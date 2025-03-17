Фернандеш вдохновил МЮ на разгром "Лестера"

Гол и две результативные передачи Бруну Фернандеша обеспечили "Манчестер Юнайтед" победу 0:3 в гостях у "Лестера".

Наставник "лис" Рууд Ван Нистелрой доверился тем же 11 футболистам, что начинали проигранный матч против "Челси" в прошлый уикенд (1:0).



В старт "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Мануэль Угарте и Кристиан Эриксен, заменив Патрика Доргу, Каземиро и Джошуа Зиркзее.



Матч на "Кинг Пауэр" начался с отраженного Андре Онана удара Джейми Варди. А вот следующего опасного момента пришлось ждать до 23-й минуты, когда Эриксен с боковой линии штрафной закрутил мяч в дальнюю штангу.



Свой второй шанс "Юнайтед" использовал. На 28-й минуте Расмус Хейлунд ворвался в штрафную по правому краю и, не встретив особого сопротивления со стороны защитника, поразил низом дальний угол ворот — 0:1.



Ближе к перерыву "Лестер" активизировался и пару раз показал зубы, но реально рассчитывать на ответный гол не мог.



Начало второго тайма оказалось омрачено травмой Эйден Хевена. Вместо унесенного с поля на носилках игрока вышел Тоби Колльер.



На 57-й минуте Алехандро Гарначо резко ушел от защитника на краю штрафной, переложил мяч под левую ногу и поразил ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.



Спустя 10 минут Гарначо все же добился своего. Бруну Фернандеш со второй попытки сделал короткую передачу в штрафную, а Алехандро в касание поразил нижний угол ворот — 0:2.



На 75-й минуте появившийся со скамейки Факундо Буонанотте должен был отыграть один гол, однако под удар соперника с убойной позиции бросился Маттейс Де Лигт.



В остатке матча хозяева не переставали стараться, но лишь пропустили третий гол. На последней минуте основного времени набравший форму Фернандеш пробил в касание с подступов к штрафной — 0:3.



"Юнайтед", как кажется, начинает нащупывать свою игру при Рубене Амориме. "Дьяволы" одержали уверенную победу, несмотря на матч Лиги Европы против "Реал Сосьедад" посреди недели.



"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче