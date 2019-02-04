Инс: "Ван Дейк может стать своим Кантона для "Ливерпуля"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Пол Инс считает, что защитник Виргил Ван Дейк может стать своим Эриком Кантона для мерсисайдцев.
В 1993 году именно Кантона, приглашенный из "Лидса", помог "Юнайтед" прервать затянувшееся ожидание чемпионского титула.
Инс, который поиграет за "Юнайтед" и "Ливерпуль", считает, что Ван Дейк способен оказать похожий эффект и помочь "красным" завоевать их первый титул за 29 последних лет.
"Когда мы пригласили Эрика Кантона, он стал словно последним элементом в нашем пазле. Когда он впервые зашел в раздевалку, мы увидел большого человека, большую личность, и его настрой соответствовал нашему настрою. Он обладал волей, чтобы выигрывать титулы, и хотел быть успешным".
"Можно ли сказать, что Виргл Ван Дейк является игроком той же категории? Они также купили нового голкипера, который хорошо играет, но я смотрю на Ван Дейка и вижу того, кто делает остальных игроков возле себя лучше".
"С ним "Ливерпуль" выглядит грозно. Так было и с нами. Команды боятся, когда их ждет матч против тебя".
"Люди смотрят на календарь и восклицают: "О, Боже! Нас ждет "Ливерпуль" на следующей неделе". Эта команда обладает соответствующим качеством, и это хорошее качество, когда ты сражаешься за титул", — сообщил Инс The Times.
04.02.2019 22:00
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Последние комментарии:
Кантона это тот посредственный актер лягушатник?
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Надоел этот Наемник https://imgur.com/HpmX80C
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Что-то он в последнее время пиздит много
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Уже новым Кантона блять. До чего же эти "эксперты" ебонутые.
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Влетит ногами в лысого физрука
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