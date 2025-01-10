Исак и Нуну — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Александер Исак из "Ньюкасла" и Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

Исак выдающимся образом провел заключительный месяц 2024 года, забив восемь голов и отдав две результативные передачи в шести матчах Премьер-Лиги.



В течение декабря 25-летний швед оформил хет-трик против "Ипсвича", а также по разу огорчил "Ливерпуль", "Брентфорд", "Лестер", "Астон Виллу" и "Манчестер Юнайтед".



Исак признается Игроком Месяца впервые в своей карьере. А предыдущим представителем "Ньюкасла", бравшим эту награду, был Мигель Альмирон в октябре 2022.



Помимо Исака, на звание лучшего игрока в декабре также претендовали Трент Александер-Арнольд, Морган Гиббс-Уайт, Дин Хейсен, Джейкоб Мерфи, Коул Палмер, Энтони Робинсон и Мохамед Салах.



Тренером Месяца был назван Эшпириту Санту — второй раз в этом сезоне и уже шестой в своей карьере.



Под руководством 50-летнего португальца "Форест" выиграл пять из шести матчей в декабре, в оставшемся потерпев поражение 3:0 от "Манчестер Сити".



Этот рывок позволил "лесникам" впервые с 1994 года подняться на второе место в Премьер-Лиге.



Конкурентами Нуну в декабре были Эдди Хау из "Ньюкасла", Андони Ираола из "Борнмута" и Арне Слот из "Ливерпуля".



