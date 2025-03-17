Фернандеш вдохновил МЮ на разгром "Лестера"
Гол и две результативные передачи Бруну Фернандеша обеспечили "Манчестер Юнайтед" победу 0:3 в гостях у "Лестера".
Наставник "лис" Рууд Ван Нистелрой доверился тем же 11 футболистам, что начинали проигранный матч против "Челси" в прошлый уикенд (1:0).
В старт "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф, Мануэль Угарте и Кристиан Эриксен, заменив Патрика Доргу, Каземиро и Джошуа Зиркзее.
Матч на "Кинг Пауэр" начался с отраженного Андре Онана удара Джейми Варди. А вот следующего опасного момента пришлось ждать до 23-й минуты, когда Эриксен с боковой линии штрафной закрутил мяч в дальнюю штангу.
Свой второй шанс "Юнайтед" использовал. На 28-й минуте Расмус Хейлунд ворвался в штрафную по правому краю и, не встретив особого сопротивления со стороны защитника, поразил низом дальний угол ворот — 0:1.
Ближе к перерыву "Лестер" активизировался и пару раз показал зубы, но реально рассчитывать на ответный гол не мог.
Начало второго тайма оказалось омрачено травмой Эйден Хевена. Вместо унесенного с поля на носилках игрока вышел Тоби Колльер.
На 57-й минуте Алехандро Гарначо резко ушел от защитника на краю штрафной, переложил мяч под левую ногу и поразил ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.
Спустя 10 минут Гарначо все же добился своего. Бруну Фернандеш со второй попытки сделал короткую передачу в штрафную, а Алехандро в касание поразил нижний угол ворот — 0:2.
На 75-й минуте появившийся со скамейки Факундо Буонанотте должен был отыграть один гол, однако под удар соперника с убойной позиции бросился Маттейс Де Лигт.
В остатке матча хозяева не переставали стараться, но лишь пропустили третий гол. На последней минуте основного времени набравший форму Фернандеш пробил в касание с подступов к штрафной — 0:3.
"Юнайтед", как кажется, начинает нащупывать свою игру при Рубене Амориме. "Дьяволы" одержали уверенную победу, несмотря на матч Лиги Европы против "Реал Сосьедад" посреди недели.
"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
17.03.2025 00:00
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Мю чёт разошёлся.
Боюсь к концу сезона челси мю примерно на одном уровне закончат в таблице (
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"Юнайтед", как кажется, начинает нащупывать свою игру при Рубене Амориме. "Дьяволы" одержали уверенную победу, несмотря на матч Лиги Европы против "Реал Сосьедад" посреди недели.
Источник: http://fapl.ru/posts/113660/
а ливерхуй ноет про игру с псг))) ублюдки))))
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xG: 1.17 : 0.78
подытожу: 6ляди отскочили
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Гимараеш плачет от счастья, а портовые обрыганы от горя.
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Аріночку нагнути рачком, розсунути попочку, щоб пісечка прочинилася, поводити шорстким язичком, щоб намокла дірочка, а потім розтягувати її стояком, тримаючи солоденьку за волосся.
(c) Сергій Хованських
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Я здесь дорогие мои
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