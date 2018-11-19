Старт сезона Премьер-Лиги с точки зрения статистики

В сезоне Премьер-Лиге позади 12 туров — почти треть всей дистанции. Издание Sky Sports попыталось охарактеризовать старт каждой команды с помощью одного, наиболее выделяющегося, статистического показателя.





Проблемы "Арсенала" в первом тайме



"Арсенал" является одной из двух команд Премьер-Лиги, которые еще не отправлялись на перерыв, ведя в счете. Другая — "Кардифф". Пока что "канонирам" удается компенсировать это мощной игрой во втором тайме, однако Унаи Эмери непременно должен озаботиться существующей проблемой, чтобы ворваться в топ-4.



Большое влияние Фрэйзера на игру "Борнмута"



Райан Фрэйзер является одним из самых низкорослых игроков в Премьер-Лиге, но немногие сравнятся с ним по влиянию на игру своей команды. Согласно статистике Opta, вингер создал 13 чистых голевых моментов — на четыре больше, чем кто-либо другой. Вдобавок Фрэйзер лидирует в дивизионе по количеству результативных передач — шесть. Если добавить сюда три гола Райана, то становится понятно, почему "Борнмут" так успешно выступает в этом сезоне.



"Брайтон" готов биться



Как обычно, "Брайтон" при Крисе Хьютоне показывает себя непростым соперником. "Чайки" дисциплинированно обороняются, их тяжело продавить, и они не боятся играть жестко. Пока что игроки "Борнмута" совершили 174 фола — на 25 больше любой другой команды Премьер-Лиги. При этом 40 в одиночку совершил Гленн Мюррей — на 17 больше любого другого игрока дивизиона.



Хлипкая оборона "Бернли"



На данном этапе прошлого сезона "Бернли" располагался на седьмом месте в Премьер-Лиге, пропустив только девять голов в 12 матчах. Сейчас "бордовые" лишь 15-е, позволив соперникам уже 25 раз поразить свои ворота, что является вторым худшим показателем в дивизионе. Резкое ухудшение игры в обороне стало настоящей головой болью для Шона Дайча.



"Кардифф" не хочет играть с мячом



В Премьер-Лиге хватает команд, охотно владеющих мячом. "Кардифф" — исключение. В этом сезоне подопечные Нила Уорнока совершили только 3,372 передачи — на 400 с лишним меньше, чем какая-либо другая команда. В среднем "ласточки" владеют мячом лишь 35% времени.



Саррибол в "Челси"



Маурицио Сарри обещал новый стиль футбола в "Челси", и свое слово он сдержал. В 12 первых матчах "синие" совершили 8,706 пасов — почти на 500 больше, чем какая-либо другая команда, включая "Манчестер Сити". В среднем лондонцы держат у себя мяч 67.8% времени.



Слабое начало матчей "Кристал Пэлас"



Вообще говоря, "Арсенал" — не единственная команда, слабо начинающая свои матчи. В этом сезоне в первые 30 минут своих поединков только "Кристал Пэлас" еще не забил ни одного гола. Рой Ходжсон может оказаться под давлением, если вскоре не исправит этот нюанс.



Вера Марку Силвы в молодежь



Два из трех самых молодых стартовых составов в этом сезоне Премьер-Лиги называл "Эвертон". В первом случае "ириски" были побеждены "Арсеналом" (2:0), зато во втором разгромили "Фулхэм" (3:0). В свои 20 лет Том Дэвис уже успел примерить капитанскую повязку, но и другие молодые игроки команды регулярно получают свои шансы.



Ужасный старт "Фулхэма"



Клаудио Раньери предстоит проделать большую работу, чтобы исправить ситуацию в "Фулхэме" после провального старта сезона при Славише Йокановиче. В истории Премьер-Лиги только три команды имели очков меньше после 12 туров, чем сейчас у "дачников" (5). Одна из них — "Портсмут", в итоге вылетевший в Чемпионшип всего с девятью баллами.



