Светская хроника за вторник

"Челси" не удалось купить Марка Гехи. Саудиты надеются заполучить Каземиро. Робби Кин нашел работу в Венгрии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Кристал Пэлас" отверг предложение "Челси" в 55 миллионов фунтов о покупке защитника Марка Гехи. (The Sun)



"Бавария" надеется опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Спортина" Виктора Дьекереша. (Daily Star)



Саудовские клубы надеются заполучить полузащитника "Юнайтед" Каземиро. (The Telegraph)



"Милан" хочет арендовать нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Guardian)



"Реал Бетис" — один из претендентов на вингера "Юнайтед" Антони. (The Independent)



Арендовать Антони также хочет "Олимпиакос". (The Sun)



"Реал" отказался от возможности подписать капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка свободным агентом грядущим летом. (Relevo)



"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Эллиоту Андерсону. (The Sun)



Вингер "Фейеноорда" Анис Хадж-Мусса заинтересовал "Ливерпуль". (Football Insider)



"Пэлас" готовит улучшенное предложение по вингеру Бену Доаку, принадлежащему "Ливерпулю". (Sky Sports)



"Пэлас" заинтересован в покупке полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингем, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (talkSPORT)



ПСЖ заинтересован в приобретении нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана, которого бирмингемский клуб оценивает в 60 млн. фунтов. (talkSPORT)



Спортивный директор "Барселоны" Деку провел встречу с представителями Дурана. (Sport)



"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Челси" Кирнане Дьюсбери-Холле. (Sky Sports)



Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг стал целью для "Ювентуса". (Calciomercato)



"Борнмут" согласовал покупку левого защитника "Лануса" Хулио Солера. (Sky Sports)



Другое



Новичок "Тоттенхэма" Антонин Кински получил разрешение на работу, чтобы сыграть против "Ливерпуля" в Кубке Англии в среду. (Sky Sports)



"Эвертон" сохраняет интерес к бывшему главному тренеру "Челси" Грэму Поттеру, который сейчас ведет переговоры с "Вест Хэмом". (Sky Sports)



Бывший нападающий "Тоттенхэма" Робби Кин был назначен главным тренером венгерского "Ференцвароша". (BBC)



Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья пока не дал согласие на новый контракт и все еще изучает имеющиеся у него варианты. (Sky Sports)



Защитник "Ноттингем Форест" Мурильо обсуждает новый контракт со своим клубом. (Sky Sports)



Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд купил особняк с шестью спальнями в пригороде, прежде проживая в апартаментах в центре города. (The Sun)