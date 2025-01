Светская хроника за пятницу

"Челси" следит за Хвичей Кварацхелией. Криштиану Роналду хочет видеть Каземиро в "Аль-Насре". Жена Кайла Уолкера передумала разводиться. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Челси", "Ньюкасл" и "Ливерпуль" проявляют интерес к звездам "Борнмута" вроде Ильи Забарного, Милоша Керкеза, Дина Хейсена и Антуана Семеньо. (The i)



За вингером "Наполи" Хвичей Кварацхелией наблюдает "Челси". (The Athletic)



"Манчестер Юнайтед" поспорит с ПСЖ за Кварацхелию. (L'Equipe)



Криштиану Роналду хочет, чтобы "Аль-Наср" приобрел полузащитника "Юнайтед" Каземиро. (Daily Mirror)



"Милан" и "Комо" заинтересованы в аренде нападающего) "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда до конца сезона. (The i)



"Байер", "РБ Лейпциг", "Майнц", дортмундская "Боруссия" и "Штутгарт" хотят полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати. (The Telegraph)



Защитник ПСЖ Милан Шкриниар находится на радаре у "Тоттенхэма" и "Астон Виллы". (L'Equipe)



Если Омар Мармуш уйдет в "Сити", "Айнтрахт" может пригласить на его место Никласа Фюллькруга из "Вест Хэма". (Sky Sport Germany)



"Вест Хэму" был предложен нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид. (Givemesport)



"Ноттингем Форест" сделал запрос насчет полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса, который также находится на радаре у "Юнайтед", "Сити" и "Фулхэма". (Daily Mail)



"Палмейрас" улучшил до 20.5 млн. фунтов свое предложение о покупке полузащитника "Фулхэма" Андреаса Перейры. (Daily Mail)



"Ньюкасл" следит за голкипером "Саутгемптона" Аароном Рамсдейлом. (The Sun)



Несколько клубов Премьер-Лиги и "Атлетико" хотят крайнего защитника "Кристал Пэлас" Тайрика Митчелла. (Daily Mirror)



Другое



"Эвертон" не рассматривает кандидатуру главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуриньо. (The Independent)



Рене Хаке, бывший ассистент Эрика Тен Хага в "Юнайтед", договаривается о своем назначении на роль главного тренера "Вест Бромвича". (Fabrizio Romano)



Патрик Клюйверт, отец вингера "Борнмута" Джастина Клюйверта, был назначен главным тренером сборной Индонезии. (BBC)



После серии из четырех поражений подряд в Чемпионшипе "Лутон" уволил своего главного тренера Роба Эдвардса. (BBC)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр был отстранен от управления автомобилем на 56 дней и оштрафован на 1,052 фунта за то, что разогнался до 85 миль/ч в зоне с ограничением скорости в 50 миль/ч. (Sky Sports)



Супруга защитника "Сити" Кайла Уолкера передумала разводиться и отбирать долю от состояния футболиста в 27 млн. фунтов. (The Sun)



Защитник "Арсенала" Бен Уайт и его жена ожидают ребенка. (The Sun)



Девятилетний фанат "Ньюкасла" прогулял школу, чтобы посетить матч любимой команды. Мальчик поехал в Лондон, но его приключения вскрылись, потому его лицо показали во время прямой трансляции. (The Sun)