Сарри: "Я ближе всего к Клоппу по футбольной философии"

Юрген Клопп и Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что по своей философии футбола он больше всего похож на Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Сарри заставил команду играть в привлекательный атакующий футбол, который заметно контрастирует с тем, что было при его предшественниках Антонио Конте и Жозе Моуриньо.

В интервью Gazzetta dello Sport Сарри рассказал, что думает о некоторых из своих коллег по Премьер-Лиге, назвав ближайшего к себе по взглядам на игру.

"С точки зрения философии, я чувствую себя ближе всего к Клоппу". Наша беседа у бровки это подтверждает".

"Что касается Моуриньо, то он обладает выдающимися человеческими качествами. Он произвел на меня огромное впечатление в день нашего матча на "Стэмфорд Бридж", когда случился этот инцидент с моим ассистентом. О нем как о профессионале не нужно лишних слов: он выигрывал все и везде".

"Унаи Эмери очень грамотен и является превосходным профессионалом. Организация игры в атаке при его футболе всегда на высочайшем уровне", — сообщил Сарри.



Метки Клопп, Ливерпуль, Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 19.11.2018 18:39 # vyrentz
    если бы у него еще и нап был в щелси, ваще опасно было бы

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  2. slash-lfc 19.11.2018 18:31 # slash-lfc
    Признал, что Клопп-топ и > всех кроме Лысого.

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  3. rap-woiska 19.11.2018 18:23 # rap-woiska
    ну прально, безтрофейник к безтрофейнику тянется

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  4. kolyandr 19.11.2018 18:12 # kolyandr
    ща у всех членсоидов диссонанс будет

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  5. toha-bludsikir 19.11.2018 18:07 # toha-bludsikir
    Михайло ахуел? Сарри такой хуйни не мог сказать.

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