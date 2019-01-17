Моуриньо упрекнул "Юнайтед" в плохом управлении
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упрекнул свой бывший клуб в плохом управлении, из-за чего он не смог погасить бунт игроков.
Раскол в раздевалке и потеря ключевыми игроками веры в Моуриньо стали одной из главных причин, почему в прошлом месяце "красные дьяволы" уволили Жозе.
Португальский специалист винит в этом исполнительного директора Эда Вудворда, который не смог создать нормальную систему управления клуба, где каждый бы занимался своим делом.
"Мы живем уже не в то время, когда тренер обладает достаточной властью, чтобы воспитывать игроков и иногда вступать в конфронтацию с теми, кто не ведет себя профессионально. В наши дни тренеру нужна структура".
"Клуб должен обладает владельцем или президентом, исполнительным директором, спортивным директором, и только потом идет тренер. Такая структура сможет справиться со всеми проблемами, которые возникают в наше время".
"Поэтому, на мой взгляд, клуб должен быть очень хорошо организован, чтобы разбираться в такого рода ситуациях, когда тренер — это просто тренер, а не человек, который пытается поддерживать дисциплину или воспитывать игроков".
"Я навсегда запомнил фразу, которую однажды произнес сэр Алекс Фергюсон: "В день, когда игрок станет важнее клуба, моей ноги здесь больше не будет".
"Поэтому я думаю, в отношениях между игроками и тренером должен быть определенный баланс. Тренер для того, чтобы тренировать их. Тренер не для того, чтобы поддерживать дисциплину любой ценой".
"Клубу нужна структура, и эта структура должна защищать тренера, а игроки должны чувствовать, что каждый занимается своим делом, и они никогда не будут иметь больше власти, что позволено", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.
17.01.2019 22:20
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Последние комментарии:
Моуриньо ака "не критикующий свои бывшие клубы и своих игроков". Какой же он конченный. Счастье, что избавились от него.
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В Челси у него все виноват, в МЮ виноваты. Конкуренты виноваты, что тратят больше чем он (на деле меньше). Какой же он стал мерзкий и гнилой. Раньше какая то харизма была, а теперь похож на бабку базарную. Никакого уважения к нему нет.
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"Знаю, все вы в курсе моих профессиональных принципов. Каждый раз, закрывая очередную главу, я из глубочайшего уважения не даю никаких комментариев насчет своих бывших коллег".
"Я бы тоже мог рассказать о плохом, но это не мое. До тех пор, пока я не вернусь в футбол, я считаю необходимым вести нормальную жизнь".
Источник: http://fapl.ru/posts/67504/
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Мавр всем приветы передает
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17.01.2019 21:25 #
van-der-slav
на мю гнать нельзя, а то баблишко отнимут, решил поговнить на челси
Источник: http://fapl.ru/posts/68172/#reply
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