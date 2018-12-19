Моуриньо высказался насчет своего увольнения из "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо выпустил официальное заявление по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", пообещав не давать никаких комментариев из "глубочайшего уважения" к своему бывшему клубу.

Отработав на "Олд Траффорд" два с половиной года и лишь 11 месяцев назад заключив новый контракт, во вторник Моуриньо был отправлен в отставку. Жозе оставляет "Юнайтед" на шестом месте в Премьер-Лиги, в 19 очках позади лидирующего "Ливерпуля".

Забрав вещи из отели Lowry Hotel в Манчестере, где он проживал с 2016 года, и вернувшись к семье в Лондон, 55-летний португалец выпустил лаконичное заявление.

"Для меня было безмерной гордостью носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с того самого дня, как я пришел в клуб, и я верю, болельщики оценили это".

"Как и в своих предыдущих клубах, здесь мне довелось поработать с рядом удивительных людей, и я верю, что некоторые из них будут моими друзьями на всю жизнь".

"Знаю, все вы в курсе моих профессиональных принципов. Каждый раз, закрывая очередную главу, я из глубочайшего уважения не даю никаких комментариев насчет своих бывших коллег".

"Надеюсь, медиа тоже проявят уважение ко мне и позволят мне жить нормальной жизнью до тех пор, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", — гласит заявление Моуриньо.

Прогуливаясь по улицам Лондона ранее в среду, Жозе произнес еще несколько слов.

"Я всегда очень критичен к тренерам, которые покидают клуб, а затем выходят к прессе, рассказывают детали и кого-то обвиняют".

"Я бы тоже мог рассказать о плохом, но это не мое. До тех пор, пока я не вернусь в футбол, я считаю необходимым вести нормальную жизнь".

"У "Манчестер Юнайтед" есть будущее без меня, а у меня есть будущее без "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 20:00

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  1. makeewadim 19.12.2018 20:19 # makeewadim
    "У "Манчестер Юнайтед" есть будущее без меня, а у меня есть будущее без "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо Sky Sports.

    Евангелие от Марка глава 13 стих 32

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  2. alienripley 19.12.2018 20:18 # alienripley
    руководство Манчестера полные идиоты.. изза черной крысы на борту.. который не уважает не эмблему не саму команду и даже саму игру в футбол.. оставив его в команде..
    а Жозе удачи.. никто в его способностях и не сомневается.
    великий ушел из клуба который не в футбол играет последнии годы а чисто отмывает деньги Вудворта.

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  3. blacker19 19.12.2018 20:02 # blacker19
    Как будто его подменили

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  4. mancunia-planet 19.12.2018 20:01 # mancunia-planet
    давай дасвиданья, скучать не будем)))

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