого человека, большую личность, и его настрой соответствовал нашему настрою. Он обладал волей, чтобы выигрывать титулы, и хотел быть успешным".



"Можно ли сказать, что Виргл Ван Дейк является игроком той же категории? Они также купили нового голкипера, который хорошо играет, но я смотрю на Ван Дейка и вижу того, кто делает остальных игроков возле себя лучше".



"С ним "Ливерпуль" выглядит грозно. Так было и с нами. Команды боятся, когда их ждет матч против тебя".



"Люди смотрят на календарь и восклицают: "О, Боже! Нас ждет "Ливерпуль" на следующей неделе". Эта команда обладает соответствующим качеством, и это хорошее качество, когда ты сражаешься за титул", — сообщил Инс The Times.