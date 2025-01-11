Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)

Лучшие голы декабря Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре 2024 года.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. kybi4eskoee6lo 11.01.2025 00:15 # kybi4eskoee6lo
    позовите сюда мою сучку на квадратном ебале

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  2. skydreams 11.01.2025 00:15 # skydreams
    Ну тут воспитанники Челси отличились, или Палмер или Лэмпти должны брать, только отбитый на голову колбасник будет спорить

    (ответить)

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