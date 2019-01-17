Моуриньо упрекнул "Юнайтед" в плохом управлении

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упрекнул свой бывший клуб в плохом управлении, из-за чего он не смог погасить бунт игроков.

Раскол в раздевалке и потеря ключевыми игроками веры в Моуриньо стали одной из главных причин, почему в прошлом месяце "красные дьяволы" уволили Жозе.



Португальский специалист винит в этом исполнительного директора Эда Вудворда, который не смог создать нормальную систему управления клуба, где каждый бы занимался своим делом.



"Мы живем уже не в то время, когда тренер обладает достаточной властью, чтобы воспитывать игроков и иногда вступать в конфронтацию с теми, кто не ведет себя профессионально. В наши дни тренеру нужна структура".



"Клуб должен обладает владельцем или президентом, исполнительным директором, спортивным директором, и только потом идет тренер. Такая структура сможет справиться со всеми проблемами, которые возникают в наше время".



"Поэтому, на мой взгляд, клуб должен быть очень хорошо организован, чтобы разбираться в такого рода ситуациях, когда тренер — это просто тренер, а не человек, который пытается поддерживать дисциплину или воспитывать игроков".



"Я навсегда запомнил фразу, которую однажды произнес сэр Алекс Фергюсон: "В день, когда игрок станет важнее клуба, моей ноги здесь больше не будет".



"Поэтому я думаю, в отношениях между игроками и тренером должен быть определенный баланс. Тренер для того, чтобы тренировать их. Тренер не для того, чтобы поддерживать дисциплину любой ценой".



"Клубу нужна структура, и эта структура должна защищать тренера, а игроки должны чувствовать, что каждый занимается своим делом, и они никогда не будут иметь больше власти, что позволено", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.