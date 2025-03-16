Ширер дал прогноз на финал Кубка Лиги

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер дал прогноз на исход финала Кубка Лиги.

В воскресенье "Ньюкасл" сразится на "Уэмбли" с "Ливерпулем", чтобы постараться выиграть свой первый трофей на внутренней арене с 1955 года.



И хотя "Ливерпуль" выглядит фаворитом кубкового финала, Ширер надеется, что удача улыбнется "сорокам" и даст ему повод это бурно отметить.



"Я прогнозирую победу "Ньюкасла" 2:1, в основное время. Как я буду праздновать, если "Ньюкасл" одержит победу? Мне предстоит перелет в понедельник, но я не уверен, что выживу, если "Ньюкасл" одержит победу. Возможно, мне придется перенести его на утро вторника!"



"У меня есть несколько вариантов, чем заняться, если мы победим. Если мы не победим, тогда у меня не будет иного варианта, как отправиться домой! Если мы победим, я буду счастлив и эмоционален, потому что я всегда говорил, что мне нужно увидеть, как этот клуб снова выигрывает трофей при моей жизни. Мне 54, 55, и я не видел нас с трофеем".



"Я родился в 1970, и они выиграли Кубок ярмарок в предыдущем сезоне, поэтому мне нужно увидеть, как этот клуб выигрывает трофей!" — сообщил Ширер Betfair.