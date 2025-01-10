Исак и Нуну — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Александер Исак Александер Исак из "Ньюкасла" и Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

Исак выдающимся образом провел заключительный месяц 2024 года, забив восемь голов и отдав две результативные передачи в шести матчах Премьер-Лиги.

В течение декабря 25-летний швед оформил хет-трик против "Ипсвича", а также по разу огорчил "Ливерпуль", "Брентфорд", "Лестер", "Астон Виллу" и "Манчестер Юнайтед".

Исак признается Игроком Месяца впервые в своей карьере. А предыдущим представителем "Ньюкасла", бравшим эту награду, был Мигель Альмирон в октябре 2022.

Помимо Исака, на звание лучшего игрока в декабре также претендовали Трент Александер-Арнольд, Морган Гиббс-Уайт, Дин Хейсен, Джейкоб Мерфи, Коул Палмер, Энтони Робинсон и Мохамед Салах.

Тренером Месяца был назван Эшпириту Санту — второй раз в этом сезоне и уже шестой в своей карьере.

Под руководством 50-летнего португальца "Форест" выиграл пять из шести матчей в декабре, в оставшемся потерпев поражение 3:0 от "Манчестер Сити".

Этот рывок позволил "лесникам" впервые с 1994 года подняться на второе место в Премьер-Лиге.

Конкурентами Нуну в декабре были Эдди Хау из "Ньюкасла", Андони Ираола из "Борнмута" и Арне Слот из "Ливерпуля".

Нуну Эшпириту Санту


Метки Исак, награды, Ноттингем Форест, Ньюкасл, Премьер-Лига, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2025 17:00

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  1. brown-ale 10.01.2025 17:44 # brown-ale
    Заслуженно. Лучшие.

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  2. narcot 10.01.2025 17:30 # narcot
    в самаре zбс


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  3. explosion 10.01.2025 17:21 # explosion
    Шутка дня: когда хоронили мамашу коZоха - калеки, он не смог толкнуть прощальную речь у канавы из-за того, что сыну шлюxи слово не давали.

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  4. bembo 10.01.2025 17:05 # bembo
    и шо ?

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