Моуриньо обвинил "Челси" в продаже Салаха

Тренер Жозе Моуриньо обвинил свой бывший клуб "Челси" в продаже Мохамеда Салаха без учета его мнения.

Болельщики "синих" до сих пор припоминают португальскому тренеру некоторые его неудачные трансферы, включая продажу Кевина Де Брюйне и Салаха, которые впоследствии вернулись в английский футбол и проявили себя игроками топ-уровня.



Однако Моуриньо уверяет, что он не имеет никакого отношения к уходу Мохамеда со "Стэмфорд Бридж", но именно благодаря ему Салах оказался в "Челси".



"Давайте начнем с того, что насчет меня и Салаха говорится много неправды. Люди пытаются представить меня тренером, который продал Салаха. Все наоборот! Я тренер, который купил Салаха".



"Я играл против "Базеля" в Лиге Чемпионов, и Салах был ребенком в той команде. Я всегда анализирую игроков соперника, и я влюбился в этого парня".



"Я купил этого парня, я заставил клуб приобрести его. Мы уже обладали великолепными атакующими игроками, включая Эдена Азара и Виллиана, но я настоял на покупке этого парня".



"Он был просто потерявшимся ребенком в Лондоне, в новом для себя мире. Мы хотели работать с ним, делая его лучше, но он хотел играть и не хотел ждать".



"Поэтому мы отправили его в аренду в Италию, где в футболе много техники и физической борьбы. Это было хорошее место для него. Кроме того, от "Фиорентины" никто не требовал титула. Но когда клуб решил продать его, я был здесь не при чем".



"Я купил его, но не я его продал, и у меня были хорошие отношения с ним. Думаю, он не жалеет о переходе в "Челси", потому что он хорошо развивался, но был всего лишь ребенком, который хотел играть, а я не мог ему этого дать", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.