Фернандеш вдохновил МЮ на разгром "Лестера"

Бруну Фернандеш Гол и две результативные передачи Бруну Фернандеша обеспечили "Манчестер Юнайтед" победу 0:3 в гостях у "Лестера".

Наставник "лис" Рууд Ван Нистелрой доверился тем же 11 футболистам, что начинали проигранный матч против "Челси" в прошлый уикенд (1:0).

В старт "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Мануэль Угарте и Кристиан Эриксен, заменив Патрика Доргу, Каземиро и Джошуа Зиркзее.

Матч на "Кинг Пауэр" начался с отраженного Андре Онана удара Джейми Варди. А вот следующего опасного момента пришлось ждать до 23-й минуты, когда Эриксен с боковой линии штрафной закрутил мяч в дальнюю штангу.

Свой второй шанс "Юнайтед" использовал. На 28-й минуте Расмус Хейлунд ворвался в штрафную по правому краю и, не встретив особого сопротивления со стороны защитника, поразил низом дальний угол ворот — 0:1.

Ближе к перерыву "Лестер" активизировался и пару раз показал зубы, но реально рассчитывать на ответный гол не мог.

Начало второго тайма оказалось омрачено травмой Эйден Хевена. Вместо унесенного с поля на носилках игрока вышел Тоби Колльер.

На 57-й минуте Алехандро Гарначо резко ушел от защитника на краю штрафной, переложил мяч под левую ногу и поразил ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.

Спустя 10 минут Гарначо все же добился своего. Бруну Фернандеш со второй попытки сделал короткую передачу в штрафную, а Алехандро в касание поразил нижний угол ворот — 0:2.

На 75-й минуте появившийся со скамейки Факундо Буонанотте должен был отыграть один гол, однако под удар соперника с убойной позиции бросился Маттейс Де Лигт.

В остатке матча хозяева не переставали стараться, но лишь пропустили третий гол. На последней минуте основного времени набравший форму Фернандеш пробил в касание с подступов к штрафной — 0:3.

"Юнайтед", как кажется, начинает нащупывать свою игру при Рубене Амориме. "Дьяволы" одержали уверенную победу, несмотря на матч Лиги Европы против "Реал Сосьедад" посреди недели.

"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2025 00:00

Количество просмотров Просмотров: 432

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.03.2025 00:35 # thegodfather
    Мю чёт разошёлся.

    Боюсь к концу сезона челси мю примерно на одном уровне закончат в таблице (

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  2. narcot 17.03.2025 00:25 # narcot
    "Юнайтед", как кажется, начинает нащупывать свою игру при Рубене Амориме. "Дьяволы" одержали уверенную победу, несмотря на матч Лиги Европы против "Реал Сосьедад" посреди недели.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113660/


    а ливерхуй ноет про игру с псг))) ублюдки))))

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  3. zheka000000 17.03.2025 00:16 # zheka000000
    xG: 1.17 : 0.78
    подытожу: 6ляди отскочили

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  4. high-malvern 17.03.2025 00:15 # high-malvern
    Гимараеш плачет от счастья, а портовые обрыганы от горя.

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  5. slush-lfc 17.03.2025 00:15 # slush-lfc
    Аріночку нагнути рачком, розсунути попочку, щоб пісечка прочинилася, поводити шорстким язичком, щоб намокла дірочка, а потім розтягувати її стояком, тримаючи солоденьку за волосся.

    (c) Сергій Хованських

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  6. stepfather 17.03.2025 00:03 # stepfather
    Я здесь дорогие мои

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