Застенчивый возле чужих ворот "Хаддерсфилд"



В этом сезоне "Хаддерсфилд" пока забил лишь шесть голов — меньше всех в Премьер-Лиге. Кроме того, "терьеры" — единственная команда, у которой не найдется игрока, отличившегося больше одного раз. Наконец, только "Хаддерсфилд" со стандартов забил мячей больше (3), чем с игры (2). Оставшийся результативный удар — это автогол.



Красная полоса "Лестера"



Дисциплина стала ахиллесовой пятой "Лестера" в этом сезоне. "Лисы" схлопотали уже три красных карточки — больше всех в Премьер-Лиге. Джейми Варди был удален уже в первом матче сезона, а затем дважды изгонялся с поля Уэс Морган.







Лучший старт "Ливерпуля" в эру Премьер-Лиги



Девять побед и три ничьи в 12 первых матчах — лучше "Ливерпуль" еще никогда не стартовал в Премьер-Лиге. В сезоне 2002/03 у "красных" тоже было 30 очков на данной стадии сезона, но эта компания имеет преимущество в виде лучшей разницы мячей — плюс 18. Но даже с такой формой "Ливерпуль" только второй.



Сильная оборона "Манчестер Сити"



Три команды Премьер-Лиги — "Фулхэм" (31), "Бернли" (25) и "Кардифф (25) — пропустили в этом сезоне голов больше, чем по воротам голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона было нанесено ударов. В прошлой кампании "горожане" высоко задрали планку, но статистика показывает, что обороняться они стали еще лучше. При этом возле чужих ворот подопечные Хосепа Гвардиолы все так же убийственны.



Отрицательная разница мячей "Манчестер Юнайтед"



Проиграв в дерби "Манчестер Сити" со счетом 3:1, "Манчестер Юнайтед" впервые с сезона 1977/78 оказался с отрицательной разницей мячей (-1) после 12 туров. С таким дисбалансом забитых и пропущенных невозможно рассчитывать на место в топ-4.



"Ньюкасл" предпочитает играть надежно



Несмотря на все окружающие обстоятельства, Рафаэль Бенитес продолжает удерживать голову "Ньюкасла" над поверхностью воды. Правда, это происходит не без ущерба для зрелищности. В матчах с участием "сорок" было забито только 24 гола — меньше, чем с участием какой-либо другой команды. Кроме того, "Ньюкасл" уже трижды сыграл на 0:0.



Беззубость "Саутгемптона"



В этом сезоне "Саутгемптон" нанес 173 удара и забил лишь восемь голов. Конвертация в 4.6% является худшим показателем в Премьер-Лиге, и это объясняет, почему "святые" обитают вблизи зоны вылета.



Ротация в "Тоттенхэме"



В этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" задействовал уже 24 игроков — больше, чем какая-либо другая команда дивизиона. Постоянные перестановки не оказывают негативного влияния на результаты — девять побед в 12 первых матчах — и позволяют футболистам оставаться свежими.



Высокий прессинг "Уотфорда"



Первый полный сезон Хави Грасии в "Уотфорде" складывается очень прилично благодаря правильно выбранной тактике. Согласно статистике, "шершни" совершили 65 высоких перехватов, и 13 из них завершились ударами — по обоим показателям "Уотфорд" лучший в Премьер-Лиге.



Уязвимый "Вест Хэм"



"Вест Хэм" недосчитался больше всех в дивизионе очков, ведя в счете по ходу своих матчей. Последний раз это случилось против "Лестера", когда "лисы" избежали поражения на 89-й минуте. Мануэлю Пеллегрини определенно нужно добавить стойкости своей команде.



Стабильность — ключ для "Вулверхэмптона"



На старте сезона Нуну Эшпириту Санту пытается максимально сохранить баланс своей команды, задействовав лишь 17 игроков — на два меньше, чем кто-либо другой. Изменения в стартовом составе "волков" очень редки и ограничены.



По материалам Sky Sports