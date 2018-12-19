Моуриньо высказался насчет своего увольнения из "Юнайтед"

Жозе Моуриньо выпустил официальное заявление по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", пообещав не давать никаких комментариев из "глубочайшего уважения" к своему бывшему клубу.

Отработав на "Олд Траффорд" два с половиной года и лишь 11 месяцев назад заключив новый контракт, во вторник Моуриньо был отправлен в отставку. Жозе оставляет "Юнайтед" на шестом месте в Премьер-Лиги, в 19 очках позади лидирующего "Ливерпуля".



Забрав вещи из отели Lowry Hotel в Манчестере, где он проживал с 2016 года, и вернувшись к семье в Лондон, 55-летний португалец выпустил лаконичное заявление.



"Для меня было безмерной гордостью носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с того самого дня, как я пришел в клуб, и я верю, болельщики оценили это".



"Как и в своих предыдущих клубах, здесь мне довелось поработать с рядом удивительных людей, и я верю, что некоторые из них будут моими друзьями на всю жизнь".



"Знаю, все вы в курсе моих профессиональных принципов. Каждый раз, закрывая очередную главу, я из глубочайшего уважения не даю никаких комментариев насчет своих бывших коллег".



"Надеюсь, медиа тоже проявят уважение ко мне и позволят мне жить нормальной жизнью до тех пор, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", — гласит заявление Моуриньо.



Прогуливаясь по улицам Лондона ранее в среду, Жозе произнес еще несколько слов.



"Я всегда очень критичен к тренерам, которые покидают клуб, а затем выходят к прессе, рассказывают детали и кого-то обвиняют".



"Я бы тоже мог рассказать о плохом, но это не мое. До тех пор, пока я не вернусь в футбол, я считаю необходимым вести нормальную жизнь".



"У "Манчестер Юнайтед" есть будущее без меня, а у меня есть будущее без "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо Sky Sports.